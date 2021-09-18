美參謀長聯席會議主席遭爆密電共軍將領，拜登力挺、川普批「叛國」

文：德國之聲中文網（法新社丶美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）15日為美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）辯護，強調他對麥利「完全信任」。前一天，《華盛頓郵報》記者伍德華（Bob Woodward）與科斯塔（Robert Costa），在書中披露麥利密電中國解放軍將領，導致有不少共和黨議員呼籲拜登解僱麥利。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）15日表示：「總統對他的領導力丶他的愛國主義和他對我們的憲法的忠誠度有完全的信心。」

莎琪補充道，在書中敘述的這些事發生之際，川普（Donald Trump）挑起了動亂，導致反叛和對美國的國會大廈發動攻擊。她稱國會大廈的騷亂是美國歷史上最黑暗的一天之一。

麥利則堅稱，伍德華和科斯塔的新書節選中披露他與中國將軍李作成的通話，是他正常職責的一部分。麥利的發言人巴特勒（Dave Butler）在一份聲明中說：「參謀長定期與世界各地的國防部長進行溝通，包括與中國和俄羅斯。他在去（2020）年10月和今（2021）年1月，與中國和其他國家的通話符合這些職責和責任，傳達保證，以保持戰略穩定。」

伍德華與科斯塔的《危險》一書，描述了麥利如何在2020年11月的總統大選後組織五角大樓和情報界，避免川普提升美中戰爭風險。兩人表示，該書內容來自於他們對200個消息來源所做的採訪，並將於下週在美國上架。

報導還稱，五角大樓官員瞭解到，中國害怕美國的攻擊，並可能將美國的行動，如計劃中的軍事演習，誤解為為此做準備。書中說，為了安撫中國人，在川普不知情的情況下，麥利打電話給李作成，向他保證美國沒有計劃採取行動，而政治動蕩只是民主有時會出現的一些紕漏。

多方呼籲解僱麥利

該書中還說，即便如此，隨著華盛頓因川普1月初試圖保留權力而變得緊張，麥利把他的副手召集起來，告訴他們，如果川普尋求發射核武器，要確保他得到通知。

面對共和黨人指責麥利篡奪總統對美國核武庫的權力，麥利的發言人巴特勒說，這次會議只是「提醒五角大樓的軍警領導人，注意關於核武器的長期建立的健全程序。」巴特勒說：「麥利將軍繼續按照文官控制軍隊的合法傳統和他對憲法的宣誓，在其權力範圍內採取行動和提出建議。」

這本書的節選發表後，共和黨資深參議員盧比歐（Marco Rubio）在一封信中要求拜登解僱這位將軍。盧比歐稱，麥利「努力積極破壞美國武裝部隊的現任總司令，並考慮向中國共產黨洩露機密訊息的叛國行為。」他說：「麥利將軍的這些行為表明他明顯缺乏正確的判斷力，我敦促你立即解僱他。」

美國共和黨德克薩斯州參議員克魯茲（Ted Cruz）也稱，該書中提到的情形受到多方深刻關注，並說美國憲法明文規定文官控制軍隊，所以如果參聯會主席在積極顛覆總司令，並向敵人誓言將對自己的總司令抗命不尊，這將完全違背他的職責。

川普週二也作出批評，稱該書為「捏造的故事」，並將美國8月從阿富汗的混亂撤出歸咎於麥利。川普在一份聲明中說：「我認為他將因叛國罪而受到審判，因為他將在總統的背後與中國同行打交道。」

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