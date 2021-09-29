《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》：別「急著算數字」，人類的這個傾向導致了最近一次的金融危機

文：提姆．哈福特（Tim Harford）

別「急著算數字」

當我們想要了解（任何）統計結論時，我們要做的第一件事，就是追問那個結論到底是什麼意思。

統計新生兒死亡率似乎是悲傷但簡單的事：計算有多少新生兒死亡。但若稍微思考一下，你會發現要區分嬰兒與胎兒其實一點也不容易，這是倫理上的大問題，而且觸及美國政界對這個議題的兩極化立場。負責統計的人必須在某處劃出界線。假如想要了解真實情況，就需要了解這條分界線劃在哪裡。

新冠疫情也引發了類似問題。我在2020年4月9日寫下這段話時，媒體報導說，在過去二十四小時，英國本土的新冠肺炎死亡人數是887人，但我恰好知道那個數字有誤。蘇格蘭統計學家伯德（Sheila Bird）深入探究之後告訴我，真正的數字很可能約為1500人。為什麼會有這麼大的差距？一部分原因是有些人在家裡死亡，而官方數據只將醫院死亡人數列入計算，但最主要的原因可能是人力短缺的醫院延遲了好幾天才通報數據。

假設今天是星期四，公布的可能是星期天或星期一的死亡人數。由於死亡人數每日激增，三天前的數據其實無法反映現在的情況到底有多糟。

統計學建立在衡量與計算事物的數量。《數字知多少》的共同製作人布拉斯藍德提出一個假設性的問題：當我們看見草地上有兩隻綿羊，這片草地上有幾隻綿羊？當然是兩隻。只不過，其中一隻是小羊，另一隻是待產的母羊，事實上，牠正在生小羊。那麼草地上有幾隻羊？一隻？兩隻？兩隻半？算成三隻就太勉強了。不論是談醫院的護理師人數（兩位兼職護理師要算成兩個人頭，還是一個人頭？），還是超級富翁的所得（是他們向政府申報的數字，還是有辦法估算他們藏起來的資產？），都要先弄清楚我們在衡量或計算的是什麼，以及用什麼方法計算。

當我發現眾人其實很少這麼做時，感到大吃一驚。多年來，我利用每個星期的廣播節目，試著帶領大家走出統計數據的迷宮，卻逐漸發現，我遇到的問題大都源自眾人在一開始就走錯方向。大家會一頭栽進統計結論的技術性問題：詢問樣本誤差、誤差範圍是什麼？探討數字是上升還是下降？相信、質疑、分析、剖析，忙得不亦樂乎，卻不花一點時間了解最重要、最根本的事實：計算的對象到底是什麼？用的是什麼定義？

這個陷阱雖然常見，卻沒有一個稱呼，於是我想出了「急著算數字」（premature enumeration）這個說法。

這個情況經常出現在我和太太的對話裡。每天早餐時間，我們會從冰箱上的收音機聽到一些統計結論：某個政治人物所說的幾句話，或是某個研究的驚人結論。例如：「一項最新研究顯示，玩暴力電玩的孩子，比較可能在現實生活中展現暴力行為。」儘管我太太認識我已經二十年，她仍然一直誤以為我的腦子裡有數不清的試算表，裡面包含各種統計數字。於是她會轉頭問我：「那是真的嗎？」有時候，我恰好剛研究到那個議題並且知道答案，但多數時候我只能回答：「那取決於他們討論的是什麼……」

我並非試圖擺出哲學懷疑論者的樣子，或是故意想惹火我太太，我只是指出事實：我不完全了解那些結論的內容，所以我（還）沒有立場判斷那是不是真的。舉例來說，「暴力電玩」指的是什麼？「小精靈」（Pac-Man）算嗎？小精靈會做出很可怕的事，它會把活生生、有表情的生物一口吃掉。那「太空侵略者」（Space Invaders）呢？玩這款遊戲時，你只能開槍殺人或是躲避被殺。不過，那可能不是那些研究者的意思。在知道他們真正的意思之前，我知道的並不多。

那「玩」的定義又是什麼呢？或許研究者請兒童填寫問卷，試圖找出每個星期固定會玩好幾個小時暴力電玩的孩子。

又或者他們找來一些受試者，請這些人在實驗室裡玩二十分鐘的電玩，然後做某種測驗，看看他們是否在現實中變得「更暴力」。不過，有沒有變得更暴力到底要怎麼定義？

戈丁（Rebecca Goldin）是數學家，同時是統計學素養計畫STATS的主持人。她表示：「許多研究不會直接對暴力進行衡量。他們會衡量其他東西，像是侵略性行為。」而侵略性行為本身也不容易衡量，因為很難定義。有一個影響甚廣的電玩研究，請受試者把辣醬加在別人的飲料裡，藉此衡量侵略性行為（我發誓，這不是我捏造的）。這個「辣醬模式」被視為衡量「直接而且毫無模糊空間」侵略性行為的方法。我不是社會心理學家，所以那個定義或許是合理的。我是說或許。但很顯然，就像「嬰兒」、「綿羊」或「護理師」一樣，「暴力」和「玩」這類直覺性詞彙，可能也潛藏許多彈性空間。

