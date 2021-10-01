《瑞士幸福式》：「瑞士國犬」聖伯納的脖子上為什麼掛著小酒桶？

文：蘇瑞銘（Ricky）

8 經典象徵

【精準的時間：國鐵鐘】

瑞士各大火車站，不論是火車月台或站門前，隨處都可看見懸掛的白色大鐘，這就是國鐵鐘（Mondaine），簡單時尚的設計成為瑞士的象徵。

國鐵鐘的由來，是一九四四年由瑞士工程師漢斯．希爾菲克（Hans Hilfiker）設計的作品。他的靈感源自於德國現代主義的包浩斯（Bauhaus）風格，以簡潔清晰的基礎線條為主軸，卻又不失獨特的創意感，經常是帶點工業風的元素在裡面。這種簡約精準的概念，完全凸顯出瑞士鐵道「守時是鐵路商標」的基本訴求。

他採用純白底色的鐘面，時針、分針都以對比的黑色，秒針則是醒目的鮮紅色圓頭指針，整體看起來既清楚又容易辨識。關於紅色秒針的構思，是受到月台站務人員揮舞紅色棒子的啟發，當他們吹哨揮棒下達指令後，火車才能準備發車；至於環繞於時鐘圓周的黑色刻度，一格格的模樣呈現出火車軌道的感覺。這樣的作品放在各大火車站，毫無違和感。

Photo Credit: 創意市集出版 各大火車站的月台上都會懸掛國鐵鐘。

58秒定格的概念

火車班次要準時，全國車站的時間就得一致，為了解決這個棘手的問題，漢斯・希爾菲克便得想出解決辦法。於是他在蘇黎世主時鐘設置信號盒，透過電話線發出訊號，讓各地的大鐘每分鐘接收一個時間脈衝來校時。然而以當時的技術，傳遞到瑞士各車站需要花1.5〜2秒的時間。

後來，漢斯．希爾菲克將秒針設計成58秒走完一圈，然後在準點處停頓2秒。利用這2秒的緩衝，讓所有車站的時鐘能夠同步對時，便可以精準地開始下一分鐘。這種等分機制的設計，會讓秒針走的速度比平常稍微快一些，成為數十年來瑞士各大車站時鐘的獨特現象。

風靡世界的品牌Mondaine

在一九八六年，瑞士知名鐘錶製造商：伯海姆（Bernheim）兄弟，計畫推出新款的腕錶，他們聯想到各車站的時鐘早就深植人心，尤其簡單清晰的樣式戴在手上應該會廣受好評。所以便聯繫瑞士聯邦鐵路局，取得專利發行的授權，女款系列的腕錶隨後在一九八八年上市，成為鐘錶界最經典的款式之一。

國鐵鐘的魅力，不僅在於瑞士本國境內，其他城市包括愛丁堡、墨西哥城及劍橋都能看到它的蹤影，甚至還在紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art）和倫敦設計博物館（Design Museum）展出。蘋果手機的時鐘圖樣，也是依照國鐵鐘的樣式為藍圖，由此可見它的影響力。

每天陪伴著熙攘往來旅客的國鐵鐘，讓搭車的旅客能精確地掌握時間，並結合流行時尚融入民眾的日常生活，成為瑞士獨樹一幟的象徵。因此國鐵鐘早已經被列為文化遺產，作為瑞士的特色。

Photo Credit: 創意市集出版 蘇黎世中央火車站的國鐵鐘，醒目的標誌成為民眾約見面的地點。

瑞士國犬：聖伯納

外型憨厚的聖伯納（St. Bernard），又被稱為阿爾卑斯山犬，由於其溫馴可愛的外型深受大家的喜愛，而被視為瑞士的國犬。這款生長在阿爾卑斯山區的大型犬，體重大約介於五十〜八十五公斤，身高平均在七十〜九十公分，毛皮以白色為底色，夾雜著棕色的花紋。

關於聖伯納犬，最早出現在義大利籍畫家薩瓦多．羅沙（Salvator Rosa）於一六九○年的畫作中；至於首篇文字的歷史記載，可以追朔回一七○七年的一份備忘錄文獻，描述了當時瑞義邊境的聖伯納修道院（Hospice du Grand-Saint-Bernard）曾經饌養過這品種的狗。

這座修道院位於海拔二四六九公尺高的大聖伯納隘口（Great St Bernard Pass），在古代是一條著名朝聖之路的途徑，因此修道院也扮演著招待所的功能，接待往來的旅行者和朝聖人士。然而因為山區惡劣的天氣，要徒步穿越山路是非常艱鉅的任務，許多人會遭遇雪崩或迷路而喪命。

原本，修道院養狗是作為臨終關懷和看門使用，後來發現體型壯碩的聖伯納犬經過專門訓練後，可以憑著靈敏的嗅覺，穿越深厚的積雪去追蹤人類的氣味，於是才開始擔任起山區的救援任務，成為阿爾卑斯山區的救難犬，拯救不少登山人士。

其中，最有名氣的聖伯納犬便是一隻名為巴利（Barry）的狗，牠在一八○○〜一八一二年間曾經救過了四十多人的生命。為了保護這款瑞士傳統的犬種，二○○五年四月在馬蒂尼（Martigny）成立了培育中心，並取名為「巴利基金會」（Barry Foundation），則是負責在原生地繁育聖伯納犬的工作，目的在於延續瑞士重要的文化資產。

如今，「巴利基金會」以博物館的型態對外開放，除了展示許多關於聖伯納犬的圖片和資料，一樓還規劃成培育狗的犬舍，每年大約有二十隻左右的新生犬提供民眾購買認養。如果無法帶回家養的人也不用難過，這裡還提供和狗一起健行的活動，讓大家有機會親近最受歡迎的聖伯納犬。

Photo Credit: 創意市集出版 生長在阿爾卑斯山區的聖伯納犬，屬於體型較大的大型犬。

小常識

在許多明信片或廣告宣傳單上，經常能看到聖伯納犬的脖子上掛著小酒桶、披著瑞士國旗圖樣的救生小包。許多人流傳這小酒桶裡面裝了烈酒，當狗在嚴寒山區搜救到受困者的時候，便能讓人喝口酒暖身。其實這是完全錯誤的說法。

根據動物考古學者證實，當時養在修道院內的聖伯納犬，沒有掛著小酒桶。最早發現的小酒桶根本無法打開，所以裡面不可能裝酒。其次，喝酒會使血管擴張、加速身體的熱能揮發，對於已經在山區受凍失溫的人是適得其反。如果聖伯納犬還攜帶著酒去救援，那是去殺人而不是救人啊！

因此我們猜測，小酒桶是近年來的商人為了商機，將狗的脖子掛上小酒桶做裝飾，看起來比較可愛。如今不管是真的聖伯納犬還是布偶，脖子掛著小酒桶儼然成了標準的裝備。

巴利基金會博物館（Barry Foundation）

網址：https://fondation-barry.ch/

地址：Rue du Levant 34,1920 Martigny

交通：搭乘火車到Martigny後，轉搭往Martigny-Croix方向的公車在Fondation Pierre Gianadda站下車，公車車程約8分鐘

時間：全年開放9:00〜16:00（12月24、25日休）

價位：成人12 CHF、8到16歲&24歲以下學生7 CHF、60歲以上10CHF

相關書摘 ►《瑞士幸福式》：對瑞士人而言金錢是個人隱私，甚至有老婆連自己丈夫的薪水都不知道

書籍介紹

本文摘錄自《瑞士幸福式：向最富有小國學過精準美好生活，全世界最宜居國度的160個日常觀察》，創意市集出版

作者：蘇瑞銘（Ricky）

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