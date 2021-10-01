《瑞士幸福式》：對瑞士人而言金錢是個人隱私，甚至有老婆連自己丈夫的薪水都不知道

文：蘇瑞銘（Ricky）

1 思想觀念

【時間觀】

瑞士人對於時間的掌控非常自豪，鮮少遇到無故遲到的情況發生。要能夠做到如此準時的境界，事先將行程安排妥當就成為常態，這也間接反映出他們謹慎的生活哲學。

預約制

準時赴約是最基本的時間觀念，更是尊重對方的一種態度，這點在瑞士人身上能得到最佳的印證。從火車、公車等大眾交通工具準確的班次，不難看出時間規劃對於他們來說，即使無法控制到分秒不差，其實也相去不遠。因此跟瑞士人約見面，最好是預留時間提早出門，否則遲到將會破壞別人對你的印象。

瑞士人可以在好幾個月、甚至半年前就把約會定下來，因為如果沒有這麼早敲定日期，對方不見得有空閒。以看醫生為例，經常這次看完診後，先預約明年的時間一點都不誇張。當然，如果臨時有突發狀況，提前打電話更改時間是完全沒問題。

多數瑞士民眾寧願提早出門，也不想遲到。我曾經預約早上八點的門診，原本我心想診所八點準時開門，估計在七點五十分到應該就很足夠。結果當我走進候診室，居然已經有好幾位比我更早抵達，尤其很多退休沒事做的老人，他們就是時間特別多，提早赴約等候真的是屢見不鮮！

看醫生得預約、和客戶見面更要先約好時間、郵局的包裹送達你家之前，還會先發電子郵件通知，甚至想去運動打網球，都得先上網預訂球場，否則臨時想約只能碰運氣。瑞士人喜歡採取預約制，除了表達尊重之外，他們覺得也是基本的禮貌，因為這樣可以方便彼此的時間安排。

也許你哪天剛好路過友人家附近，臨時想去按門鈴打個招呼，順便進去喝咖啡坐一下，這樣隨性的作法在瑞士絕對行不通。切記，要去拜訪瑞士朋友前，請務必盡早約好時間或事先打電話告知。否則驚喜應該沒有，被翻白眼的驚嚇倒是不少。

講究效率和彈性時間

把時間拿捏的如此精準，這樣不會讓人感到拘束嗎？其實剛好相反，正因為這樣，他們更懂得講究效率和彈性。許多瑞士企業，並沒有強制規定員工幾點上下班，只要在當天或該星期累積的時數足夠即可。所以有些人喜歡提早去公司，然後早點下班回家，還可以避開人潮擁擠的尖峰時段。

要能夠充分掌握時間，就得先有效地運用它，這時候效率就非常重要。瑞士人幾乎每天能準時下班，即使要加班的日子，都能累積時數換成假期排休。其中的祕訣就是忙碌時專心工作，遇到沒事就大膽地休息，完全不需要裝忙做樣子給老闆看。

時間銀行

瑞士人對於時間的觀念，不侷限於準時。為了解決人口結構日益老化的問題，社會保險機構成立所謂的時間銀行，搭配退休金和醫療保險，提供年長者更完善的退休環境。尤其有些老年人不想住在養老院，便考慮申請參加時間銀行的會員。

時間銀行的基金會，最早成立於瑞士東北部的聖加侖。起初的構想是招募有護理專業的退休人士，以照顧和陪伴年長者的方式去兌換累積時間。將來他們能把這些存下來的時數，作為需要被人照顧的一種儲蓄。這類時間銀行並非以利益為出發點，而是一種互相幫助的服務概念。

Photo Credit: 創意市集出版 聖加侖是瑞士東北地區的最大城市。

根據統計，目前瑞士為四名在職人員得負擔每位老年人的退休金，然而平均壽命延長，以及出生率越來越低的緣故，估計四十年後一位老人只由二位青壯年所撫養。因此多數瑞士人都支持時間銀行這種制度，不僅能節省國家的養老金支出，同時還可以解決高齡化的社會成本。

聖加侖的時間銀行組織，只開放給五十到七十五歲左右的長者參與，讓他們能抽出些許時間，陪伴比自己更年長的人，包括一起散步、煮飯、去超市購物、甚至出國度假都有。在這過程中不但能建立雙方的情誼，還可以在自己的帳戶累積時間，將來能夠隨時兌換。

從瑞士人對於時間觀念的安排，不難看出他們懂得妥善規劃的習性。不論是工作、交友，還是退休養老，時間對他們來說就像金錢一樣能靈活運用。

【金錢觀】

對瑞士人而言，「金錢」是個隱私又敏感的話題。我們習以為常和親朋好友聊到「一個月賺多少錢？」，雖然這並不是什麼奇怪的問題，但是在瑞士人之間，絕對不會有人大辣辣地直接問你的收入是多少，這會讓人覺得沒有禮貌。金錢數字代表著個人的隱私，甚至還聽說過老婆連自己丈夫的薪水多寡都不知道呢！

私密性

由於對金錢的隱私觀念，早期瑞士的銀行實施所謂的「保密制度」，有權利拒絕公開透露關於客戶的帳戶信息。而這樣的做法，無疑提供了國際間洗錢、逃稅的資金流進瑞士。在各國的施壓下，瑞士政府在二○一四年簽署了《銀行信息自動交換國際公約》的協議，未來將提供外籍人士在瑞士的帳戶資料，以打擊逃漏稅。

