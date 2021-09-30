喬瑟夫坎伯《神話的力量》：一美元鈔票上的老鷹代表超越的神現身俗世，這就是美國立國的基石

文：喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）、莫比爾（Bill Moyes）

我們需要找出屬於自己的神話

坎伯：神話不論新舊，其主要動機都是一樣的，一直以來都相同。要找出屬於自己的神話，關鍵在於你所屬的社會。每一個神話都是自限定範圍內的某個特定社會發展起來的。這些各有所屬的神話會相互衝突、彼此互動，合併成更複雜的神話。但是在今日，過去的界限已不存在，唯一有意義的神話是這個星球的神話。然而這樣的神話尚未誕生出來。我所知道的最相似的星球神話就是佛教，佛教認為萬物皆有佛性，唯一的問題是如何覺察到這一點。其實人不需要做任何事，唯一要做的是了解佛性是什麼，並且以大慈大悲的心情和萬事萬物融合共存。

莫：大慈大悲？

坎伯：沒錯。然而在大多數神話中，這種胸懷只侷限於一個封閉的社區。侵略和攻擊都向外瞄準。

舉例來說，十誡裡說：「不可殺人。」下一章又說：「進攻迦南地，殺死那裡的每一個人。」那就是一個侷限的空間。共享、愛這類神話是自己人所專屬，所有非自己族群的人統統是圈外人。這就是「異邦人」這個字的意思——和我非同屬一個團體的人。

莫：除非你和我同一裝束，否則我們便不是血親。

坎伯：沒錯。什麼是神話？字典內的定義是關於神的故事。因此下一個問題要問：什麼是神？神是一種引發動機的力量，或一套價值系統的人格化表現，這兩者會同時在人類生活及宇宙中起作用——表現出來就是你身體內的力量和大自然的力量。神話是人類心靈潛能的隱喻，也是賦予人類生命活力以及宇宙萬事萬物活力的力量。此外，有些神話專屬於某個特定社會，其神祇也是這個特定社會的專屬守護神。

換句話說，神話世界有兩套完全不同的神話秩序。第一類神話是關於人、人的本性以及大自然，人是大自然的一部分。第二類神話完全屬於社會學的解釋範疇，人有自己專屬的團體，你不只是一個自然狀態的人，你是特定族群的一分子。在歐洲神話歷史中，這兩套神話系統交互影響。通常游牧民族的神話屬於社群導向的神話，因為他們總是四處移動，個人必須在群體當中找到自己的生命中心。農業民族的神話則屬於大自然導向的神話。

《聖經》傳統是一種社群導向的神話。大自然會受到貶抑。十九世紀的學者認為神話和儀式，都是人類為控制大自然所努力的結果。然而那應該是奇蹟，不是神話或宗教。自然傾向的宗教不是要操縱大自然，反而是要幫助個人和自然保持和諧。當人類視大自然為罪惡的事物時，他不會想和自然和諧一致，反而會要控制它，或者想要控制它，因此會緊張、焦慮，鏟除樹林、消滅原住民。而且這種要控制大自然的強力主張也造成人類和自然的分離。

莫：這就是我們動不動就想控制或征服大自然的原因嗎？因為我們蔑視大自然，認為大自然是為人類所用的。

坎伯：我認為是。我在日本的體驗讓我永生難忘。在日本，「墮落」、「伊甸園」這類概念是不存在的。日本神道教的一部經典說，大自然的過程不可能是罪惡的。自然的脈動無須加以修飾，而是要昇華它、美化它。日本花園中，處處表現出對自然之美以及與自然保持和諧的崇高興致。

因此，身處在這些個日本花園中，你根本分不清自然和藝術的界線——這是一種奇妙的經驗。

莫：但是，今日的東京正因為排斥這種理想而惡名昭彰啊！在東京這個城市完全感受不到大自然，只有在一些小花園內，自然才保留下來為部分人所珍惜。

坎伯：在日本有一種說法：隨著波浪而擺動。或者照拳擊比賽的說法，順著打過來的拳而轉動。派里（Perry）船長強迫日本開放也不過是在一八五四年。日本人也才從那時候開始在自己文化中加入成堆的人工素材。但是我在日本觀察到的是，他們在思想上仍然是抗拒的，並且反過來同化這個物質世界。一走入建築物就回到日本，只有在外觀才看起來像紐約。

