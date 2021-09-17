本土新增2例，第9輪提供BNT、高端接種，提供自費抗體檢測醫療院所需事先申報衛生局

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布新增2例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、6例境外移入。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增2例本土確診病患皆位於台北市。

其中，案16227為20多歲女性，5月時家屬與男友都曾確診，她當時有出現感冒症狀，但是未採檢也未隔離；昨（16）日因陪病探視需要而自行前往採檢，驗出Ct值33，應為先前就感染的案例，將再請地方衛生局了解相關狀況。

今日本土與境外新增案例，Ct值均大於30

台北市另1名確診者為70多歲女性，Ct值為38，5月同事確診時曾被匡列為接觸者，但當時隔離期間沒有症狀，目前研判可能是先前所感染。而新增的6例境外移入，Ct值皆為30左右，其中有4人已經接種過2劑疫苗，包含BNT疫苗、科興疫苗與莫德納疫苗3個種類。此外，今天並無新增死亡個案。

昨（16）日有20萬7979人接種疫苗，以AZ疫苗為主，目前疫苗覆蓋率達49.19％、劑次人口比為55.17（劑／每百人）。疫苗不良事件通報則有71件，包含29例疑似嚴重不良事件、40例非嚴重不良事件以及2例死亡。2例死亡個案均接種AZ疫苗，分別在接種82天與87天後死亡，年齡皆為72歲。

境外移入基因定序新增11例Delta病毒、幼兒園案新增5例

指揮中心今日公布9月10日至16日境外移入病毒基因定序檢驗結果，總共驗出11例，分別來自美國、日本、土耳其、越南等國，均為Delta變異株，有8人為無症狀感染者。

其中，案16133為本國籍60多歲男性，曾經接種過3劑疫苗，第1劑為AZ疫苗，第2與第3劑則為BNT疫苗；案16186、16201則接種過2劑BNT疫苗，依然發生突破性感染。

Photo Credit: 指揮中心

本土幼兒園群聚案則新增定序出5名Delta病毒，分別為案16154、16166、16185、16204與16205，病毒序列皆相同。莊人祥表示，目前該案已經採檢3596名相關接觸者，其中陰性為3440名，增加6名陰性個案，目前還有128人正在檢驗中。

第9輪意願登記截止，BNT、高端開打時間不同

莊人祥表示，第9輪將提供BNT與高端疫苗施打，今日意願登記已截止，提供接種對象包含18至22歲、65歲以上及第9類40歲以上民眾。兩種疫苗的接種時間並不同，BNT疫苗為9月25日至10月2日，高端疫苗則為9月30日至10月2日。

如果BNT疫苗屆時還有剩餘量，將從64歲以下與第9類40歲以下開始，開放一般民眾施打。莊人祥也說明，先前曾經施打過高端疫苗的民眾約有65萬人，無需另外進行意願登記就能預約接種。

今天指揮中心也開始陸續配送莫德納疫苗到各地衛生局，通知造冊對象施打。本次提供7月9日以前接種過第1劑莫德納疫苗、已經間隔10週的75歲以上民眾，以及65歲以上原住民接種。

Photo Credit: 指揮中心

提供自費抗體檢測，醫療院所須先申報地方衛生局

近期有民眾在接種疫苗後，自行到醫療院所檢驗抗體，莊人祥表示，目前全國有12家指定醫療院所可以檢驗，雖然開放民眾自費檢查，但是醫療院所若要提供自費檢驗的服務，需要先跟地方衛生局申報核可。

莊人祥說明，公費的抗體檢測通常用於做疫情調查與溯源的工作，而原先開放自費主要是針對航空機組成員等對象。由於原先機組員檢疫政策包含須提供抗體證明，但是指揮中心發現，少數機組員打完兩劑疫苗後，體內還是沒有抗體生成，而國際目前也還沒有抗體衰退的檢驗標準，因此決定調整建議規定，取消每3個月1次的抗體檢測措施。

莊人祥強調，即使已經調整機組人員檢疫規定，現在也的確沒有限制一般民眾做抗體檢測，只要醫療院所有申報衛生局就沒有問題。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範