《追尋寧靜》：也許耳機的問題不僅在於實質音量，更在於聲音持續氾濫

文：喬治．普羅契尼克（George Prochnik）

音樂止痛法

提到iPod，我總會想到Audiac。

一九六○年，麻州劍橋一位牙醫嘉德納（Wallace Gardner）與他的一名病患合作，對方是聲學專家李克萊德（J. C. R. Licklider）。兩人研發出一種疼痛管理的新技術，那是一種聲音止痛法，專利商標名為Audiac，意在透過高音量的聲音，把看牙科變成一種放鬆的體驗。

接受Audiac的牙科病患須戴上大而厚重的耳罩式耳機，接著躺上診療椅，在八首歌曲選單裡挑選一首歌（〈Bali Hai〉很受歡迎），這些歌曲中也混入了類似瀑布水聲的「掩蔽音」。每當牙醫師觸碰到敏感痛點，病患就轉動旋鈕提高音量。病患越覺得痛，噪音就越大。根據嘉德納的研究，九成病患表示Audiac將填補蛀牙的疼痛降到了彷彿蚊子咬的程度。嘉德納取得專利還不到一年，已經有兩千部裝置為全國各地牙醫診所採用。不久Audiac被引進醫院，用於分娩及小手術。

其實Audiac的發明原本是用來緩解噪音本身所導致的疼痛。嘉德納醫生本身因為患有鼓膜穿孔，飽受自己牙科鑽孔器械的噪音折磨。李克萊德於是發明了一個方法，就是創造更大聲的掩蔽音來降低不適感；他發覺Audiac「可控制的聲音」能「蓋過傳向大腦的疼痛訊號」，不論疼痛的源頭是什麼。

我不太清楚是什麼原因半途扼殺了Audiac的光明未來。美國牙科麻醉學會滿懷敵意地群起發動抵制這項產品——不知道是真心擔憂裝置的副作用（除了有可能造成聽力損傷，也有病患使用後陷入催眠狀態的紀錄），還是想挽救他們對以藥物為本的麻醉學的投資，兩者都很難說。很顯然，要用Audiac止痛不無代價，但目前至少已有一間名為Sound Pain Relief的公司正設法復興聲音止痛法，並訴諸更新潮的語彙來解釋其作用，例如交叉感覺掩蔽。

戀上隨身聽

一九七九年，索尼Walkman隨身聽問世，堪稱iPod的老前輩。回顧當年新聞報紙對大眾反應的報導，引人注目的是這些隨身聽愛用者往往讚嘆Walkman有如一道聲音的屏障，將惱人的噪音和現代生活普遍的煩擾阻絕在外。隨身聽的這項特點所受到的關注，絲毫不亞於索尼當初主打的「隨時隨地如你所願」提供音樂的功能。使用者宣稱，Walkman隨身聽讓上班通勤變得比較好受，也提供了喘息空間，躲避都市的可怕噪音。

一九八一年〈時代〉雜誌採訪了紐約電視製作人佩恩（Anthony Payne），他表示：「外面有公車，有飛機，有警笛……你必須用更大的聲音取代它們，把你自己選擇的聲音強迫餵給你的耳朵。」曼哈頓一名電腦公司主管稱Walkman隨身聽是「冷落這世界的絕佳方法」。

我們再一次遇上聲音與速度的關聯。Walkman隨身聽的命名本身就含有移動的概念，但兩者的關聯不只限於走路，還包含所有能增強個人自由自在感覺的動作。〈時代〉雜誌採訪過一名木匠博格茲（Howard Bogaz）。採訪當時，他正在加州威尼斯海灘溜滑輪，他總結了隨身聽的魅力：「我出來溜滑輪或長途開車的時候會帶著它。我沉醉於我的音樂！陽光露臉，微風吹拂，你掌控著輪子自在逍遙！」