莫：「在思想上抗拒。」那是一個很有意思的概念，儘管四周高樓大廈不斷興起，在日本人內在自我駐足的靈魂內，日本人和大自然依舊協調一致。

坎伯：但是在《聖經》裡，永恆退場了，大自然腐化了，自然早就已經墜落了。 《聖經》的思考模式認為人類活在自我放逐之中。

莫：我們坐在這裡談話的同時，貝魯特的伊斯蘭教徒又炸毀了基督教徒的座車，基督教徒也炸掉伊斯蘭教組織的車輛。麥克魯漢曾指出，電視把世界變成一個地球村。他說得很對，只是他不知道地球村會是貝魯特。這對你而言有什麼意義？

坎伯：我認為這些人不知道如何將自己的宗教理念應用到當代生活，如何應用到不同的宗教團體身上。貝魯特的例子是「宗教團體適應當代社會」的錯誤示範。這三個宗教神話妄想以武力得出結論，他們否定掉自己的未來。

莫：我們需要什麼樣的新神話呢？

坎伯：我們需要的神話不是只認同個人或自己小族群的神話，而是個人認同大自然的神話。美國就是一個典範，因為美國創國的十三個州，能夠基於互惠因素而共同行動，同時不忽略掉每一州的個別利益。

莫：美國國璽是有所意涵的。

坎伯：那就是國璽的作用。我身上的一塊錢紙幣上便有美國國璽的圖案。國璽就是美國立國理想的宣言。國璽的左邊是一座金字塔，這座金字塔有四個邊還有四個角，每一個角上站著一個人。當你站在金字塔的底部時，你可能是在四個邊的任何一邊，但是當你爬到金字塔的頂端時，四個角都集中於此，而上帝之眼也在此張開了。

Photo Credit: 漫遊者文化出版 美國國璽上的金字塔圖樣。

莫：它就是理性之神。

坎伯：沒錯。美國是世界上頭一個以理性立國的國家，這和其他國家以戰爭立國大為不同。這些美國的立國之君真不啻為十八世紀的神明。他們在國璽上寫著：「我們將自己交付上帝手中。」這裡的上帝不是《聖經》裡的上帝。這些立國之君並不相信《聖經》中有關人類墮落的說法，他們不認為人心已經和上帝切斷了。

他們認為，人類的心識不關心短視近利，只保留清澈明鏡反照出來的上帝理性光輝。是理性連接了神與人。因而，對這些創國的理性之君而言，天啟並不存在，他們也不需要，因為心無罣礙之人具備充分了解上帝的知識。任何人都有這種能力，因為任何人都有理性思考的能力。

「任何人都有理性思考能力」，這一點就是民主的基本原則。因為「真」知識人心本具，也不需要某個權威人士或一道特別的啟示，來指點迷津。

莫：而這些象徵「借用」自神話？

坎伯：是的，是具有某種特定質素的神話，不是專門提供啟示的那種。印度教就不相信上帝的啟示這回事，他們描述這種現象為「敞開耳朵聆聽宇宙之歌」的狀態，這時第三隻眼已經打開、接收上帝的心靈之光。這就是自然神教的基本概念。只要不去接受「伊甸園墮落」的觀念，人類的生命來源就不會被斬斷。

再回到國璽上頭。首先金字塔共有十三層，底部有一行羅馬數字一、七、七、六，那就是美國建國元年。再把一、七、七、六這四個數字加起來，得到的答案是二十一，那是一個人擁有理性思考的年齡。在一七七六年共有十三個州宣告獨立。十三這個數字是代表轉變與再生的數字。耶穌的最後晚餐也是十二名使徒加上一位即將被釘上十字架然後重生的耶穌。因此十三是表示要擺脫十二的束縛、進一步超越的數字。因此才有黃道十二宮及太陽。這些美國建國之君是刻意選擇十三這個數字來代表復活、重生及新生的，他們從一開頭便刻意安排。

莫：但是實際看來，當時是十三個州啊。

坎伯：沒錯。那不更具有象徵性意義嗎？這並不是單純的巧合，這十三個州以它們自身的意義象徵著它們自己。

世界新秩序的象徵

莫：這樣就更能夠解釋另一行字的意義：「Novus Ordo Seclorum」。

坎伯 ：「世界新秩序」。這是一個世界的新秩序啊。再上面那一行刻著「Annuit Coeptis」，意思就是「他微笑地看著我們的成就」或「我們的行為」。

莫：他——

坎伯：「他」、「它」、「牠」，就是第三隻眼，也就是第三隻眼所代表的「理性」。在拉丁文中，「他」可以是「它」、「她」、或「牠」。神授的力量微笑地看著我們的行為。 美國這個新世界是依據上帝創造世界的方式而創建。對上帝創世的反思，也就是理性，促成了這個新世界。

