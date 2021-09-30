《高手的法則》：價值投資具有邏輯的投資方法——想要擊敗市場，你得背道而馳

編者：克里斯多福．派克（Christopher Parker）

杜白．卡萊爾（Tobias Carlisle）

職業 ：財務顧問

：財務顧問 投資法 ：價值投資

：價值投資 投資關鍵詞 ：購買被低估的公司、安全邊際、留意高盈餘成長

：購買被低估的公司、安全邊際、留意高盈餘成長 著作：《超值投資：價值投資贏家的選股策略》（Deep Value: Why Activist Investors and Other Contrarians Battle for Control of Losing Corporations）、《計量價值的勝率：結合愛德華索普計量交易與巴菲特價值投資的新藍海策略》（Quantitative Value: A Practitioner’s Guide to Automating Intelligent Investment and Eliminating Behavioral Errors）、《集中投資：全球最佳集中式價值投資人的策略》（Concentrated Investing: Strategies of the World's Greatest Concentrated Value Investors）、《併購估值：億萬逆勢投資人擊敗市場的方法》（The Acquirer's Multiple: How the Billionaire Contrarians of Deep Value Beat the Market）

懷疑、謙遜、低成本能夠締造最高的生存機率，加上運氣，假以時日，我們就能夠擊敗市場。

Photo Credit: 樂金文化出版 杜白．卡萊爾（Tobias Carlisle）

【想要擊敗市場，你得背道而馳】

1. 背道而馳

只要看到有潛力的投資，我們就會把群眾的看法，也就是共識，與自己的看法兩相比較。我們怎麼看共識？要看股價與價值的差別。我們自己做研究，判定價值。我們尋找的股票，可能與大眾的判斷不同。換句話說，我們試著背道而馳。

原因如下：要取得好價格，就只能買大家要賣的，賣大家想買的。

「好的」價格就代表偏向一邊的賭注：稍微下行，大幅上行。下行空間小，是因為價格已經假定最壞的情形，創造出誤差範圍。如果錯了，那賠的也不多；如果對了，那就會賺很多。上行空間大於下行空間的話，就代表能夠打平，但犯錯的次數卻多過於成功。如果成功的次數跟錯誤的次數相當，或高過錯過的次數，那麼績效就會不錯。

公司遭到低估或不受青睞的話，就提供機會能夠背道而馳，逆勢下注。如果公司業務嚇人、不良、無趣，群眾就會反應過度，或是開始沒耐心，出售股票。這就是股票遭到低估的原因。只要有足夠的時間，有許多公司就會變得比較不嚇人、沒那麼不好，沒那麼無趣，跟一開始的狀況不同，原因就是均值回歸。

2. 購買遭到低估的公司

折價幅度愈大，報酬愈豐厚。這個說法適用於美國、英國、歐洲、非洲、亞洲、澳洲、紐西蘭，也適用於開發中與新興市場，全球都適用。大幅折價與豐厚報酬焦不離孟。

對於多數工業公司來說，收購估值（Acquirer’s Multiple）是量測低估價值幅度的最佳工具。收購估值是公司企業價值與營業收益相比的數值，是私募股權公司使用的指標，用來在買下整間公司時進行評估，維權投資人也會用其來尋找隱藏價值。

企業價值是我們買下公司必須支付的「真實」價格，其中包括市值，也就是股價乘以發行股數。市值忽略所有權人承擔的其他成本，所以單單只看市值會讓人誤導。企業價值也包含資產負債表和資產負債表外項目。現金愈多，企業價值就愈高；債務、優先股、少數股東權益、資產負債表外債務愈高，企業價值就愈低。這些都是所有權人承擔的成本。

營業收益為公司營業所帶來的收入，不包括銷售資產與訴訟了結等非經常性項目。我們會以利率和稅金調整營業收益，因為這兩者會受到資本結構的影響，也就是負債與權益比例的影響。這樣調整後，就能夠公允合理的比較兩家負債比率不同的公司。

對於非工業公司，如銀行與保險公司等金融業而言，帳面價值則為較佳之指標。不管用哪個指標，目標就是要找到大幅低估的價格。

3. 尋找安全邊際

這是對估值折價、資產負債表、和商業模式的三重檢驗（臨界值）。

首先，公司價值折價愈多，購買起來就愈安全。折價幅度大，就能夠忍受錯誤或價值降低。這點跟上一條規則不謀而合，最豐碩的報酬，就來自最大幅度的折價，與市場與學界的傳統見解不同。一般認為報酬愈高，就代表風險愈高。在這邊，安全邊際愈大，報酬就愈高，且風險也愈低。

第二，在資產負債表中，我們比較偏好現金與流動證券，而比較不喜歡負債。我們要注意資產負債表外的債務，像是租賃與資金不足的退休基金，也要注意信用問題與財務困境的跡象。沒有公司因為錢太多而「致勝」，但有許多公司卻被太多的債務壓垮。

