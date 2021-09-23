喪葬可從簡，何處弔故人？「環保自然葬」邁向主流的機會與挑戰

作者：楊令瑜、梅緣緣、劉十賢

媽，這裡很安靜，每天都可以聽到大自然的聲音，還有曬到你最喜歡的太陽，你一定會喜歡的！偶爾回來看看我。

植存儀式完成之前，21歲的謝卓廷在心中默默對著母親說。

回想起母親下葬的那一天，是2020年2月14日，她和父親、阿姨以及幾位親友們，早上8點就來到新北市金山環保生命園區，為病逝的母親舉行環保自然葬（以下簡稱環保葬）的植存儀式。

在綠意盎然的山丘上，偶有幾隻老鷹從天上⾶過，陣陣蟬鳴不時在耳邊響起，氣氛肅穆莊嚴。爬上山丘的最高點，映入眼簾的是被劃分成數個區塊的坡地，在這裡，隆重的生命儀式進⾏著。

由於園區位置偏遠，並未特別設置空間讓前來緬懷的家屬久留，平時⼈煙稀少，環境清靜。只有要進⾏下葬儀式的家屬可以來到山丘上，將已逝親⼈的骨灰，撒入於事先挖好的洞穴中，進⾏環保葬儀式。

謝卓廷說，簡單的祭拜後，工作人員會將分成3袋的骨灰交給家屬，由家屬親自倒入三個深約60公分的洞裡。「我們家就是我、我爸、我阿姨各倒一個，倒完之後工作人員會填土。」洞口填平，整個儀式便宣告完成。

問起當初如何決定在金山環保園區下葬，謝卓廷說，是母親的朋友推薦，原先她考慮把母親的骨灰跟外婆一起放在木柵的靈骨塔，「但我媽媽臨終前皈依佛門，師父說服她盡量留於自然，人死後什麼都不要帶走。」

土地資源有限，既有喪葬習俗遭遇挑戰

傳統的喪葬習俗中，「入土為安」是很重要的理念，台灣各地至今也都還能看到公墓的蹤影，但在土地數量有限的情況下，自1970年代中期，政府開始大力推行火葬，並建納骨塔保存往生者骨灰，使其漸漸成為最主流的葬法，民間私營納骨塔交易市場也應運而生。

然而，經過將近50年的積累，公立納骨塔已不敷使用，全國22個縣市當中，有高達13個縣市的使用率已達七成。其中基隆市、嘉義市、台北市更超過或逼近九成滿載。

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由於納骨塔屬嫌惡設施，新建並不容易，尤其是在寸土寸金的都市區，我們正又一次面對著「活人與死人爭地」的難題。

儘管各地都有私立的納骨塔可供選擇，但和平均只需要1.5萬~3.5萬元的公立塔位相比，價格有極大的落差，據位置的好壞、空間的大小，費用從十幾萬到上百萬不等，相當考驗民眾的財務負擔能力。

各縣市政府其實也早已注意到相關問題，也試圖再一次透過新觀念的推廣，翻轉民眾的喪葬習慣，以緩解土地與設施不足的壓力。

「塔」不應求，環保葬法漸受重視

在這樣的時空背景之下，標榜「避免環境破壞，節省土地資源」的「環保自然葬」成為新選項，相關的倡導法令在2002年被寫入《殯葬管理條例》當中，各縣市亦開始依法在公立墓園中，規畫環保葬專區。

根據內政部的定義，環保葬係指「當人死亡後，以火化的方式將遺骸燒成骨灰，之後不做永久的設施、不放進納骨塔，亦不立碑、不造墳。」就現況而言，具體的實行方式有海葬、樹葬、花葬、植存等數種。

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在各種環保葬法當中，花葬、樹葬相對受歡迎，佔所有環保葬人數的9成之多，可見對於不採取傳統方式下葬的人們來說，長眠於花香綠意圍繞的土壤裡，是較好的選項。

因為不像傳統的墓地或塔位，為每位往生者劃留專屬的位置，經由環保葬回歸土壤的骨灰經過一段時間的分解後，穴位便可以循環使用；倘若選擇海葬，更是不耗費任何土地空間，整體而言所需的土地資源較小；花、樹葬區公園般的景致也較不容易在建設時遭受過大的反彈，有助於緩解各地塔位不足的壓力。

比起便宜卻難以搶到空位的公塔，和動輒十萬元以上的私塔，環保葬在費用上有明顯的優勢，除了有三分之一縣市免費推廣之外，全國的公立環保葬當中，最昂貴的也不會超過一萬元。對於籌辦喪事的家屬而言，能減輕一定程度的負擔。

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環保葬趨勢上升中，都會區扮演火車頭

從內政部所公布的統計資料來看，十年內環保葬獲民眾採用的比例明顯上升，從2010年的1%不到，到2019年已經超過7%；在每年16萬上下的死亡人口當中，有上萬人次選擇回歸自然。