金字塔後方是一片沙漠，金字塔前面長著植物。沙漠代表當時歐洲的混亂局面、戰爭接連不斷——美國自歐洲抽身，以理性之名而非權力之名，創建了一個新國家，新生命在此開花結果。到這裡為止是金字塔這部分的意涵。

再來看看一元紙鈔的右邊。那是一隻老鷹，天神宙斯之鳥。老鷹代表神降臨到受時間限制的塵世。而鳥是神祇原則的化現。一元紙鈔上面的是禿鷹，俗稱美國老鷹。代表美國是最高神祇宙斯之鷹的對等「人物」。

Photo Credit: 漫遊者文化出版 美元紙鈔上的老鷹圖案。

老鷹下凡了，降臨到一個充滿二元對立的行動世界。行動的表現模式之一是戰爭，另一個模式則是和平。老鷹一隻腳抓著十三支箭，代表著戰爭原則，另一隻腳抓著有十三片葉子的桂冠樹枝，代表著和平對談的原則。

老鷹望向桂冠樹枝的那一邊。這是這些創建美國的理想之士，期望未來美國子民能夠仰望的方向——外交關係各方面都秉持和平原則。幸好老鷹另一隻腳抓著一把箭，預備在和平方式無法生效時，可以動用武力。

老鷹又代表什麼呢？牠代表牠頭上的那個放光標記。記得我有一次到華盛頓特區的外事協會（Foreign Service Institute），演講關於印度教的神話、社會學、政治這些主題。 印度談論政治的書中指出，統治者必須一手握著戰爭的武器，也就是一隻大棍子，另一隻手掌握出自聯合行動之歌的和平之聲。

當時為了示範起見，我站到講桌前面，兩手伸長垂下，做出手上握著東西的動作，整個教室登時哄堂大笑起來。我不明白怎麼回事。一轉身，才看到牆上掛著一張美國之鷹的圖片，牠兩個爪子抓著箭及桂冠張開來的樣子，和我比劃的手勢一模一樣。我在回頭看時，同時也注意到老鷹頭上的這個標記，還有尾巴上有九支羽毛。「九」是聖靈力量降落塵世的代表數字。在敲響奉告祈禱鐘時，是要敲九響的。而在老鷹頭上，是以「大衛之星」（Star of David）的形狀排列開來的十三顆星星。

莫：過去這叫做所羅門之印。

坎伯：沒錯，你知道為什麼叫做所羅門之印嗎？

莫：不曉得。

坎伯：你記得天方夜譚的故事吧？所羅門王將怪獸、巨人這些怪物件鎮在大罐子內，每次罐子一打開，精靈便跑了出來！我注意到這個所羅門之印是由十三顆星星排列而成，並且裡面的每一個三角形，都是一個「畢氏三角數」（Pythagorean tetrakys）。

莫：「畢氏三角數」 ？

坎伯：這是一個以十個點組成的三角形，中間那一點是三角形的重心，加上每一邊有四個點，三個邊加起來便是九個點：一、二、三、四／五、六、七／八、九，這是畢氏哲學的最主要符號，可以有許多相互關聯之神話學、宇宙論、心理學以及社會學的多種詮釋，其中之一便是「最尖端的頂點可代表宇宙以及萬事萬物起源的創造性中心」。

Photo Credit: 漫遊者文化出版 所羅門印記的圖案。

莫：那麼，這是能量的中心囉？

坎伯：是的，凝聚整個世界的最初原聲（基督徒口中的原創之「道」），也就是大爆裂，更可說是超越性能量之湧出，並擴散到整個受時間限制的世界。一旦它進入這個世界，它便分裂成對立的二元，一個變成了兩個。可以配對成二的方式只有三種：第一種方式是第一個主控第二個，第二種方式則換成由第二個來主控，第三種方式則是兩個互相保持平衡。最後，從這三種互動的方式中衍生出東、西、南、北四方空間裡的所有事物。

