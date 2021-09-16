蘋果受惠於北美電信商5G補貼大戰，今年前9個月iPhone已狂賣2.39億台

各界引頸期待的蘋果公司（Apple Inc., AAPL）今（2021）年秋季發表會於昨（15）日凌晨登場，儘管有眾多新品亮相，但仍讓許多果粉感到失望，遭外界批評毫無新意，恐衝擊未來營收。但其實蘋果推出裝載5G的iPhone機型以來，受惠於電信商的「優惠競賽」，銷售量屢屢攀高，而今年前9個月蘋果iPhone營業額更是爆增38%，出貨量可望再創紀錄。

蘋果iPhone狂賣2.39億台，瞄準5G手機新藍海

根據美國研調機構FactSet估計，今年1至9月蘋果公司有望創紀錄達到2.39億台，比同期增加27%，而其財報顯示年初至今，iPhone商品營收勁揚近4成。

過去外界不斷詢問蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）iPhone持續增長的潛力，是否已經到了盡頭。他卻回應：「我們正處於5G技術的早期階段。」

「你看看，5G在全球各地的普及率，只有幾個國家的5G普及率達到了兩位數。因此，在9個月左右的時間裡，取得這一成績已經是件了不起的事情」庫克強調。

5G手機的市場確實正在發展中。5G設備商巨擘——愛立信（Ericsson）執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，隨著中國、美國和韓國等先行市場皆加速推出5G並擴展覆蓋範圍，顯示即將邁向5G的下一階段。

但是5G技術目前仍缺乏殺手級運用，這也代表該技術尚未引起廣大關注。消費者情報研究合作夥伴（Consumer Intelligence Research Partners）創辦人Michael Levin指出：「有些消費者甚至還沒有聽過5G技術」。

美國25歲的文案工作者Justin Jacob也強調，5G並不是換手機的主要原因，反而是因為鏡頭升級，才使他從iPhone XS換成iPhone 12 Pro。

不過，愛立信卻具信心表示，2021年第1季，持有5G功能裝置的用戶增加了7000萬，預計在今年年底將達到5.8億，截至7月全球已有160家多家電信推出5G服務。

愛立信預估2026年底前，全球將有六成人口使用5G，用戶預計將達35億，而各國的「電信商」投入數百億的資金，屆時也將成為推動5G運用的重要角色。

搶5G用戶補貼大戰推升iPhone銷量

由於去（2020）年秋季美國電信公司Verizon提供了一項優惠，iPhone 12 Pro起售價為999美元（新台幣2萬8671元），電信商最高以500美元（新台幣1萬4350元）回收舊手機，新手機可再分期18個月，每月僅21美元（新台幣602元）。

「這簡直是我碰到的最好的方案，」Jacob說，之前使用的iPhone XS，採用「舊換新」方案，折抵245美元（新台幣7031元）後，再分期支付剩餘款項。Jacob強調，這筆買賣相當划算，而他妻子也跟著採用該方案。

而這些優惠方案正在北美流行，《華爾街日報》報導指出，自從去年美國主流5G手機上市後，各大電信商認為，這是從競爭對手中挖走客戶的最好時機。

報導稱，剛好今年又遇上iPhone的換機潮，電信商無不推出優惠方案搶客。再加上，近年來電信商投資鉅額資金建設5G網路，它們必須向外界展示，5G有廣大市場，才得以讓各種業務能夠順利推展下去。

「北美電信商在去年iPhone 12上市前，就已打響激烈的優惠戰，」BayStreet Research分析師Cliff Maldonado強調，擁有大量iPhone老用戶的美國電話電報公司（AT&T Corporation），不僅是狂推優惠方案吸引新客戶外，也針對現有客戶力推活動，促使他們換機。

「那些電信運營商正瘋了一樣地爭奪客戶，」Maldonado表示：「這種情況會愈演愈烈，因為每家電信商都有不得不推動業務成長的理由」。

根據北美設備銷售研究公司BayStreet Research估算，過去3季中，電信商在補貼用戶方面的支出，較同期增加了一倍多。數據顯示，平均每個客戶拿到了約200美元（新台幣5740元）的優惠，而去年同期則只有100美元（新台幣2870元）。

免首付、每月分期低利率搶客。AT&T向購買新款iPhone Pro的客戶提供了高達700美元（新台幣2萬元）的信用額度，之後的3年間每月僅還款8.31美元（新台幣229元）。

AT&T財務長Pascal Desroches表示，可見的未來補貼政策不會改變，而對公司推出的優惠極具信心，也能從中獲得巨大利潤。

《華爾街日報》報導指出，隨2014年個電信商轉變策略後，即可以通過月付方式，將購機成本轉嫁給消費者，一方面用戶可以負擔更昂貴的機種；二來可以讓手機製造商從中獲利，最後電信商也能透過長合約鞏固消費者。

庫克曾表示，未來電信商的激烈競爭將持續，而任何可以降低購機成本的作法，對於我們（蘋果）、電信商都是好事，是一個雙贏的局面，此現象也可望在各國中持續發酵。

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核稿編輯：翁世航