2021/09/17,
國際

選在中國外長王毅訪問首爾時試射飛彈，北韓是在打什麼算盤？

選在中國外長王毅訪問首爾時試射飛彈，北韓是在打什麼算盤？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

北韓導彈試驗正值中韓高級官員舉行會談之際。韓國軍方指出，這是平壤一週內的第二次試射導彈。 隨後，韓國方面也以水下彈道導彈試射回應。金正恩妹妹金與正也親上火線回應。

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社、法新社）

在南北韓相繼試射彈道導彈後，北韓領導人金正恩的妹妹金與正週三（9月15日）批評韓國總統文在寅，並威脅要「徹底破壞」雙邊關係。

身為北韓勞動黨中央委員會副部長的她說：「如果文在寅總統加入（對我們的）誹謗和詆毀，北韓將會有反擊行動，北南關係將被推向徹底的毀滅……我們不希望這樣。」

根據美聯社，文在寅此前表示，韓國不斷增強的導彈能力將成為對北韓挑釁的「可靠威懾」。作為回應，金與正在北韓官媒發表聲明，他斥責文在寅將北韓的武器展示描述為一種挑釁，並警告說，如果韓方繼續進行所謂對北韓的誹謗，雙邊關係將被「徹底摧毀」。

北韓經常指責，韓國在引進現代武器的同時，呼籲就緩解分裂的國家之間的緊張局勢進行談判，是一種虛偽的行為。

南北韓接連試射導彈

韓國總統辦公室表示，週三下午韓國進行了首次水下發射彈道導彈試驗，稱從一艘3000噸級的潛艇上發射的一枚國產導彈飛行了設定距離，並擊中指定目標。

韓國方面聲明說，該武器有望幫助韓國遏制潛在外部威脅、增強防衛並促進朝鮮半島和平。在這次試驗之前，韓國軍方在週三早些時候發現北韓方面發射了兩枚短程彈道導彈。

韓國軍方宣佈，週三北韓向臨近海域發射了兩枚彈道導彈。這次導彈試驗正值中國外長訪問首爾、就平壤最近試驗新型遠程巡航導彈進行會談之際。

韓軍聯合參謀本部在一份聲明中說，當地時間週三下午，兩枚彈道導彈從北韓中部地點射向朝鮮半島東海水域，「韓國和美國情報機構正在詳細分析」。如果週三試射的被證實是彈道導彈，則是平壤自今（2021）年3月以來的首次相關試驗，違反了聯合國的制裁措施。

日本海岸警衛隊稱，北韓導彈落在日本專屬經濟區水域之外。日本首相菅義偉表示，此次導彈試驗「令人憤慨」，譴責它對地區和平與安全構成威脅。

中國外長訪問首爾

此次發射是在中韓兩國外長在首爾就北韓最近的導彈試驗，以及平壤與華盛頓之間的無核化談判陷入僵局會談之際進行的。

韓國總統文在寅會見了來訪的中國外長王毅。在北韓試射彈道導彈消息傳出前，王毅曾表示希望各方確保「朝鮮半島的和平與穩定。」

據韓聯社報導，文在寅在會晤王毅時指出，不僅北韓，其它國家也在從事軍事活動，「鑑於此，我們都必須為恢復對話而共同努力。」

平壤一週內二度發射

此次試射是在北韓成功測試新型遠程巡航導彈幾天後進行的。平壤未被禁止研製巡航導彈。該國曾進行過相關試驗。

據朝中社稱，這次發射的巡航導彈飛行了約1500公里。這一射程足以涵蓋地區的所有日本和美國軍事設施。

今年3月，北韓結束了為期一年的彈道導彈試驗暫停期。

在核談判僵局背景下，朝方新近的試驗被視為是試圖向拜登（Joe Biden）總統領導下的美國施壓。

自2019年北韓領導人金正恩與時任美國總統川普（Donald Trump）的河內峰會破裂以來，核談判處於停滯狀態。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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