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全台公立納骨塔滿載率最高的基隆市、嘉義市，也在近兩年開始建立環保葬園區，推廣這種新型態的葬法。在此之前，面臨塔位不足的狀況，民眾大多只能選擇私立納骨塔，或是轉向周邊的縣市尋求安葬之處。

嘉義市殯葬管理所所長盧春霖表示，經過多年規畫，嘉義市的樹葬區在去年（2020）成立，「現在的使用量非常高，穴位不到一年就用光了。」市府也計畫再爭取興建第二座樹葬園區，可以想見在未來環保葬的接受度與採用比例將更高。

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將環保葬的數據，與最大宗的「火化後入塔」相比，環保葬雖然還無法挑戰它的主流地位，不過也漸漸來到入塔人數的7%左右。

在這樣的成長中，地狹人稠的都會區是領跑者，六都採用環保葬的人數已經成長到入塔的一成以上，顯見土地負擔確實是政府推廣環保葬的一大動機。台北市殯葬管理處副處長王文秀就表示：「台北人口密集，所以只能透過環保葬的方式，讓土地可以永續經營。」

進一步從數據觀察都會區分別的情況，可發現公塔滿載率位居六都第一的台北市，確實是環保葬浪潮中最不容忽視的存在。

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台北市在2003年舉辦全國第一場海葬，其後分別在2007年、2013年分別建成樹葬區「詠愛園」，以及花葬區「陽明山臻善園」。

作為先行者，起初推動時並不容易，「因為傳統觀念認為要入土為安、立碑，」王文秀說，政府花費許多成本與民眾溝通，「要讓大家知道土地不足，而環保葬是很新穎、端莊、隆重、漂亮的。」經長期的推廣，環保葬漸成為台北市的殯葬特色，2019年一整年中，北市有超過5,000人選擇以長眠海洋或花園的方式寫下人生終章，佔當年度往生人數的3成，遙遙領先全國其它縣市。

六都的其它城市中，台中市的環保葬採用情形，也有明顯上升，市內在近10年內陸續建成三座樹葬園區，每年有2,000位上下的往生者家屬申請使用。其餘四都的環保葬人數，也正平穩地成長中。

政策趨勢下，業者、民眾心態轉變中？

從《殯葬管理條例》修訂至今已近20年，如今幾乎各縣市都有環保葬專區，可以看見未來政策的走向。不過，民眾對於環保葬的看法又是如何？

記者團隊針對環保葬議題製作問卷［註］，調查民眾的認知與意願，收到174則有效回覆。問卷結果顯示，有69.5％（121名）的民眾聽聞過環保葬議題但不甚瞭解，15.5％（27人）的人為「首次聽到環保葬」，亦有14.9%（26人）表示，自己對環保葬有清楚的了解，而樹葬與海葬則是他們比較熟悉的葬法。

