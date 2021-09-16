性騷擾風波不斷、不提拔女性因為「會懷孕」，遊戲大廠暴雪拒絕州政府調查，還恐嚇脅迫員工

曾發行《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》的遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）日前涉嫌恐嚇、脅迫員工，對此，數位產業員工組織計劃（CODE-CWA）已經向美國國家勞資關係委員會（National Labor Relations Board）提起訴訟。

事實上，這只是動視暴雪近期一連串爭議的其中一個部分。從7月開始，該公司就遭指控在薪資和升遷上歧視女性，更發生性騷擾事件。在員工動員罷工、表達弭平薪資差異的訴求之後，暴雪如今又拒絕州政府針對性騷擾問題的調查，更傳出恐嚇和脅迫員工。

女性因「會懷孕」而不被提拔，還傳出遭男同事性騷擾

根據《NBC》7月的報導，動視暴雪遭指控公司內部普遍存在「兄弟會文化」（frat boy culture），且女性的薪資和升遷機會少於男性。

提起訴訟的加州公平就業和住房部（California’s Department of Fair Employment and Housing ，DFEH）指出，經過為期兩年的調查，發現這家公司的9500名員工中，女性只佔了20％，「女性員工的起薪較低，並且低於從事類似基本工作的男性」訴訟中指出，並提到女性的升遷機會相較男性更慢，「在如此不利的僱傭條件下，許多女性被迫離開公司。」

其中，一名負有管理責任的女性員工，向男性主管要求這些責任應得的額外報酬。主管告訴她，公司不可能冒著「她可能會懷孕、並樂於作為一名母親」的風險提拔她。

訴狀更描述了公司內的「兄弟會文化」，在這樣的文化氛圍下，男性員工會進行一種稱為「立方爬行」（cube crawls）的活動，大量飲酒過後爬行在辦公室隔間，期間經常對女性員工做出不適當的行為，甚至撫摸她們的身體。

訴狀指出，動視暴雪的女性員工必須不斷抵抗來自男同事的性挑逗。有一名女性在一場員工旅遊中自殺身亡，據稱她在工作上受到騷擾，並在公司的假日派對上遭男同事傳閱裸照。

暴雪稱「不容忍性騷擾」，員工罷工抗議

對此，根據《NBC》報導，動視暴雪當時的一份聲明指出：「我們的公司和企業不會容忍任何與性有關的不當行為和性騷擾。我們會嚴肅地看待所有指控，並調查那些主張，一旦發現不當行為就會採取行動解決問題」。

動視暴雪的發言人表示，這起訴訟包含了許多對暴雪扭曲且錯誤的描述，那「並不是暴雪今天的工作場景」。部門主管Kevin Kish也指出：「所有的雇主都應該確保他的員工得到平等的待遇，並盡力防止歧視、騷擾和報復」，「這對像是遊戲和科技這類由男性主導的產業而言尤其重要」。

然而，《衛報》指出，7月28日還是有數百名員工聚集在動視暴雪在加州爾灣（Irvine）的公司外罷工抗議，無法親自出席的員工則參加了虛擬的抗議。許多影視遊戲串流媒體和電競團隊也聲援這場罷工，他們在暴雪員工的抗議期間，選擇不在自家社群媒體上發佈任何貼文。

當時，動視暴雪的一名發言人表示，「我們非常致力於為全球所有的員工打造安全、包容和有益的環境，我們也支持員工以安全且尊重的方式行使他們表達意見的權利」。

暴雪拒絕州政府調查、限制員工能「說出多少」

然而，DFEH在8月底持續控訴動視暴雪非法隱瞞證據、銷毀調查文件。根據《The Verge》報導，DFEH稱，動視暴雪鼓勵員工和公司委託的律師事務所WilmerHale對談，而非加州的調查人員，更以保密為由拒絕州政府調查證據。

其中，動視暴雪早就因委託WilmerHale而受到批評，該律師事務所曾協助亞馬遜（Amazon）重挫其員工在阿拉巴馬州的組織工作。

DFEH更稱動視暴雪要求員工在披露相關消息之前先通知公司，確保這些消息符合公司的保密協議，並會決定員工能「說出多少」，同時採取任何能夠防止或限制消息流出的相關措施。

CODE-CWA在14日更代表一群動視暴雪的員工「A Better ABK」提起訴訟，指控在員工公開討論薪資透明度，以及要求終結強制仲裁制度（forced arbirtration）時，遭到公司的恐嚇和脅迫。

強制仲裁制度規定在發生爭議時必須由公司進行內部調解，這讓勞工無法將爭議案件交給法院討公道，更難以向公司提起集體訴訟。A Better ABK指控動視暴雪試圖藉由強制仲裁，破壞A Better ABK的行動。

從訴訟開始到現在，動視暴雪也正經歷一系列人事變動。旗下暴雪娛樂的總裁J. Allen Brack在8月卸任，全球人資主管Jesse Meschuk在同日離開公司，並在14日由迪士尼高級副總Julie Hodges接任，而達美航空的財務副總Sandeep Dube同時上任首席執行長。

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責任編輯：李芯

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