親人也是明算帳

金錢數目不但私密，而且還得計算的非常清楚。記得剛來瑞士的時候，聽聞朋友說每個月得繳房租給自己的爸媽，我覺得很不可思議！在華人的傳統觀念裡，子女跟父母住在同一屋簷下是天經地義，自家人對於金錢似乎不用錙銖必較吧？然而仔細一想，多數瑞士小孩成年後就自己搬出去住了，更不需要按時給孝親費，所以有收入賺錢的子女還住在家裡的情況，每個月繳交房租其實也相當合理！

福利好，儲蓄的比例不高

世人眼中對瑞士的刻板印象，就是富豪和有錢人很多。根據統計，瑞士大約有五十萬人的身價超過一百萬瑞郎、估計至少一半的民眾擁有十萬瑞郎以上的資產。以全球的平均水平看來，整體瑞士人的經濟條件算是相當優渥，但是這不代表所有居民都不用煩惱日常開銷，依然有收入比較低的家庭，在這高物價的國度過著拮据的生活。

然而由於瑞士的福利制度完善，包括失業救濟金、老年退休俸、低收入戶的生活補助及健康保險體系等等，多數瑞士人對於金錢的觀念就是當下享受，很少積極多方面投資或是準備養老金的問題。畢竟萬一失業，居民可以領到原工作七○〜八○％的薪水，年老退休的時候，政府提供的退休金也相當足夠，因此瑞士人有規劃存錢養老的比例並不高。

愛用現金的老一輩 vs. 行動支付的年輕人

跟北歐地區相較，瑞士人愛用現金消費的比例還是偏高，尤其是鄉下地區和五十歲以上的長輩族群，甚至還習慣拿著帳單到銀行或郵局付錢。根據調查，在二○二○年冠狀病毒的疫情爆發之前，約有六～七成的瑞士居民購物時依然常用現金消費。後來因為疫情的關係，使用卡片和行動支付等無現金的付款方式才逐漸提升。

其實瑞士的刷卡系統和行動支付都非常便利，除了少數的小店及市集的攤販，幾乎所有的店家都接受信用卡和金融卡，年輕人更是會使用手機軟體Twint來支付，出門幾乎不太需要帶現金。倘若以現金消費找零錢後，身上帶著一堆硬幣真的很麻煩。

除此之外，瑞士的銀行網路系統也超級便利。早在多年以前，郵局開戶根本不需要本人前往，民眾直接上網申請即可。日常性的帳單付款、國內外轉帳、帳戶查詢，也都是自己在家透過官網或是手機軟體操作。

另一項常愛用現金的因素，其實就是方便逃漏稅。在我居住的義大利語區，經常聽到自己經營公司或開店的人，特別喜歡在生意上用現金交易，因為只要不入戶頭的錢，就是屬於黑帳，在報稅的時候可以少報。當然，這種情況我相信在做事一板一眼的德語區應該比較少見，所以我也特別說是在瑞士義大利語區的現象。

Photo Credit: 創意市集出版 蘇黎世的班霍夫大街，是瑞士最昂貴和金錢的象徵。

相關書摘 ►《瑞士幸福式》：「瑞士國犬」聖伯納的脖子上為什麼掛著小酒桶？

書籍介紹

本文摘錄自《瑞士幸福式：向最富有小國學過精準美好生活，全世界最宜居國度的160個日常觀察》，創意市集出版

作者：蘇瑞銘（Ricky）

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

瑞士，住著住著就愛上了！人氣作家Ricky移居20年最貼身的私房手記！

多元卻團結，世界競爭力第一，同時擁有人民高幸福指數！

社會福利舉世聞名，令人稱羨的退休金、直接民主的制度、從小就培養獨立創新的精神，瑞式生活超富足！

不思議的信任文化、安樂死省思、重視動物權利，瑞士和你想的不一樣！

無所不讓的待人處世哲學、不快不慢的低調快樂、與野生動物共存的山居環境，瑞士比你想得更有意思！

帶你走進瑞士最深處，觀光客眼裡看不到的多層次面貌！

瑞士人想什麼？重視預約制的時間觀、親人也是明算帳的金錢觀、難以親近的朋友觀、非常居家的家庭觀…各語區文化大不同！ 當個瑞士人！安靜內向又慢熱、愛告密檢舉、奇妙的洗衣文化、不愛被讓座、從車牌看隱私… 日常風景！出國買菜還能退稅、家家戶戶有防空洞、資源真的有回收、搭火車看人性、不愛摩天大樓、考驗人性的誠實商店… 飲食吃什麼？醇美醉人的巧克力、假日早餐吃辮子麵包、香郁濃厚的起司鍋、不中式的中式火鍋… 節慶玩什麼？迎接春天降臨的「燃燒吧！雪人」、全民狂歡的嘉年華會、聖尼古拉節… 山居文化：融入山林為居，健行是生活的一部分、絕美的阿爾卑斯山路、風靡全國的滑雪運動… 瑞士象徵：精準的國鐵鐘、國犬聖伯納、響徹的牛鈴、時尚的星期五包…

人口不到一千萬、被大國包夾、由多元民族組成的山區小國，

卻也是世界競爭力第一，又擁有人民高幸福指數的富有強國！

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