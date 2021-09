《奇蹟的救命靈藥》：胰島素問世前，艾倫醫師的「飢餓療法」是病患僅有的希望寄託

文:蒂亞.庫伯(Thea Cooper)、亞瑟.安斯伯格(Arthur Ainsberg)

以挨餓解決飢餓:胰島素出現前的「艾倫療法」

編按:胰島素療法問世前,佛德列.艾倫(Frederick M. Allen)醫師的飢餓療法是病患僅有希望所寄,甚至在美洲治療史上有了將近十年所謂的「艾倫時代」。而他的病患――前美國國務親之女伊莉莎白.休斯,也將成為橋接起糖尿病有效療法前後的關鍵個例。

時間回到一九一八年,典雅的房子裡有個十一歲的女孩,她正在廚房裡牛飲著手上的那杯水。她喝得飢渴猛烈,水沿著臉頰流了下來,這已經是第六杯了。這個女孩叫做伊莉莎白.休斯(Elizabeth Hughes),她的父親查爾斯.伊凡.休斯(Charles Evan Hughes)是紐約市最受人尊重的名人之一。這個女孩將被診斷判定罹患某種疾病,這種疾病將讓她原本充滿活力的快樂童年頓時風雲變色;女孩接下來會被永無止盡的飢餓感以及無法滿足的口渴給完全吞噬。她得到的疾病叫做糖尿病,這預言了女孩將迎來飽受病痛折磨的十一個月,然後死去。

另一頭,佛德列.艾倫(Frederick M. Allen)正在他極為整潔的辦公室裡四處張望,他正準備出門前往十三個路口外的休斯宅邸。艾倫是非常優秀的醫學研究家,也是時下擁有糖尿病治療史最完整文獻的《尿糖與糖尿病》(Glycosuria and Diabetes)的作者。他被暱稱為「糖尿病醫師」,同時在哈佛醫學院與洛克斐勒研究所都有研究職位,這個名聲實際上是毀譽參半,有點像稱讚他是個很厲害、有經驗的劊子手;如果哪天真有需要,你會希望碰上的是個厲害的劊子手,不過你會更希望自己這輩子都不會遇上這種狀況。

艾倫自願來到哈佛動物實驗室,在歷經三年、處理過四百多隻實驗犬之後,借走了父親五分之一的總資產(五千美元),並在一九一三年出版了《尿糖與糖尿病》。出版沒多久,洛克菲勒研究所提給他一個研究型病房的主任職位。上任新職,他成功將過往在哈佛動物實驗室的經驗應用在住院病患身上。不幸的是他發現跟狗相比,與人類共事不僅容易灰心而且結果較差。人類實在不可靠,又很難控制。他們承諾會依照指示但卻做不到;他們會忘記、作弊、錯誤理解;他們會很惱人又規律地向誘惑屈服。永不停歇的責罵也無法讓他們了解百分之百配合的重要性,而他們反反覆覆的偏差與輕率將危及整體結果的完整性。

美國加入了第一次世界大戰後,艾倫被指派前往紐澤西雷克伍德第九總醫院擔任軍醫;而他也出版了第二本書《糖尿病治療之全方位飲食調控》(Total Dietary Regulation in the Treatment of Diabetes)。退伍後,他努力掙扎著在紐約開立私人診所,不過只有絕望的病人會來找他,而他那裡也將是他們的終點。他主要醫治的對象是瀕死的小孩。慢慢地,這些病人比原本的預後多活了數週,甚至數個月,於是越來越多醫生轉介病人給他。

艾倫的專長是利用神奇的組合:綜合了禁食、營養不良與運動,從疾病中心概念來延緩糖尿病的進程。他是第一個察覺到並非只有碳水化合物,連蛋白質與油脂也會造成患者代謝壓力的人;因此,最佳方針就是替每位患者找到基本生存所需的最低食物需求量。這個想法需要經過繁複的計算:每個不同的病人之間,又或者同一個病人不同天、甚至不同小時,都因不一樣的狀況而需要重新計算。「治療本身比疾病還要恐怖」這句話,雖然不是針對艾倫的治療而出現的,卻也很貼切地形容了治療的實況。

艾倫在他的職業生涯裡,嘗試了一種新的糖尿病患者治療模式:教育患者讓他們認識糖尿病,並且招募這些病患進入自己的治療系統。這個模式與當時傳統的醫病關係相差了十萬八千里,並非所有病人都能對這樣現代的方式採取開放態度,也並非所有人都能接受自己需要為自身的健康承擔某些程度的責任。

伊莉莎白.休斯四月初時前往艾倫醫師的辦公室接受檢查。現在,艾倫坐在休斯家裡的圖書室,前來討論他的診斷結果。查爾斯與安東妮夫婦知道艾倫醫師的判決有其特殊的重要性,也知道沒有討價還價的空間,因此當他們聽到了「她很有可能在六個月內死亡」的時候,心中充滿深不見底的恐懼是很合理的。