索尼最早在東京推出Walkman隨身聽時，上市宣傳也聚焦於展現人們一邊聽音樂，一邊溜冰、慢跑、騎單車。產品當時很紅的一支電視廣告，將Walkman隨身聽呈現為一件能讓你的身體變得「敏捷」的工具。廣告中，一名女子身穿緊身連身衣，在明亮寬敞的空間裡做著有如舞者般優雅的伸展動作；幾秒鐘後，男性旁白聲音宣告：「你的腰圍現在輕輕鬆鬆就能瘦下幾吋。」——女子停下動作，把腰際的卡帶隨身聽換成更小的機種——「這都要感謝新的索尼超級Walkman，全球最小的卡帶隨身聽！」女子接著恢復原本的律動。

索尼Walkman隨身聽以「終極隨身音樂裝置」的名號銷售，但它也用聲音改變了運動的經驗。

iPod把Walkman隨身聽紅極一時的現象推向更高峰，甚至有了「i世代」之稱。iPod在二○○一年問世，到了二○○九年秋季，蘋果公司宣布全球各地共售出兩億兩千萬部。相比之下，索尼自產品推出後的十六年間，總共也才製造一億五千萬部Walkman隨身聽。

iPod能有如此可觀的成功，部分原因或許在於它放大了原有的概念，突顯個人選擇的聲音可以代替實際的舉動。iPod的儲存容量龐大，能把音樂帶去任何地方已不再是重點；如今的重點是，透過裝置輸出的聲音，音樂能帶你去任何地方。iPod漸漸風靡各地，我們開始看到越來越多耳朵上垂掛著耳機線，彷彿腦內線路有幾根鬆脫掉了出來，同樣在那幾年間，我自己走路的習慣也改變了。

我的辦公室與中央公園只相隔了五個街區。一九九○年代末，我剛來到市中心工作時，走路到中央公園只要六、七分鐘，如今，每當碰上午休或下班時段等交通壅塞的尖峰時刻，同樣的距離我恐怕得走上十五分鐘。中央公園不再是從市區棋盤路網輕鬆快速就能抵達的散心去處，現在我過去一趟必須下定決心，來回花個三十分鐘。因此從前，我散步過去的次數少多了。

大城市的人行動線越來越壅塞，這方面的統計資料不易取得，但在全世界任何一座大城市行走，無疑已成為一件窒礙難行之事。紐約市人口成長率從一九六○年代開始下滑，一九七○年到八○年之間降幅最大的一次，一口氣掉了百分之十點四。然而在這之後，從一九九○年到二○○○年，紐約人口驚人地成長了百分之九點四——要回溯到二戰以前才有差可比擬的數字。倫敦中心區人口衰退與恢復成長的幅度雖沒有那麼大，但曲線軌跡與紐約很相近。東京人口也經歷了數十年的驟減，但自一九九七年以後亦年年成長。

也許iPod風靡全球正是人們的實際行動自由受到限縮的時候，而且限縮的程度可謂前所未見。我們或許可以斗膽進一步推論，龐大的人口超載，這個持續攀升累積的環境刺激，也許驅策著我們設法透過聲音，奪回自己失去的無拘無束的速度感。

即使不確定能否在兩者之間確切劃上關聯，但我認為理當可以推論，iPod有一部分魅力就在於它讓人能在耳機裡建立起一種速度和運動感，而這兩者在外在世界多多少少是受到阻塞的。

iPod愛用者無不樂於歌頌這個裝置。而且，他們的熱情感言不約而同都很相像。當這些冷靜自持的「重度使用者」被問到：是什麼原因讓iPod如此令你沉迷，他們往往會先提到裝置裡可以儲存聽不完的好歌，但很快會轉向別的論點。似乎對很多人來說，iPod的迷人之處不在於可以供人聆聽一首首歌曲，而更在於它整體編織出的聲響——它打開了一條聽覺的超級高速公路。受訪的人經常提到iPod用聲音創造了連貫性，透過音樂把經驗縫串在一起。