Photo Credit: 作者 記者進一步以文字雲彙整民眾在問卷中的用詞，發現填答者提及最多次的語詞有「環保」、「自然」、「回歸」以及「不錯」等，可見人們對該下葬方式普遍抱持正面態度，這點也展現在民眾對環保葬的接受度上，調查結果中有高達6成（63%）的填答者，表示自己「非常可以接受」環保葬的存在。 依填答者回覆繪製成的文字雲顯示，民眾大多認為環保葬符合環保精神： Photo Credit: 作者 在個人宗教信仰方面，填答者有超過五成無特別宗教信仰。對這群人而言，傳統的喪葬習俗與宗教觀不是主要的考量，而這也間接影響了他們對於環保葬的開放態度。 Photo Credit: 作者 總體而言，環保葬不僅只是政策一廂情願的立場，民眾的觀念也確實正在轉變中。 面對這樣的轉型趨勢，傳統殯葬業者也面臨衝擊，冬瓜行旅禮儀公司負責人郭憲鴻（小冬瓜）指出，縣市政府為減緩殯葬公共設施不足的負擔，大力推廣環保葬，部份仰賴骨灰罈與塔位銷售的禮儀公司，在環保葬趨勢下地位降低，收入也隨之減少。 郭憲鴻也表示，傳統殯葬可能在近五年消失，業者應儘速尋找轉型方法。畢竟專業的禮儀公司不僅只是為亡者處理遺體，更身負教育民眾有關死亡及生命的責任。 民眾對環保葬的理解仍停在表象 然而，調查中僅有16%的民眾表示曾有周邊親友實際採用環保葬，這些往生者生前考量選擇環保葬的原因，多出於方便、不佔用空間、希望回歸自然，以及經濟考量等。 不可忽略的是，即便多數民眾抱持友善、支持的立場，仍有3/4的人們未曾親身接觸過環保葬，也呼應人們「聽過、但沒有很了解」的情況。 甚至有三成的填答民眾表示不清楚環保葬進行的程序，包括下葬前遺體必須先進行火化、葬後不會立碑等，顯示大眾的態度和實際理解、採用間存在脫節。 政府單位若希望進一步提升環保葬的採用率，除宣導「環保、自然」的意象外，針對具體實施方式亦須更積極溝通，才能鼓勵民眾在充份理解狀況下選擇環保葬。 不立碑、不立牌，何處弔故人？ 台北市文山區富德公墓內的詠愛園樹葬區｜Photo Credit: 中央社 在記者的調查中，對於「喪葬儀式從簡」，多數填答者皆抱持正向看法。影響看法的相關因子包含「減少遺族金錢等負擔」、「心意最重要」、「手續無須繁複」等。其中一名填答者表示，若自己能以另一形式存留於親友的心中，其實無須透過傳統的方式下葬，過多繁雜的儀式恐徒增親友困擾。 不過也有填答民眾認為，儀式存在絕大部分是為活著的親屬提供情緒抒發與心靈慰藉，重要性不可輕忽。對此，專家學者亦認同，政府在大力推行環保葬之餘，仍須清楚認知「祭禮的主角是誰？」 「環保葬看起來很美，節省資源、節葬，但忽略了亡者關係人心理上的悲傷，是否能得到療癒的問題。」南華大學生死學系主任楊國柱指出，環保自然葬的追思儀式很可能連帶簡化，況且下葬後也不會立牌或立碑，可能導致家屬祭掃不易。 去年為母親完成植存的謝卓廷，在下葬前後49天都有紀念的儀式，火化後每七天就要去佛堂一次，為母親上香、念經，下葬後則是天天唸一輪佛經，而且不吃肉。 即便如此，不知母親「身」在何方的焦慮，仍然讓她感到痛苦，甚至後悔遵照母親臨時許下的遺願。因沒有牌位，無法知道母親確切的位置，所以到園區緬懷母親時，只能憑印象朝著下葬的地點追思。 「現實面來講，應以家屬的意見為主，因為家屬感受才是最深刻的。」謝卓廷表示，下葬後，自己花了一年的時間才接受母親採用環保葬的事實。 身為第一線的殯葬業者，郭憲鴻建議，環保葬雖沒有固定的位置可以追思，家屬可以自己創造儀式，像選擇海葬的家屬可以定期去碼頭追思、約家族聚餐等等，「慎終追遠是在於人與人的連結。」 翻攝自Google地圖 台北市陽明山的花葬區「臻善園」。 針對家屬可能因環保葬法產生的感傷、焦慮，台北市殯葬管理處副處長王文秀則強調，環保葬標榜的是簡單、隆重，而非草率，顧慮民眾注重心理上的悼念，不僅鼓勵民眾親自到環保葬園區，在花海、樹林中悼念故人，政府也為不方便親往祭拜的人們，架設「線上生命追思網」，讓家屬能在網路上看到已逝親人的下葬位置，不論身在何處都能進行祭拜。官方也透過宣導「生前預立環保葬意願書」，鼓勵人們及早思考、與親友討論告別世界的姿態。 同是採用環保葬，甫從大學畢業的洪于媗，去年底遭逢表姨意外猝逝，家人依照表姨生前的願望，替她安排環保葬。 她表示，因為表姨不喜歡麻煩別人的性格，可能也不希望親友時常舟車勞頓到陽明山看她，所以除了年節之外，想念的時候就會使用網路平台追思，或是自己去廟裡燒香、傳達心意，達到心理上的撫慰。 洪于媗認為，亡者若能在生前與家人完善溝通欲選用何種下葬方式是最好的。正因為有機會提早對話，所以因形式造成的遺憾也就沒有那麼濃厚。 環保葬走向主流，仍需仰賴各方協力 雖透過數據可看出環保葬使用有逐年上升的趨勢，但目前仍存有隱憂，有待民眾、政府、業者共同協力解決。 有意針對選採環保葬的民眾，若能在生前與家屬先做好充分地溝通，給予彼此接受與沈澱的時間，便可減低家屬後續因無明確祭拜位置而感到後悔的問題；對於「不立碑、不立牌」的概念，政府也應提供民眾充足的資訊及協助管道，讓民眾各縣市市民能在擁有充分認知的情況下做出選擇。 相關業者面臨收入下滑衝擊的部分，若能發展更多新型態的業務，提供民眾進行殯葬資訊、生命教育與悲傷輔導等相關諮詢，或許可以創造額外收入與價值。 當相關疑慮能妥善溝通、獲得解決，選擇採用環保葬，簡單但慎重的向世界告別，也不失為一個美好的選項。 註解 記者於2021/6/5~2021/6/12間，於Facebook、PTT、Dcard等平台發布網路問卷，174名填寫者中，其中女性（70.1%）填答者人數遠大於男性（28.7%），問卷填答者教育程度多為學士（61.5%）與碩士（32.8%），年齡層座落18-27歲最多。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航