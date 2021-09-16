中國訂碳中和目標，鈾礦成為「乾淨能源」題材，期貨價飆升約40%創近7年新高

自從2011年3月日本福島核能事故以來，國際市場中鈾礦價格一直低迷，直到了今（2021）年有了改變，受惠再生能源風潮，中國為了完成碳中和目標，將核能視為乾淨能源需求劇增；近日世界各國的鈾礦公司股價飆升，其中紐約商品交易所的鈾（Uranium）期貨價飆升約40%，至每磅42.40美元，創下近7年以來新高。

節能減碳風潮 鈾礦成為投資人「乾淨能源產業」的題材

鈾市場研究公司UxC的總裁Jonathan Hinze表示，各企業為了符合（ESG）標準的投資標準，推升對於鈾礦的需求，各界對於鈾的興趣也變深，網路上的題材炒作追買，致使鈾價不斷創高。

ESG：分別是環境保護（E，environment）、社會責任（S，social）和公司治理（G，governance），聯合國全球契約（UN Global Compact）被視為評估一間企業經營的指標。

各地鈾相關公司都受到買盤激勵，如雪梨上市的鈾礦公司Peninsula Energy Ltd.、Energy Resources of Australia Ltd.和Bannerman Energy Ltd.都收漲25%以上；英國上市的鈾礦商Aura Energy Ltd.則跳漲超過35%。

SwaggyStocks的數據顯示，加拿大的鈾礦商Cameco Corp.成為歐美投資人熱烈討論的標的之一。數據指出，在國外著名的WallStreetBets論壇中聲量僅次於科技巨頭蘋果（Apple）、以及 阿里巴巴集團（Alibaba）。

Yellow Cake首席執行官Andre Liebenberg表示，近日新成立的基金Sprott Physical Uranium Trust，投資人可透過該基金，直接擁有鈾礦廠的股權，受到民眾熱烈歡迎，成為鈾價飆漲的原因之一。

Sprott Physical Uranium Trust基金發行人表示，自今年7月推出以來，已經購買2500萬磅鈾（佔全球20%開場量），光是上週單日就買下85萬磅鈾。而根據世界核能協會（World Nuclear Association）的數據，全球2019年的鈾總開採供應量才1.2億磅（合5.5萬噸）。

全球投資者正在下大注，預估全球將向碳密集度較低的能源轉型，對鈾的需求將增加。Liebenberg稱，其中投資人預期，鈾礦對大消費國之一的中國，為了達到「碳中和」的目標，將會進一步推動核能的建設、抑制氣候變遷惡化。

「雖然鈾市場相當小眾、規模也小，但據我觀察，相較於以往見到的情況，近日各領域投資者的興趣非常強烈，包含中國在內的新興國家都對鈾礦有興趣」Liebenberg表示。

中國為了「碳中和」對鈾礦的需求劇增

世界核能協會（WNA-World Nuclear Association）認為，中國核反應爐的增加，將可能使得2025年對鈾的需求提升，價格也將隨之而起。中國媒體《科技日報》報導指出，去（2020）年中國核電天然鈾需求將超過1萬噸，消耗鈾資源儲量超過1.5萬噸。

《新華社》報導指出，今年中國興建的核電機組約為20餘台，運行機組共49台，總裝機容量為5103萬千瓦；去年發電量3662億千瓦，佔中國總發電量4.94%。

報導稱，自1994年首台核電機組商轉以來，中國累積發電量已經超過2.6兆千瓦時以上，相當於減少21億噸的二氧化碳，為碳中和作出巨大貢獻。

中國國家能源局局長章建華曾表示，核能具有清潔高效的特點，將為中國實現2030年碳達峰、2060年碳中和的目標提供有力支撐。

《中國核能發展報告2021》指出，未來建機組裝機容量將保持全球第一。報告稱核能作為近零排放的清潔能源，將具有更加廣闊的發展空間，預計保持較快的發展態勢。

報告強調，中國自主三代核電會按照每年6至8台的核准節奏，實現規模化批量化發展。預計到2025年，中國核電在運作機組為7000萬千瓦左右，在興建則提高到5000萬千瓦。

報導說，到2030年，核電在運裝機容量達到1.2億千瓦，核電發電量將拉升到，佔全國發電量的8%。章建華表明，中國已成為阿拉伯國家的第一大貿易夥伴。

他稱，未來中核集團與阿聯酋、沙特、阿爾及利亞等國簽署了和平利用核能協定，並在鈾礦勘探、核燃料供應、核電站運作等領域達成合作意向，將持續發展核能事業。

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核稿編輯：翁世航