一遍又一遍，人們形容iPod為他們的生活提供了配樂：「它讓一切變得和諧。」一名十五歲青少年說。「所有令人茫然的事，因為有它而連接在一起，變得平順流動。它為你的生活締造完美的配樂，它讓一切變得清晰。」

將散碎的經驗和感受縫合在一起，隨身聽為我們做的每件事注入了一股新的流動感，推動我們前進。歷史上從來沒有過任何東西像iPod一樣能弭平空隙，填滿我們日復一日生命裡那些無聲的空洞。隨身聽提供使用者全天候不間斷的聲音止痛療程。

根據我自己跟人聊天的經驗，以及所有我看過人們為什麼喜歡iPod的採訪中，現在已經不像Walkman隨身聽那個年代常會聽到需要阻絕城市的可怕噪音。反而一再聽到有人說，iPod有「過濾焦躁雜音」的能力。這些雜音包括旁人講手機、打遊戲、用個人裝置放音樂放得太大聲——以及網路雜音對使用者本身的磁吸力。

iPod受人青睞的特點，不在於有能力遮蓋往日的建築設施噪音，而在於它能進一步阻擋那層塗覆在舊噪音表面的個人自主選擇的喧囂，進而定義了數位時代的新噪音。從人們談論自己iPod的方式來看，今日噪音令人頭疼的核心，不太是單一的巨大聲響，更像是我們會在連續「爆音」所造成的多重刺激之間偏離原徑。與其氣沖沖指責「i世代的疏離」，我們應該問問自己，我們都做了些什麼，讓大環境音景變得如此不值一顧，用過即可丟棄，有如聽覺版的速食。

此外，就像設法透過升高噪音來減緩牙科疼痛的Audiac療法一樣，到頭來，解方的副作用也許比病症本身還嚴重。

耳機族的代價

網路上到處晃晃，就可以找到無數行人或腳踏車騎士遭汽車撞到的報導，據文章所稱，很多是因為這些人正在聽iPod而聽不見車輛接近。英國一間大型保險公司史雲頓保險（Swinton Insurance）近年公布，現今小車禍事故每十件就有一件與「耳機族」有關，即一邊走路一邊聽個人音樂裝置的行人。史雲頓保險指出，很多時候耳機族自己本身並未受傷，卻引起汽車追撞，因為最前面的車為了閃避聽耳機的行人急踩剎車。

人類尚未進化到可以不必藉助聽覺來判斷周圍的環境。美國高立德大學聾人文化研究教授包曼（Dirksen Bauman）對我說起有一群人頓失聽力的時候，我猜到他會接著描述頓時陷入寂靜之人的心理經驗。事實上，這群人回憶自己耳聾之後最先感到震撼的事，並不是抱怨「太慘了——我什麼都聽不見了！」反而體會到一種「我在哪裡？」的深刻感受。「他們的整個空間意識、慣用的判斷線索、用以在周圍環境裡定位自己的基礎，全都消失了。而且在那一刻之前，他們甚至從未意識到那個基礎依賴的是什麼。」包曼說。

我們的耳朵也許在隨身聽裝置剛開始流行的時候，就已經比意識更敏銳地適應了這個問題。Walkman隨身聽發行後不久，阻絕周遭音景的危險曾經引起一些立法倡議，希望限制民眾盲目的使用隨身聽。Walkman隨身聽上市後不到兩年，美國已有九個州禁止開車配戴耳機；紐澤西州木橋鎮更進一步通過法令，從踏上馬路起，就禁止行人聽耳機，違法可處五十美元罰鍰或拘留十五天。紐約市議會一名議員也嘗試在紐約通過類似的法案。

看起來，立法運動似乎頗有進展，但沒過多久便銷聲匿跡了。因為強制執法太難，而移動時聽音樂的吸引力也太大。有些人會說，不聽周圍環境的聲音，我們反而更能靈敏估量自己在空間中的位置，但我懷疑我們只是習慣了比以前更笨手笨腳、更易於互相衝撞的舉動。