最後，公司要有實際的業務，而業務要能帶來營業收益，還有相配的現金流，確保一定能夠產生會計收益，而不是只有奸巧盜用公款的人的幻想。我們要尋找盈餘操作的跡象。如果公司做的是科學實驗或玩具，要找尋商業模型，就適合投機分子。如果股票當前利潤疲軟，但過去紀錄卻不錯的話，就有機會能夠進行均值回歸，再次獲利。

4. 把股份當成所有權權益，而不是股票代號

一股就是代表一份公司的所有權權益，這有兩個意思：

第一，股東擁有公司所有權人的權利，可於會議中投票，行使權利。

第二，股東應該要注意企業擁有的東西，包括公司與資產，最重要的就是現金。

我們要看業務和資產負債表，好審視其財務穩健的程度。公司可能很值錢、不值錢，也可能比一文不值還糟糕（一直賠錢）。

同樣的，資產負債表當中可能有很高的價值，但如果債務多過資產，就可能會產生負的淨值。

有許多投資人都會追求利潤，也就是公司的成果，但忽略資產負債表上的資產，忽視現金。一家公司看起來如果很糟糕，但資產負債表卻很強健，就可能會有潛藏的價值。資產價值就是自由的買入選擇權。

5. 小心高盈餘成長與獲利

均值回歸是很強勁的力量，能夠壓低快速的成長率和高獲利，也能夠加速成長，降低損失。

成長快速，獲利優良就會招致競爭，吃掉成長與獲利。投資人如果遵照華倫．巴菲特的範例，就會尋找有護城河的高獲利公司，而護城河就是競爭優勢。護城河更難尋找，卻又比多數投資人想像的還要好跨越。

學者研究公司獲得極高利潤的方式，資料顯示，多數高獲利的公司，長期看來，都會因為均值回歸而吐回利潤。而當中有一些公司確實能夠長期創造高額利潤。但我們還無法事前了解締造長期獲利的因子。也就是說，除了廣泛觀察以外，我們無法得知哪些因素能夠預測穩定的成長與獲利。

證據顯示找到下一個高成長或高獲利的股票，機率大約就跟翻硬幣一樣。巴菲特很厲害，能夠找出這些公司。普通人在大幅折價時出手，還比較好。

要找到未來成長和獲利的公司，最好找撐過艱困時期的公司。這些公司也比較有可能以較大的折價幅度售出。購買這些公司，就能夠享有業務成長，與逐漸變小的市場價格折價幅度。

6. 遵循簡單確實的規則，避免出錯

要是我們針對不確定的未來結果，根據機率來做決定，就會出現認知錯誤。投資股市就會發生這種問題。

要避免這些錯誤的祕訣，就是遵循簡單具體的規則。理想的情形是，寫下這些規則，按部就班。

簡單具體的規則可以經過測試，應該要進行回測和實測。回測能夠確保規則能夠套用到歷史資料上，最好是能夠套用到不同國家與股市，而實測則能夠確保規則確實可行。策略理論上都行得通，但在現實中幾乎都行不通。

7. 專心，但別太集中

如果想要達成市場績效，那就購買市場。如果要打敗市場，就一定要採取不同的作法，意思就是買最棒的想法，或是「專心致志」。

專心致志的取捨，有兩個：

第一，集中的投資組合波動較整體市場大，代表漲跌幅較大。對市場有利的年份，可能對於投資組合也非常有幫助；對市場不利的年份，對投資組合可能就會有很糟糕的影響。

第二，集中的投資組合不會密切追蹤市場，這樣子叫做「追蹤誤差」，意思是集中的投資組合，有可能在市場上揚時，價格下跌；市場下跌時，價格上揚。第二種追蹤誤差，也就是投資組合價格上漲，但市場下跌，是很棒的情形，但你不會注意到。你注意到的情形，就只有集中式投資組合下跌，但市場上揚的時候。學界發現，追蹤錯誤率高，可能會與優良的長期績效有關。但是投資組合的組成是遭到低估的股票，那麼市場也有可能長期打敗投資組合，追蹤錯誤可能也不會好受。

不要太過集中。要假設你的計算和想法是錯誤的可能性，要記得，你的想法出錯，但整體市場正確的機率，會比相反的狀況機率更高。

8. 目標是盡量提高長期稅後利得

我們的目標，是盡力提高長期實質稅後報酬。這有三個重要的意涵：

首先要把眼光放遠，不是只看接下來幾季或幾年，這樣子對於投資人有絕佳的幫助。公司往往因為接下來幾年情勢不佳，因而估價錯誤，提供好的機會給願意短期落後的投資人。這就叫做「時間套利」，無論投資組合大小，都能夠提供長久的優勢給有耐心的投資人。

