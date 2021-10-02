《竹久夢二 TAKEHISA YUMEJI》：將「大正浪漫」化作永恆，跨領域的藝術先驅

文：王文萱

將大正浪漫化作永恆，跨領域的藝術先驅——竹久夢二

一般提到「大正時代」，竹久夢二是許多人都會聯想到的代表性畫家。除了因為夢二活躍的年代幾乎與大正時代重疊，其藝術風格更可說是確切地捕捉到大正時期的各種氛圍，將這個時代具現化。夢二筆下的特殊風格被稱為「夢二式」，不僅在當時引領了時代潮流，對日後許多藝術家的影響更是無遠弗屆。

大正時代，具體來說指的是大正天皇在位期間（一九一二年七月三十日至一九二六年十二月二十五日），僅約十四年。在此之前的明治時代（一八六八~一九一二），日本解除了幾百年來的鎖國狀態，推行「明治維新」大舉仿效西方，並在甲午戰爭（一八九四~一八九五）與日俄戰爭（一九〇四~一九〇五）獲勝而建立信心，奠定了大正時代繁華的基礎。

由於民主主義意識抬頭、女性地位漸受重視，人們更從各方面借鏡西洋，因此無論藝術、建築、時尚、飲食等，都看得到日本與西方兼容並蓄的特色，也就是所謂的「和洋折衷」。人們一般將這些能夠傳達大正特有氛圍的思潮以及文化現象，統稱為「大正浪漫」（大正ロマン）。而夢二正可說是體現了大正浪漫文化的代表人物。

Photo Credit: 積木文化出版

自學藝術的夢二，幼時在農村接觸的，，讓他在成長過程中不斷從宗教、西洋雜誌、電影戲劇等，吸納來自西方的藝術風格。他將這些元素與自身的藝術底蘊加以融合所呈現的作品，可說是橫跨了地理國界與藝術領域的限制。

不隸屬於任何畫派的夢二無法仰賴一般畫家的路徑成名，然而他卻搭上了大正時代快速成長的大眾媒體——「雜誌」的出版風潮。一般民眾在生活中真正親近的美術，並非登上美術館、博物館的殿堂之作，而是隨手可得的雜誌封面、插畫、平面廣告等等。

《竹久夢二 TAKEHISA YUMEJI》© 2021積木文化（圖片提供：Ayano Ku）

夢二的畫作便是大量透過雜誌這個管道，滲透到大眾的生活當中。尤其隨著女性意識逐漸抬頭，坊間出現許多設計給女性讀者的雜誌，夢二的美人畫於是相當受到婦女、少女雜誌的青睞。他筆下的美人雖然在不同時期畫風稍有差異，但多半有著偌大的眼眸、纖長的睫毛，表情哀愁、手腳比例偏大，體態纖細、動作婀娜，充滿特色的風格被稱為「夢二式」美人。

夢二在許多藝術領域都發揮了才華，堪稱是跨領域藝術家的先驅。他的大眼美人引領了當時的風潮，自此以後許多插畫家甚至是近代的少女漫畫家，在描繪女性時多在雙眸下了許多功夫；而在「平面設計」尚未成為一門專業的時代，夢二就在商業設計、書籍裝幀方面留下了眾多精彩作品。他以插畫搭配文字的表現方式，更可延伸到近代蓬勃發展的漫畫領域。

《竹久夢二 TAKEHISA YUMEJI》© 2021積木文化（圖片提供：舊香居）

此外，他將藝術結合日常用品，開設專賣店「港屋」，還計劃建設美術產業研究所，堪稱是日本版的「美術工藝運動」（Arts & Crafts Movement ，源自十九世紀下半葉的英國，由威廉．莫里斯等人﹝William Morris ﹞所領導）；他的展覽會不只讓觀眾透過視覺感受，而是結合了多重感官，與近代興起的裝置藝術在手段與目的上不謀而合。

夢二雖然沒有所謂的弟子，但他身旁總是圍繞著許多文人雅士，深受其潛移默化的影響。例如版畫家恩地孝四郎（一八九一~一九五五）可說因崇拜夢二而以畫家為志業，兩人交流密切。受夢二影響極大的恩地後來成為日本創作版畫的先驅，更被視為日本抽象繪畫的第一人。至於夢二領導的人偶創作團體「DONTAKU社」的成員堀柳女，後來也成為獲封「人間國寶」（重要無形文化財保持者）的人偶創作家。