但喪失聽力呢，這個更直觀的問題又該怎麼說？目前已有多篇研究指出，在相當音量下使用個人音樂裝置，確有導致聽力喪失的風險。但實際有多少人固定以有損聽力的音量聆聽MP3隨身聽，這個數字相對很難查證。

總體來說，研究至今能夠表明的是，確實有些年輕族群經常以過大的音量聽iPod，但人數雖然顯著，卻還不到亟需擔憂的程度。當然，這要看你對「亟需擔憂」的定義是什麼。近年最具公信力的相關研究是由科羅拉多大學波德分校與波士頓兒童醫院合作進行的，結果推定，以危險音量聆聽iPod的青少年人口比，約介於百分之七到二十四之間。

比起揭示各種高音量使用iPod的統計數據，更有趣的是年輕人在得知此類危害之後出現了什麼反應。科大波德分校與波士頓兒童醫院的合作研究發現，如果有同儕或其他人大力強調高音量的風險，青少年的反應是……把iPod的音量調得更高！越去提醒這些青少年他們正在對自己造成危害，他們越會做出更大的危害。

這是個令人無奈的發現。青少年的反應指出了反噪音運動固有的侷限。到了某個節骨眼，不論是出於演化的侵略性，或是我們的整體文化偏好反抗任何威脅我們發聲的人事物，聽到有人要我們降低音量，我們的反應總是唱反調。

所以說，我們該怎麼辦？盡量減少去教育別人噪音產生的危害，一旦他們不覺得發聲的權利受到威脅，從此就會自願把音量放低？也許對某些青少年來說確實可行，這和支持毒品合法化的論點很像。但是，噪音問題可能比毒品問題更複雜——在很多方面都是。

一來，我們還未真正摸透新型態噪音是如何損害聽力。二來，關於音量安全層級的爭論，也許從本質上來說毫無意義。洛克菲勒大學的哈德斯佩教授專門研究聽覺的生物物理及分子基礎，據他所言，即使是音量較低、短時間可忍受的聲音，倘若長期持續放送，也可能對聽力造成損害。「我們生活在紐約市，對生活周遭的噪音甚有所感，這些噪音不會馬上令你痛苦難當，但問題是，如果在這些噪音下待上好幾個鐘頭，會不會形成永久的傷害？」哈德斯佩說。

「還記得Walkman隨身聽一上市就蔚為風潮嗎？現在我們有了iPod隨身聽，而且放眼望去隨處可見，大家耳朵裡整天都塞著耳機——上班聽、通勤聽，就連運動和吃飯，耳機也照樣塞在耳朵裡。即使播放音量適中，我們也不清楚如果暴露時間夠長，會不會造成實質的傷害。」

再一次，問題也許不太在於實質音量，而更在於聲音持續氾濫。也許哪天事實會證明，每天僅僅只是短短幾個小時暴露於不請自來但不刺耳的音量，長久下來也足以大幅減損聽力。如果你覺得很難要求家中青少年把隨身裝置的音樂關小聲，不如試試叫他們乾脆關掉。「每天至少關掉iPod八個小時，否則十年後，所有高頻率的聲音你都聽不到了！」我現在就能想像音量鈕滑順地往右轉了更多圈，將剛才那句警告的聲音迅速淹沒。