「你怎麼能如此肯定呢?」安東妮強迫自己用著遠比當下心境冷靜的聲音問到。

艾倫並非不知道這些消息所代表的嚴酷殘忍,但是他不擅矯情言語,尤其是顧及父母心靈狀況的代價是犧牲孩子的健康狀況時,他更不可能這樣做。

「在無從治療的情況下,幼年型糖尿病患者從症狀發作算起,餘命不到一年。」

「我知道,但是總是會有奇蹟吧?並不是所有的孩子都……」,安東妮乞求般地說著。

「恐怕事情不像你說的這樣。」艾倫如此反駁。

「拜託,醫師,總是有特例的啊!」查爾斯也加入了戰局。

「我也還在等待有個特例能出現。你們眼前要做的抉擇極為重要。」艾倫又開口,「很不幸的是,你們必須快點做出決定,我來這裡就是要提供你們正確資訊的。」

「我們非常感激。」查爾斯說。這個低沉而權威的聲音安撫了安東妮。「可是,難道沒有任何我們能做的事嗎?沒有任何我們需要採取的措施嗎?」

「目前沒有任何有效的治療,但是是有方法可以買時間。」

「請繼續說。」休斯說

「我們必須餓著她。」

「可是她已經很瘦了。」安東妮不解地眨了眨眼。

「像伊莉莎白這樣年齡的正常女孩,每天消耗的能量為二千二百大卡」艾倫開始解 釋著,「我建議我們要開始執行禁食,讓她每天吃到的食物僅約四百大卡,而且其中幾乎不能有碳水化合物。」

「然後,這就能讓她長回之前掉的體重?」查爾斯提問。

「當然不會,不過這樣能讓她繼續活下去。」

「可以維持多久? 」安東妮問。

「很難說。如果她能活下來,說不定能活到十八個月。伊莉莎白的症狀是從十一月……還是十二月開始的?」艾倫如此說著。

安東妮嚴肅地點了點頭。

「伊莉莎白要維持這樣多久才能回歸正常飲食?」查爾斯問。

「她再也不會回歸正常飲食了。她吃的每一口食物都需要被磅重與測量,她餘生的備餐都需要好好管控。」艾倫回答。

「四百大卡……,這樣能吃什麼啊?」安東妮問。

「雞蛋、奶油、麥麩餅乾,都只能控制在非常少的量。」艾倫說。「所有的蔬菜必須水煮三次讓碳水化合物完全脫離,完全不能再吃點心或麵包。」

安東妮的腦袋快速運轉著,想著這所代表的意義:不能吃玉米、馬鈴薯、生日蛋糕,再也沒有週日的燕麥烙餅或是感恩節裝滿餡料的烤鵝。安東妮思考起了在家照顧伊莉莎白的現實面。她要跟全家人一起用餐嗎?看著其他人吃著自己不能碰的食物。如果她獨自在房間裡用餐會不會更糟呢?安東妮想像著伊莉莎白憔悴沉默的樣子,孤零零地在廚房用湯匙舀起小小口的麥麩餅乾與水煮高麗菜,飯廳卻一直傳出笑聲與生動的談話。而且要怎麼確定那些寵愛伊莉莎白的女僕不會偷偷塞東西給她吃,尤其是她露出一副吃不到會死的樣子。

「對所有人來說,最簡單的做法就是……」艾倫繼續著,「開始調整想法。過去大家總視食物為生命的支撐,現在要把它當成致命的毒藥。」

「最簡單?」安東妮結巴地說,「可是她總是很餓啊!」

「實在讓人難以想像,挨餓是解決肚子餓的方法。」查爾斯解釋著。

「食物越少,生命越長。」艾倫將自己冷漠的視線對上了安東妮,「飢餓是為了存活」。

安東妮緊閉雙唇,深怕會有任何刻薄的話語從口中冒出。

「休斯太太,我能向你保證事態只會越來越糟」他繼續說,「我的一些病人體重輕到可能只剩三十磅左右,這也是為什麼我堅持需要住院治療。」

「伊莉莎白不能住在家裡嗎?」查爾斯問。

「療養院對伊莉莎白來說才是最安全的地方。」

「可是我們跟她相處的時間已經所剩不多了」安東妮抗議道,「我們不能讓她留在家嗎?」

「我可以延長她跟你們的相處時間,如果你們同意將她交給我照顧。」

「伊莉莎白得付出怎樣的代價?」她開口問。

「你要如何確保自己做的不會太超過?」休斯打斷並問道,「你有因為飢餓療法而失去過任何病人嗎?」

「當然。這是個很困難的治療方法。飲食的限制非常嚴厲,一點點誤差都有可能產生昏迷。到那個時候,就連我……甚至任何人都做不了什麼。」艾倫回話:「這是一個出院之後非常難維持的療程,包括了食物的準備、磅重與測量,監測血糖與驗尿。吃飯與運動都必須照本宣科並仔細記錄。」