第二，複利的效果需要經過很長的時間，才能夠看到，但複利或利滾利長久以往，就會很可觀。

第三，稅金和手續費是躲在暗處的敵人，會影響長期的複利。手續費高的基金和其他轉付工具，要打贏被動指數，就會很困難；但低價主動的指數股票型基金，稅務效率較高，長久以往，就能打贏指數。

9. 市場昂貴又下跌時避險

投資人要打造最佳長期報酬，就要持有遭到低估的股票，不管市場起伏。就算如此，當市場跌幅達百分之二十以上時，有許多投資人都很難維持投資。他們會在最糟糕的時刻售出，也就是反彈之前脫手。有一個解決方式，就是進行投資組合避險。

避險的成本就是報酬稍微降低。如果你不曾根據趨勢進行避險，這種作法看起來就會像是巫毒術法。這個概念很簡單：市場下跌時，進行避險，不要在市場上揚時避險。但要如何辨認市場的走勢呢？

有一些趨勢指標可以使用，讓我們辨認出市場走勢。最單純的就是移動平均線，其中最常見的就是兩百日移動平均線。作法就是看標準普爾五○○在過去兩百日的平均收盤價，然後跟今天的收盤價相比。如果數字高於平均，走勢就會往上；如果數字低於平均，走勢就會往下。簡單易懂。

為什麼要選兩百日移動平均線呢？隨意選的。億萬投資人保羅．都鐸．瓊斯（Paul Tudor Jones）提倡使用這個數值，可能是因為這個數值很有名吧。他跟東尼．羅賓斯（Tony Robbins）的訪談收錄於《錢：7 步創造終身收入》（Money: Master the Game），其中就說到：

「我衡量所有事情的指標，就是兩百四的移動平均線收盤價。我看到太多東西跌到谷底，包括股票和商品。投資的訣竅就是：『要怎麼避免輸到一無所有？』如果遵循兩百日移動平均線的規則，你就出場。採取防禦策略，你就出場。」

保羅．都鐸．瓊斯出場，我們就避險。避險並不會影響我們是否要購入股票的決定。決定要購入股票的原因是安全邊際。我們遵循巴菲特的建議，購買遭到低估的股票時，不管市場。但是市場下跌時，就要遵照保羅．都鐸．瓊斯的建議避險，這個作法我們也親身試驗過。

單靠移動平均線並不完美，會造成許多反覆訊號或「誤報」。反覆訊號出現的時候，就是趨勢顯示投資組合應該要進行避險，但市場上揚時。

另外也會出現誤判：太晚避險，錯過前幾天大跌的時機。反覆訊號或誤判會造成損失，但這就是要避免大跌而需要付出的成本。

趨勢本身其實就很有效了，但如果要發揮最大效用，就要搭配價值使用。以下有一個簡單的表格，顯示一九五○到二○一七年間，標準普爾五○○的各年報酬。以下表格中當中有四種可能的市場，分別列出價值研究：

價值低估 昂貴 上揚 15.4% 8.6% 下跌 6.0% 0.6%

（此處「價格低估」定義為低於平均之Q比率。Q比率為市場價值工具，將資產市場價格與重置成本相比，其他股市價值工具，包括席勒周期調整本益比〔Shiller Cyclically Adjusted Price-Earnings Ratio〕、巴菲特指標〔total market cap-to-gross national product〕也都能提供相同的結果。）

這些最佳報酬都由遭到低估卻又持續上漲的市場（上揚加上價格低估等於百分之十五．四）締造。市場快速上漲，就不要避險。最差勁的報酬就是因為市場昂貴，但又持續下跌（下跌加上昂貴等於負百分之○．六），這時候就差不多該避險了。

但現在要說讓人驚訝的事情了。下一個表顯示四個可能出現的市場中，最糟糕的狀況：

價值低估 昂貴 上揚 -17.7% -32.6% 下跌 -45.6% -56.4%

最大的下跌幅度為百分之五十六．四，出現在昂貴又持續下跌的市場中。（二○○九年最後一波，也就是「信用危機」）。幅度最小的下跌，則出現在價值低估又持續上漲的市場中。昂貴又持續下跌的市場很不理想，代表的就是低額報酬與最大幅度的下跌。

多數時候，市場都會上漲。自一九五○年以來，平均上漲百分之七十。下跌很少見，但會讓人胃都縮了起來。要是你願意犧牲一點報酬，好避開大跌的話，遇到市場昂貴又持續下跌的時候，就進行避險。