書籍介紹

本文摘錄自《追尋寧靜：一場顛覆聽覺經驗的田野踏查，探索聲音的未知領域》，漫遊者文化出版

作者：喬治．普羅契尼克（George Prochnik）

譯者：韓絜光

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，〈關鍵評論網〉將由此獲得分潤收益。

這個世界越來越喧鬧，但我們真的不需要聲音嗎？

從塵囂喧鬧到萬籟俱寂，一段關於深度聆聽的冒險旅程

在廣袤無垠的外太空漫步，能獲得無與倫比的寧靜體驗？

被高達160分貝的音浪擊中，身體會產生什麼反應？

通勤或慢跑我們習慣戴上耳機，用聲音將自己包圍起來，原因何在？

用高科技減噪建材打造全世界最安靜的房子，會發生什麼意想不到的事？

追求身心靜定的大疫情時代 VS. 聲音經濟大行其道的今日

以跨領域觀點，對寧靜議題最深度的剖析與反省！

作者普羅契尼克酷愛寧靜，厭惡噪音，為了尋求精神和感官的雙重平靜，他毅然走訪全國各地，找尋他所能想像最安靜與最喧鬧的地方。從生物實驗室到禪園、大賣場及隔音材料大會，從隱修院、噪音測量公司、勁爆汽車音響大賽乃至聽障空間，訪談生物學家、聽覺科學家、聲學工程師、僧侶、建築師、聲音行銷人員和聾啞學校校長等專業人士，所獲得的觀點顛覆了我們對聲音的想像！

本書透過多元聲音場景、精彩訪談及研究文獻，並融入充滿哲思的個人感悟，從生物、科學、哲學、商業和藝術文化等面向，看待寧靜和噪音所構成的反差與多重辯證關係：

演化機制：保持安靜是自然萬物的求生之道。自然界中絕少發出巨響，因為唯有保持安靜，才能隱蔽自身所處的巢穴，也才能聽見遠處危險的動靜。

聲學領域：聲音力量的關鍵是頻率和訊噪比。因此，白噪音讓人專注，聖歌帶來宇宙和諧感，而世界上最成功的錄音室，都是從結構比例嚴謹的教堂改建而成。

宗教意義：語源學上「silence」有中斷停止的意涵，通往反省與個人成長之路。貴格教派相信，上帝存在每個人心中，置身寧靜就可以聽見上帝的聲音。

無人外太空：NASA研發最先進的減噪技術，火箭升空的巨響聽起來比搭飛機在機艙內聽見的噪音相去無幾；太空人在廣大無垠的外太空漫步時，也並沒有想像中安靜，因為地面指揮中心時時刻刻保持通話。唯一的例外是「黑暗通過」時段……

商業行銷：潮流服飾店的聲響策略是以音樂打造享樂狂歡的氣氛，為消費的顧客補充源源不絕的活力和振奮感，並加快購物時的移動速度，以達刺激消費的正向連結。

哲學辯證：聲音唯有與寧靜形成對比、襯托出寧靜時，我們的聽覺神經才接收得到。聲音和寧靜是互補的概念，作用是雙向的。某些聲音能突顯環繞著我們的寧靜，同時，全然的寧靜也會激發出聲音。

聽覺專家：一段聲波往往是靠內嵌在其中許多片段的安靜，才能發揮出溝通訊號的作用，而不至於被視為無間斷連續的噪音。

神經科學：習慣安靜冥想的人，大腦運作效率高出許多。當我們在聽音樂時，是樂音之間的片刻靜默，激發出最激烈正向的大腦活動。

勁爆音響車大賽：坐在足以震碎擋風玻璃的改裝車內體驗音爆的威力，會發現瞬間根本聽不到任何聲音，就像被噴射座椅發射到雷雲和火焰中，五臟六腑嚴重擠壓，幾乎迸出身體之外……

有趣的是，在追尋了無數種聲音之後，普羅契尼克赫然發現，寧靜並不代表全然的靜默無聲。寧靜和噪音，是一組矛盾而互補、相應而相生的概念。一如我們唯有處在噪音中，才會意識到寧靜的價值，也有唯有深處寧靜之中，才能經見更多的聲音。

這個世界越來越喧鬧，人類對寧靜的追尋也比以往來得更迫切。本書從環境意識的反省出發，探索寧靜和噪音的未知領域，以及兩者間日益激烈的戰爭。除了帶來顛覆刻板印象的聽覺體驗，更令人重新思考聲音的價值。誠如作者所言，「寧靜是聲音和安靜構成了恰到好處的平衡，催化感知能力，讓我們得以區別自身的存在與周遭事物，以看見更多未知。」這是對寧靜最高度的嚮往，也是這場追尋最啟發人心的意義。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