除了近在夢二身邊的人，另有許多因喜愛夢二作品、走上藝術之路的例子。從中國前往日本留學的文人畫家豐子愷（一八九八~一九七五），無意中在舊書攤上讀到了《夢二畫集．春之卷》，從寥寥數筆當中感受到對社會的批判與人間世相的描繪，因而燃起創作的熱忱。他以模仿夢二畫風以及詩畫結合的表現方式創作了《子愷漫畫》，一躍成為中國漫畫藝術先驅。

又如在眾多領域大放異彩的藝術家中原淳一（一九一三~一九八三），自幼喜愛夢二作品，不僅初期作品看得出仿效夢二的畫風，本人還曾坦言夢二對他而言是「唯一的畫家」。中原淳一在插畫、人偶創作、服裝設計、雜誌出版等方面留下許多輝煌成就，雖然相較夢二晚了一個世代，但兩人身為藝術家的作風與地位卻有異曲同工之妙。

Photo Credit: 積木文化出版

夢二跨時代及跨領域的各種表現手法，將大正浪漫的時代氛圍與自我的藝術世界巧妙融合，這些作品展現出源源不絕的能量，直到百年後也依然震撼人心。夢二所活躍的大正年代雖然距今已超過一個世紀，但他的作品與影響力卻超越了時空，至今仍深深烙印在人們心中。接下來就讓我們按照作品類別，一同走進夢二抒情浪漫的藝術世界。

相關書摘 ►《從北齋到吉卜力》：大正浪漫下的竹久夢二式美人

書籍介紹

本文摘錄自《竹久夢二 TAKEHISA YUMEJI：日本大正浪漫代言人與形塑日系美學的「夢二式藝術」》，積木文化出版

作者：王文萱

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化大正浪漫為永恆，走進竹久夢二的藝術世界

「所謂的藝術家已經很多了。我認為世間需要的是能以人的身分，理解人的悲傷的畫家。」——竹久夢二

浪漫復古、唯美摩登，令人目不暇給的設計靈感

成就「夢二式」美學的創作人生與藝術精神

竹久夢二（Takehisa Yumeji，1884—1934）出生於日本岡山縣，本名竹久茂次郎。20世紀初期的畫家、詩人兼平面設計家，以「夢二式美人」風靡一時，有「大正浪漫代言人」之稱，也是啟發日本少女漫畫的先驅者。此外亦涉足插畫、裝幀、圖案設計、詩文等領域，在各方面都展現令人驚豔的才華。他的一生橫跨明治、大正、昭和三代，此時日本廣納西洋文化，並紛紛體現在建築、時尚、飲食習慣之上，形成和洋文化薈萃的「大正浪漫」風潮。

受到此般風氣的薰陶，夢二以獨樹一格的畫風與感性風靡一時，在短短三十年的創作生涯中留下許多歷久彌新的作品，不僅深深影響日本近代藝術設計的發展，也為人們生活帶來美的滋潤，至今依然伴隨在你我的身邊，永垂不朽。相較於其它明治、大正時期的知名畫家如今基本上都不再受到關注，一個不屬於任何流派的野生畫家卻依然欣欣向榮，毫無褪色的跡象，實屬罕見。

在日本相關人士與台灣藏家的大力協助之下，本書將透過夢二戲劇性的一生與才華滿溢的多元作品，帶領讀者認識這位傳奇藝術先驅，以及他得以超越時空與國界，令人愛不釋手的迷人魅力。



本書特色

日本金澤湯涌夢二館館長、夢二研究會代表人、夢二孫女專序推薦

收錄近200張繪畫、書籍、雜誌、樂譜、插圖設計等珍貴藏品及照片

日本各地尋訪夢二景點導覽地圖

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書籍裝幀特色

書衣選用大亞香草紙，紙質的模造手感與溫潤內斂的色彩，重現浪漫復古風格

內文採用日標B7內頁專用紙，顯色極佳、輕薄但不透印，為日本書籍內頁的愛用紙款

Photo Credit: 積木文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