價值投資具有邏輯的投資方法，經過時間的考驗。最厲害的投資會逆勢而行，將安全邊際拉到最大，盡量壓低成本與稅金。他們抱持懷疑的態度看待成長與獲利，也會假設自己的計算和想法錯誤。懷疑的態度、謙遜、低廉的成本能夠提高我們存活的機率。運氣好的話，長久以往，我們一定能夠擊敗市場。

書籍介紹

本文摘錄自《高手的法則：向68位橫跨長期投資、價值投資、成長型投資到短線交易領域的金融界傳奇大師，學習投資原則與禁忌清單》，樂金文化出版

編者：克里斯多福．派克（Christopher Parker）

譯者：賴孟宗

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

安東尼．波頓、約翰．柏格、喬納森．克雷蒙、

肯恩．費雪、韋斯利．格雷、凡恩．沙普……

全球最頂尖的68位投資巨擘大集結！

【英美各投資領域高手的必做與不做的原則 大公開】

從美國華爾街到英國西敏區，從價值投資、指數投資到短線交易，

從基金經理人到專職投資人，

這些現代投資領域最偉大、最具洞察力的基金經理和私人投資者們，

分享他們連續30年以驚人報酬率跑贏市場的實用箴言與智慧。

他們不但創造出驚人的報酬，更培育出最成功的投資專業人士，

如今倡導世界上最簡單的投資體系，驅動了數以百億計的利潤。

這本書彙整各種不同投資觀點，列出各投資領域高手的必做與不做的原則，

讓投資人在思路開闊的投資世界中，認識投資的真實面貌，

以打造出適合自己的投資優勢！

站在頂尖高手的肩上，不走冤枉路，找到獲利的聖杯！

「在不斷改變的世界中前行」，這個概念投資人再熟悉不過。畢竟，投資人就是要在詭譎多變的市場中，嘗試賺錢。這個市場充斥著意外，從政治事件、經濟意外、中央銀行政策頒布、到調整讓人失望的公司損益報表等，比比皆是。

投資人若要倖存茁壯，不但要瞭解市場行為，面對意外時，還要保持堅韌去應變或堅守。不管你將這些學習，稱為聰慧、直覺、技能都好，但說穿了，都是「經驗」，但，你不可能都由自己取得經驗，試對了當然就賺錢，那試錯了呢？你豈不是賠了一屁股。

所以，最聰明且簡單的方法，就是吸取高手經驗的精華——他們的投資法則。

不同的投資法，原則與禁忌就不同，還相互牴觸

這本書羅列各領域各投資法高手的原則與禁忌，主動型基金經理人vs被動型基金投資人、長期投資者vs短期投機者、機構投資人vs個人投資者等，方法截然不同，其原則與禁忌也會相互抵觸。

例如：價值投資的支持者麥可・范・別瑪說，「重要的是你支付的價格」；而逆勢投資者安東尼・波頓卻說，「不要在乎價格」。指數投資人安東尼・嘉納又說，「避開專家與基金經理人」；主動基金經理人桑迪・克羅斯則說，「要挑選正確的基金經理人」。施羅德英國卓越基金前基金經理人理查德・布克斯頓說，「投資是一門藝術」 ; 成長型價值投資人肯恩・費雪表示，「投資務必使用科學方法」……。

用3步驟＋1回顧，幫助打造贏家好體質

為了方便讀者快速理解每位投資高手的文章重點，本書在每篇文章前方，都標註上他們各自推崇的投資法，以及所著重的投資關鍵詞。

這些投資法包括：價值投資、指數化投資、波段交易、資產配置等各種流派，方便讀者快速查詢，並運用3步驟＋1回顧，砥礪自己的投資思維，創造更良好的投資績效！

3步驟：很簡單，首先，認識自己的投資取向：假若你追隨或適合的投資法是價值投資，就查看價值投資的高手們的經驗談。再透過高手強調的原則與禁忌中，檢視自己的方式，是否有相違背的地方。最後，強化優點，修正缺點。

如果你不想花費過多心思，期望打造穩定的投資績效：你可參考指數化投資、長期投資或資產配置的篇章。

如果你喜歡研究企業的內外部環境，希望找出具有長期展望的好公司：你適合價值投資或成長投資的篇章。

如果你熱中於捕捉短期的價格波動，從中賺取利潤：你應該閱讀波段交易或趨勢投資的篇章。

1回顧：你可以透過查找、閱讀與自己方法迥異的投資法，發現到，他們的原則與禁忌跟你的會有南轅北轍的差異。這些差異很寶貴，可以帶領我們真正了解，為什麼同樣的守則，卻有不同的說法，以及必須持守的意涵。讓你更能堅守自己的原則與禁忌。

本書特色

由一流財經編輯編纂，選文眼光獨到。 集結各領域大師，堪稱是滿漢全席等級的投資知識饗宴。 本書就像是一本高手投資法則的字典，便於讀者時時查找內容，汲取大師的投資智慧。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