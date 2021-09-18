2021/09/18,
國際

【圖輯】囚犯變獄卒，塔利班指揮官重返喀布爾監獄為親友「導覽」

【圖輯】囚犯變獄卒，塔利班指揮官重返喀布爾監獄為親友「導覽」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

位於喀布爾東部郊區的普勒查爾基監獄（Pul-e-Charkhi Prison），現在由塔利班接管。佔領喀布爾後，塔利班釋放了這裡的囚犯，原本政府的獄卒，早已逃得不知去向。

喀布爾幾個大型監獄，曾擠滿了被政府逮捕的數千名塔利班成員。如今，有一名塔利班指揮官在空蕩蕩的大廳和牢房區散步，很自然地向朋友們展示他曾經被關的地方。

這是阿富汗全新的風景，令人震驚。約莫一個月前，塔利班推翻由美國支持、早已搖搖欲墜的政府。

位於喀布爾東部郊區的普勒查爾基監獄（Pul-e-Charkhi Prison），現在由塔利班接管。佔領喀布爾後，塔利班釋放了這裡的囚犯，原本政府的獄卒，早已逃得不知去向。

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一群塔利班士兵在監獄裡聊天｜Photo Credit: AP / 達志影像

這位不願透露姓名的塔利班指揮官，替一群親友「導覽」這座監獄。大約10年前，他在庫納爾（Kunar）東部被捕，然後被帶到普勒查爾基監獄。

「當我想起那些日子的時候，我感覺非常糟糕。」當時這些囚犯，幾乎都遭受虐待和折磨，他被監禁約14個月後釋放。

「那些日子，是我生命中最黑暗的歲月；現在則是最快樂的時刻，我自由了，回來這裡並不恐懼。」

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牢房內部｜Photo Credit: AP / 達志影像

許多阿富汗人對塔利班迅速奪權感到擔憂，擔心回到塔利班首度執政的1990年代，國家法律高壓而威權。但是對塔利班戰士來說，這是一個值得慶祝的時刻，因為他們已經經歷了多年的艱苦戰鬥。

對於一些塔利班成員來說，這是他們第一次進入這裡的牢房區。他們帶著好奇的目光看向四周，裡面仍然堆滿了犯人留下的東西：牆上和窗戶上的衣服、小地毯和水瓶。

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Photo Credit: AP / 達志影像

普勒查爾基監獄有著漫長且令人不安的暴力、處決和酷刑的歷史。

其中，後來揭露了20世紀70年代末和80年代，蘇聯支持的阿富汗政府時期使用的萬人坑和酷刑室。在美國支持的政府統治時期，這裡以惡劣的監獄條件和過度擁擠而聞名。這裡的11個牢房，原本可容納5000名囚犯，但大多時候擠了上萬人，其中包括塔利班和其他犯罪分子。

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監獄外的廣場｜Photo Credit: AP / 達志影像

塔利班囚犯經常抱怨被虐待和毆打，因此不時會發生騷亂。儘管如此，他們仍然在監獄裡學會某種程度的妥協，換取一些讓步，比如拿到手機或是更長的放風休息時間。

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塔利班士兵在監獄的通道內｜Photo Credit: AP / 達志影像

現在管理這個監獄的塔利班成員中，有些曾經是這裡的囚犯。政府的獄卒因為害怕報復已經逃走，不敢再回來。雖然這個設施大部分仍然是空的，但在過去的幾週裡，還是陸續關押了大約60名囚犯。

塔利班士兵說，他們大部分是吸毒或是其他犯罪而入獄。

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最近才被關進去的少數囚犯，正在祈禱｜Photo Credit: AP / 達志影像

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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