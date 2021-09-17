2021/09/17,
社會

下令殺人被判刑，「間接正犯」與「教唆犯」有何不同？

下令殺人被判刑，「間接正犯」與「教唆犯」有何不同？
僅為示意圖｜Photo Credit: 中央社（花蓮縣警察局提供）

我們想讓你知道的是

雖然這位黑道老大沒有親自下手，但因為殺人案件都是由他下令，因此遭到起訴、判刑。為什麼沒親自動手還是會被當作正犯？這跟教唆犯有什麼不同？

根據新聞報導，日本北九州市的黑幫「工藤會」老大野村悟，因為被認定曾犯下多起殺人、襲警案件，於第一審被福岡地方裁判所判處死刑。

雖然野村沒有親自下手，但因為這些案件都是由他下令，使他成為犯罪主謀者，並遭到起訴、判刑。為什麼沒親自動手還是會被當作正犯呢？這跟教唆犯又有什麼不同？

對於犯罪的支配力

同樣是沒有親自從事犯罪行為，而且從外觀上看來都是由一人指使另一人犯罪的樣態，所以「間接正犯」跟「教唆犯」時常會被搞混，不過這兩者之間差異最大的就是「對犯罪的支配力」，這也是區分正犯與共犯最主要的辦法。

在我國學說上最常使用的就是「犯罪支配理論」，掌握犯罪發展、具有決定性支配地位的人才會是正犯，其中分成三個類型：

  1. 行為支配（直接正犯）：以自己的行為單獨實行犯罪，也是最普遍的犯罪態樣。
  2. 意思支配（間接正犯）：不親自動手，而是透過優勢地位操控他人來實行犯罪。
  3. 功能支配（共同正犯）：數行為人基於共同犯罪意思，分工合作實行犯罪行為，且對各自的分工具有支配地位，常與共犯中的幫助犯混淆。

在意思支配（間接正犯）的態樣中，所謂優勢地位指的是利用資訊落差或權勢高低去操控他人犯罪。例如一個成年人利用年幼的小孩在商店裡偷東西，由於小孩欠缺責任能力而不構成犯罪，所以利用者成立間接正犯。又或是欺騙客運司機讓他載走其他人的行李，司機沒有竊盜故意，但利用者成立間接正犯。

而像是文章開頭所提及的黑道老大指使小弟的類型，也因為組織的上下關係讓老大對犯罪有絕對的支配權，所以也是屬於間接正犯。不過這跟上述其他例子比較不同的地方在於，因為黑道小弟本身也具有犯罪之故意，所以也成立直接正犯。這種在正犯後還有正犯操控的特殊情況，學說上稱為「正犯後之正犯」。

教唆：讓人產生犯罪念頭

教唆犯則不具有犯罪的支配力，而是透過煽動讓人產生犯罪的想法，而且教唆的對象與教唆的內容都必須要具體才會成立，如果只是在網路上公開煽動群眾犯罪，只會成立《刑法》第153條的煽惑罪。就算對象確定，但如果沒有明確教唆要犯什麼罪，也不會成立教唆。

最主要的是，教唆犯必須要真心希望犯罪發生而教唆，且被教唆人也真的實行犯罪行為才會成立，畢竟要先成立正犯才會有從屬的共犯存在。

《刑法》第29條：

教唆他人使之實行犯罪行為者，為教唆犯。
教唆犯之處罰，依其所教唆之罪處罰之。

教唆犯雖然沒有犯罪的支配力，但因為教唆行為仍然讓一個原本沒有犯罪意思的人產生出犯意，也是創造出了犯罪行為，並期待此犯罪結果實現，所以我國《刑法》對於教唆犯僅規定要依教唆的犯罪刑責論之，並沒有減刑的事由。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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