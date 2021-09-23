【國民黨主席 X 青年】卓伯源：民進黨讓青年世代混淆「中國」與「中共」，我們有責任導正視聽

前彰化縣長卓伯源，成為這次國民黨主席選戰中，最讓人「意外」的候選人；卓伯源28歲就選上議員，38歲成為立委、40歲開始在彰化縣當縣長的他，也曾經是國民黨內的「青年才俊」，如今56歲的他試圖再次爬上政治舞台，這次要爭取的則是黨主席的位置；卓伯源認為，只有像他承諾的「專職黨主席」才有可能無私心的帶領這個黨脫胎換骨、重返執政。而他又是怎麼看待國民黨在青年族群支持度的困境？他又打算怎麼留住藍營的年輕人才？

找統神合作超「跳tone」，卓伯源盼國民黨重新和社會連結

在登記參選時，陪卓伯源同台的是外號「亞洲統神」的電競直播主張嘉航。這次受託替卓伯源操盤選戰策略、不願具名的G表示，他之前並不清楚卓伯源是什麼人，不過這次合作，他覺得其他候選人所講的「青年」好像都還是侷限在「國民黨青年、藍營青年」，所以提出「統神」這個很「圈外」但又在青年世代頗具知名度的直播主，希望讓卓伯源出現一些亮點。

卓伯源原本並不清楚統神是誰，還打給兒子問，雖然兒子建議「不要找他」，因為統神不僅曾經幫蔡英文站台，平常言行也比較衝又容易爆氣，還有不少爭議言行，擔心爸爸反而在關鍵時刻出糗，但後來卓伯源與統神本人見面聊過後認為並無不可，就促成了這次「統神幫忙站台登記參選」的合作。而統神並沒有暴衝，反而在國民黨部侃侃而談自己對青年議題的看法，讓卓伯源在選戰初期打出了一些知名度。

G強調，卓伯源的想法是，國民黨要做的是和社會連結，而不是繼續躲在自己的同溫層裡。卓伯源自己受訪時也坦言，這次國民黨主席候選人的政見都比較偏向保守，是因為黨員結構比較保守，要選上必須精準打擊選民，如果一直講比較沒那麼保守的理念，可能會得不到認同；他認為，要改變國民黨、要讓國民黨與社會連結，還是得先爭取當選機會，如果連爭取黨主席位置都做不到，就無法改革國民黨。

打造國民黨「選、訓、用」三合一人才庫

卓伯源早期也是在黨內一路往上爬，針對國民黨要如何培育青年族群，卓伯源表示，他會打造一個「選、訓、用」的平台；選是擴大層面、向下扎根；他坦言，這其實國民黨以前的優勢，國民黨以前有「知識青年黨部」，就是發掘栽培校園人才，然而後來民進黨主張「政黨退出校園」，國民黨離開校園，反而民進黨就進入校園了，所以讓國民黨校園的經營在這幾年來變得越來越弱勢。

卓伯源強調，如果他當主席的話，他認為應該深入校園、社會基層找人才；只要有興趣、認同這個黨、對黨的未來和對自己都有期待，就把這些藍營青年納入人才庫裡。國民黨的訓練平台組成除了受訓學員，還包括已經有經驗的同志，甚至是現職的黨公職，例如縣市長案立委，他們可以在平台內當講師、生活輔導員，和有志投入政治工作的國民黨青年互動並且激出火花。

而當平台中的黨公職要投入各級選舉、這些青年也可以加入輔選團隊，要給他們的車馬費、助學金，這些費用就由黨中央來籌措，而不是要候選人自己出錢。卓伯源表示，他有信心可以來讓這些青年透過實習打選戰，假如輔選成功後，也可以就此加入團隊成為幕僚或助理，甚至是個地方的行政機關變成縣市長的秘書，這就是「訓練」後的「用」的階段。

卓伯源認為，這個平台建立能完整這個過程，這些青年有和黨公職一起受訓成長的經驗，又有一起打過選戰的革命情感，然後又有服務的經驗；假如議員要升級選立委，這些人就可以投入選議員，「良性循環就這樣起來」。

而16日晚上，在「國民黨主席青年政見辯論會」上，代表卓伯源的青年黨代表劉育嘉則進一步說明，其實就是把企業的人力資源管理系統引進國民黨內，有清楚的績效考核、獎懲制度、晉用和輪調制度，人才除了在中央黨部，也可以到各地方的關係企業、組織團體去，讓人才庫充分運作。

Photo Credit:國民黨青年部臉書

另外卓伯源也強調，所謂的「給年輕人機會」不是只要在選舉提名年輕人出來就是用心栽培，因為年輕人不是想當樣板、招牌而已；反而是黨應該打造一個環境，讓年輕人知道，只要他努力扎根，就會被看見；當前面的累積已經萬事俱足，「你就有可能是不分區立委」。

民進黨讓青年世代混淆了中國與中共，國民黨有責任導正視聽

面對這幾年國民黨不斷流失青年世代支持，而且被年輕人認為是「親中又不反共」的「賣台政黨」；卓伯源表示，其實都是民進黨在「洗腦」年輕人，從教育課綱到社會輿論，建立新的「綠色威權」；但他相信「物極必反」，有越來越多年輕人會看破民進黨的謊言，2022年和2024年，國民黨會有很好的機會可以撥亂反正，讓台灣回到正常軌道。

卓伯源近一步表示，民進黨就是不斷透過各種動作像是駐美代表更名、鄰國論挑動兩岸民感神經，所謂「天下大亂，情勢大好」；他強調不管是美國或日本，都希望兩岸和平、台海不要改變現狀，其實台灣人民和國民黨也都是這樣想，而且這是國民黨的強項：

國民黨執政時，我們有軍機繞台嗎？有失去尊嚴、失去邦交國嗎？我們有繳稅給中國大陸嗎？國際地位有減損嗎？其實也沒有呀！那為什麼民進黨為何要破壞和平現狀？因為這對他們有利，他去挑動對岸、對岸有動作，年輕人就有亡國感 ，就要保衛台灣、就票投民進黨；所以大陸不要再被騙了！但民進黨就吃定大陸。

他也強調，民進黨把一些基本概念，讓年輕人「弄混了」，中共政權不代表整個中國，但民進黨一直把整個中國和中共政權混在一起談了；中共政權有其形成的背景和歷史，但以中國幾千年漫長的歷史來講，中共政權只是一小部分。

卓伯源表示：「年輕人要眼光放遠，格局要放大，你要跟整個大中華文化歷史、經濟和未來發展結合在一起？還是要緊抓中國共產黨等於整個中國？中國有很多文化瑰寶，也有很多發展空間，台灣年輕人可以在對等的狀況下，在中國獲取很多工作和學習的機會；這是民進黨用意識形態把自己玩死，也這樣葬送年輕人前途；我看了是很不捨。」

講到國民黨近幾年的「硬傷」九二共識，卓伯源也表示，年輕人不喜歡共產政權、不喜歡這個制度，人家也沒強迫你接受：

「這就是九二共識，一中各表，我們各表各的；習近平說九二共識、一國兩制；那是習近平的講法，我們有我們的講法，我們就是一中就是中華民國。那民進黨就附和習近平的講法，然後再用這個講法來恐嚇台灣人民，我們（國民黨）必須要把這話講清楚。」

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核稿編輯：翁世航