老子《道德經》中有一段陳述如下：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」因此，在認出國璽中有這兩個具象徵性意義的交叉三角形後，我突然體會到這十三個點，不就是代表領導獨立革命的十三州嗎？並且至少有六個頂點，一個在上面，一個在下面，四個在兩邊。對我而言，這裡面的意義就在於，不論由上、下或這個羅盤中的任何一點，原創的「道」，也就是民主的偉大思想，都能夠為人民所接收到。民主賦予這個國家任何角落的任何一個人有發言權，而且是能夠說出真理的發言權，因為人民和真理並沒有分離。人民所必須做的是釐清自己的熱情，並清楚的說出來。

因此一美元鈔票上的老鷹，代表超越的神現身這個俗世的美妙方式，這就是美國立國的基石。

要治理好國家的話，要由三角形的尖端，也就是立在世界頂端的法眼開始著手。

書籍介紹

本文摘錄自《神話的力量【全新修訂中譯．完整插圖版】：神話學大師坎伯畢生智慧分享，讓我們重新認識神話、發現自我、探索心靈的真理》，漫遊者文化出版

作者：喬瑟夫．坎伯（Joseph Campbell）、莫比爾（Bill Moyes）

譯者：朱侃如

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在東西方神祇與英雄的故事裡，

找回你的內在與神話的連結，

成為一顆跳舞的星星，與宇宙共舞。

本書源於一九八Ｏ年代美國公共電視（PBS）「當代思想大師」節目，神話學大師坎伯受邀與資深電視記者莫比爾（同時是政治評論家與神學碩士）對談，為一般大眾闡述神話學的奧義。六集的節目播出後吸引了上萬名觀眾，引發了一波認識坎伯思想的熱潮，也促成了全長二十四小時的完整錄影內容以文字形式出版。

坎伯認為，「神話」並不是離奇古怪的部落故事，也不是高深的信仰；它是人類心靈潛能的隱喻，也是賦予人類生命活力，以及宇宙萬事萬物活力的力量。在日常生活的考驗中，我們都不斷重演著神話裡的主題，等待生命改變發生的契機：

——生命中的試煉：約拿被鯨魚吞下肚的故事，講述了我們要承受恐怖的試煉和啟示，並學習與黑暗的力量共處，終將能浮出水面、迎向嶄新的生活方式。

——成長與轉型：英雄齊格飛成功地斬殺了龍怪，並嚐下龍血、與自然的力量重新結合，這正反映了我們渴望脫胎換骨，好邁入另一個更多采多姿而成熟的境界。

——面對死亡的恐懼：伊底帕斯故事裡的史芬克斯謎語，隱喻著生命循環與死亡禁忌，若我們無懼地面對死亡的恐懼，就能解開這個謎語，生命也將出現另一重意義。

——靈魂失落的一半：亞里士多芬尼說，最古早的時候，人其實都是兩兩一組的，只是被諸神拆開，因而我們一生中不斷地要去尋找失落的另一半。

在這場宛如大師與弟子的應答之中，坎伯用神話觀點探討社會、宗教、戰爭，乃至愛與死亡。他信手捻來基督教、佛教、伊斯蘭教典故，兼及希臘、波斯、中國、印度、日本、印地安人等各民族的神話故事，解讀其中的象徵語言，引導我們發現「精神生活的入口」。我們親炙神話學大師的靈性深度與知識廣度之餘，也領略了他對生命與人性的深刻洞察。

我們從小便在某個層次上認識了神話，但是之後會有更多層次被揭「密」出來。神話的啟示是無限的。——《神話的力量》，坎伯 我從未見過比他更會說故事的人。聽他談原始社會，我就有如置身在無際蒼穹下的廣大草原上，或是在群樹覆蓋的濃蔭森林中。我也開始去了解如何從風雷聲聽到神的聲音、從山中溪澗看到上帝之靈的流動、把地球看成是想像中的神話聖地所開出的果實。——《神話的力量》，莫比爾談坎伯

本書特色

20世紀重要的神話學大師坎伯，辭世前展現其思想大成的訪談

全新修訂譯文與註釋，收錄完整插圖（80幅黑白＋16頁彩圖），全新版面設計

20世紀對神話最全面、影響力最廣的討論，出版30年來歷久彌新（Amazon讀者4.7星好評，Goodread評價4.24）

美國公共電視（PBS）同名節目吸引上萬名觀眾收看，數位影音平台經典上架（IMDb評價8.9；Netflix USA 4.5顆星）

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