當我們對這個世界做出事實性主張時，也應該運用同樣嚴格的態度，來檢視政策提案。我們都知道，政治人物喜歡策略性的保留一些模糊空間。他們經常宣揚「公平」、「進步」或「機會」，或是說一些令人火冒三丈的話，像是「我們提出這個政策，是因為我們認為這是應該做的事。」然而，即使是內容明確的政策，假如我們不了解它的主張，它仍然可能不具有太大的意義。你想要提高學校的預算嗎？很好！那是按照學生的人頭來算，而且把通貨膨脹計算在內，是嗎？

舉例來說，英國脫歐遊說團體「說離開就離開」（Leave Means Leave）在2017年發表一項政策，呼籲要「凍結無特殊技能移民申請五年」。這是個好主意嗎？在知道它指的是什麼意思之前，我們很難回答這個問題。現在你應該懂得要問：「你所謂的『無特殊技能』是什麼意思？」經過進一步了解之後，我們知道，假如沒有公司以3.5萬英鎊以上的年薪雇用你，你就算是無特殊技能。而這個收入水準把絕大多數的護理師、小學老師、技師、法務助理和藥劑師排除在外。

它可能是個好政策，也可能是個壞政策，但是當大多數人聽到「凍結無特殊技能移民申請」的意思，是提議不讓老師和加護病房護理師進入英國，他們應該會大吃一驚。事實上，它已經不只是政策提案：英國政府在2020年二月公布了新的移民限制法規，門檻降低了（年薪降為2萬5600英鎊），但使用的語言不變，仍然以「有特殊技能」和「無特殊技能」下定義。

急著算數字的錯誤不會有差別待遇：最有數字頭腦的人和一聽見數字就頭痛的人，面臨的風險是一樣的。的確，如果你對數字很有自信，你可能比一般人更傾向於將數字切割、剖析、找出相關性、做迴歸分析、標準化、重設基準，遊刃有餘的用試算表或統計軟體操弄數字，卻沒有意識到你並不完全了解這些抽象的數量代表什麼意思。我們可以說，人類的這個傾向導致了最近一次的金融危機：繁複的數學風險模式蒙蔽了我們的眼睛，使我們忘了問，風險到底是怎麼衡量的，以及衡量的結果是否值得我們賭上全球金融體系的崩毀。

在製作《數字知多少》的過程中，我發現這個問題無所不在。在使用某個定義多年之後，我們訪談的專家往往會忘記，當一般聽眾聽見那個詞彙時，想到的可能是截然不同的概念。心理學家平克所謂的「知識的詛咒」，一直阻礙了人與人清晰明瞭的彼此溝通：一旦你對某個主題瞭如指掌，你就很難從完全不懂的人的視角來看事情。我的同事和我也無法免疫。當我們開始破解某個統計學的混淆觀念時，會習慣性的從下定義開始做起，但一段時間之後，就開始把這個定義視為理所當然。因此我們經常提醒自己，記得先向聽眾解釋這個定義。

書籍介紹

本文摘錄自《臥底經濟學家的10堂數據偵探課》，天下文化出版

作者：提姆．哈福特（Tim Harford）

譯者：廖建容、廖月娟

資訊大混亂的時代，更需要辨別真偽的技能！

人人都能解讀數據背後隱含的陷阱，撥開迷霧，看見真相。

搞定統計學，就搞定全世界！

你是否認為，「統計學」是欺騙大眾的數字遊戲？最會說故事的經濟學家提姆．哈福特（Tim Harford）卻在本書中告訴我們，好的統計數據不是用來扭曲真相或掩蓋事實，反而是幫助我們看得更清楚的有效工具。

1950年代，英國的肺癌罹患率為全世界最高，甚至超過肺結核，很多人認為主因是汽車排放的廢氣。但英國學者多爾（Richard Doll）與希爾（Austin Bradford Hill）花費數年時間，逐一統計倫敦多家醫院中癌症病人的生活與吸菸習慣，發現癮君子罹患肺癌的機率，高達一般人的十六倍，證明世人原先的看法是錯誤的。

這本書列出十個準則來理解統計數字，並善用大量生動、活潑、知名的例子講故事，同時輔以大量資料佐證，帶我們深入到充滿虛假訊息、不良研究和動機可議的世界，從中挖掘可貴的數據，讓「用數據溝通」變得更可信。書中列舉的故事，從欺騙納粹的贗品製作者、與華盛頓最有權勢的國會議員傳出緋聞的脫衣舞孃，到如著名經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）、康納曼（Daniel Kahneman）等世界頂尖的數據偵探。提姆．哈福特為我們展現了如何以自信、好奇心和健全的懷疑態度，來評估我們所處世界的真偽。

這本觀點獨具的作品告訴我們，如果我們隨時保持警覺、仔細思考數據的來源和呈現方式，我們就可以以明晰透徹的雙眼看世界。特別是COVID-19疫情仍然不見盡頭的現在，正確運用統計數字可以幫助我們個人、組織甚至是社會，做出最佳的決策。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航