安東妮感覺到自己的臉因為憤怒而脹紅。最好的情況是艾倫能夠延緩疾病的進程,但也只是延緩而非停止。最慘的是,他肯定會讓伊莉莎白未來幾個月(也可能是最後的幾個月)極為痛苦。而且就算他能夠延長診斷之後的存活時間,這段時間還能稱之為生活嗎?一年的痛苦有比快樂的兩個月好嗎?

「讓伊莉莎白全天候住院接受治療真的是為她好嗎?還是只是讓我們免於為她備餐的痛苦?」她問道。

「都有。」

「聽起來不論我們做什麼,情況都只會越來越糟。」查爾斯說。

「這是真的。在這裡,她的狀況會變糟,然後死掉。要是在我那兒,她的狀況也會變糟,但之後能活下來,起碼可以多活一段時間。」艾倫這樣回答後,身子往後坐。

「不管能有多久,我們想讓她在僅存的時間裡盡可能開心、舒服。」安東妮說。

「我沒辦法讓她開心或是舒服,我只能讓她活著。」

有那麼一刻,安東妮想像起伊莉莎白恐怖的惜別派對,滿是她最愛的食物,份量充足,在那裡她能盡其所能的吃,也許盛會將延續整個周末。有一群醫療專家認為,患有嚴重糖尿病的人讓他們吃到死,要比接受艾倫治療的折磨來得人道。

「我想一定有人在努力尋找治療方式。」休斯說。

「有很多人在努力尋找療法,不少頂尖的專家都認為我們已經快要找到了。這也是為什麼我一直說服你們要努力讓女兒活下去,有效的療法可能隨時都會出現。如果伊莉莎白就差幾個禮拜而和有效療法擦身而過,那會是多大的悲劇啊!」

查爾斯的臉沉了下去。

「我們已經很接近解答了,只是目前還無法充足地提煉這個物質,好讓它可以運用在臨床上。我們已經知道答案了,只是目前還不能使用。」艾倫非常清楚醫界對於這個疾病從古早時代就已有相當認知,不過悲慘的是對於尋找「真正的治療」,醫界就在它的邊緣搖搖欲墜地晃了將近五十年。這個感覺就像是一群馬拉松選手,衝刺了二十六英里後,突然在終點前的一千英尺,大家全都坐了下來討論起這場比賽目前的進展。

「休斯先生應該能了解,對於一個像是伊莉莎白這樣診斷結果的人來說,時間是最奇貨可居的。如果你們耗得太久,時間就會替你們做出決定。」

休斯從自己的座位上站了起來,在安東妮開口說話前把艾倫帶往門口。「謝謝你,艾倫醫師。」

不到一分鐘,艾倫就站在休斯家門外的人行道上,心裡希望著自己沒有放火燒掉通往善意的橋樑。賣蛇油應該是比這個更簡單的工作,他這樣想著。

胰島素發明百年,重返奇蹟創造現場

糖尿病是現代人周身常見的疾患,

胰島素出現前卻是不治之症!

醫師、科學家、商人、政治家交錯登場,

諾貝爾生醫獎史上知名的肥皂劇,

一場二十世紀醫學突破的人間劇場!

大門打開時,美國國務卿休斯夫婦見到了小女兒伊莉莎白,

她的外貌竟然恢復到四年前還沒生病的樣子,

恐懼與憂傷在喜悅的淚水中消散,三個人像是船難生還者般緊緊擁抱在一起。

彼時,不會有人問一個糖尿病童「長大以後要做什麼?」,

伊莉莎白.休斯的病程,呈現的正是糖尿病患者絕境般的人生。

她卻有幸成為第一批接受胰島素治療的病童,一生注射了四萬二千劑;

而救了她一命的班廷醫師,解開的是長達數千年的醫學謎團。

糖尿病的文字記載至少已有三千六百年,即使十九世紀有了堪稱猛進的理解,

一九二○年代初仍苦無對策的醫界,如同一群奮力良久的馬拉松選手,

在終點前突然席地坐下討論起賽事進展。

今日周身四處可聞的糖尿病,百年前仍是不治絕症!

一九二三年,諾貝爾生醫獎頒給了促成胰島素療法的兩個關鍵人物,

然而圍繞在這個救命靈藥誕生核心的,

是糾葛甚深的一群人你來我往的交錯拚搏。

本書帶你重返胰島素發明的幾個重要場景,

細節與懸念在糾纏交織的故事線中一一呈現。

