連結表演藝術與障礙者家屬的橋樑──專訪特有種劇團團長陳義翔

文：見域CitiLens

特別有種的愛連結起家照者和戲劇

「『特有種劇團』代表著有特殊的家人，我們特有種地照顧他們。」陳義翔團長解釋劇團的命名由來，期待藉由簡單直接的名詞，讓民眾認識家照者，且意識到他們的愛。

而劇團和家照者的連結，得從自身的經驗說起，同為「SHOW影劇團」團長的義翔，長期耕耘社區劇場，貼近社區成員的生活，有一天，他讀到一篇照顧悲劇的報導，所以感慨地在臉書發文，而這個溫馨之舉，讓他帶領過的成員回應他，希望義翔能舉辦與家照議題相關的課程。一個看似無心插柳的臉書回饋，就此牽起戲劇與家照者的連結。

受到鼓舞的義翔，開始提筆撰寫計畫、申請補助，透過社福單位的引介接觸到家照者，成為了戲劇與家照者間的橋樑。課程設計以演出為導向，課程中，家照者分享彼此的心路歷程，凝聚彼此的情誼，再將故事轉化為劇本，以兒童劇作呈現。然而，這種形式需要排練和演出，會造成成員的壓力，義翔從首次執行的經驗一再反思，表演藝術要怎麼樣更貼近家照者呢？

Photo Credit: 徐紫柔導演提供 家照者在即興工作坊練習「擁抱意外、讚頌失敗」，成員在互動中開懷大笑，一一釋放出壓力，展露出放鬆的容顏。陳團長對成員們強調：「玩得開心最重要！」透過反覆的練習，成員也能夠理解到失敗是人生中常有的事，進而應用到家照的情境中。

即興劇引導家照者擁抱意外、讚頌失敗

「不見得需要演出，而是要建立支持團體，所以藉由即興劇來帶領成員。」陳團長思考後認為，如果以演出為導向的話，會給成員額外的壓力。因此，他發揮他的戲劇專長，引導成員參與即興劇，並且告訴成員的第一要點便是：「你要玩得開心最重要！」

即興劇是無劇本的戲劇形式，強調著：「擁抱意外，讚頌失敗。」陳團長以正向的態度，帶領學員們在居家照顧時，如果遇到挫折，先練習高舉雙手，大喊一聲：「耶──」以這樣生動有趣的練習，培養成員擁抱意外、讚頌失敗的能力，這也能讓成員學習到：失敗是生命中常見的事。

即興劇的另一個特點，著重人的思維要「身處當下」，要學會看見事情的本身、不要過度責備自己。這大大地改變了成員的思維，由於家照者長期肩負照顧責任，他們會不斷地計畫未來，遇到挫敗時也容易連結到過去的失敗經驗，長期的壓力累積會影響身心狀態，所以練習「覺察當下的情緒」十分重要。

活潑的遊戲練習，對成員產生了化學變化，成員離開團體回家以後，也會藉由網路群組聯絡彼此，分享家照時發生的事件，形成一個緊密的關懷網絡。

重要的是，成員會將所學應用到家中，除了能影響到被照顧者，也重拾家照者的信心。陳團長感性地分享了不少案例：有家照者成員是一名奶奶，她得照顧罹患失智症的丈夫，而爺爺有尿失禁的情況，奶奶學習即興劇後，在家中開始讚頌爺爺。

遇到狀況發生但不能即刻處理時，奶奶便告訴爺爺：「你很棒！請等我一下。」這樣長期的互動，讓爺爺逐漸能自立；也有家照者在上完課後找回自信，重拾自己的專長，在社福單位開起推拿課程；甚至有成為「畢業家照者」的成員轉職為照服員，開始照顧起其他人的家人。

Photo Credit: 徐紫柔導演提供 家照者於寬幅護理之家參加即興劇工作坊，成員分享自己在工作坊的學習過程心得。彼此相互傾聽下，形成一幅溫暖的圖像，也凝聚了成員間的情感。

你我一同點亮文化平權的長路

近年來，文化部籌組了文化平權推動會報，陳團長也對此感到興奮。長年接觸家照者的他指出，文化平權的立意良善，但是如何鼓勵民間團體執行是一個問題。

以特有種劇團的經驗來說，作為藝文團體在撰寫藝文補助案時，會被認為內容偏向社福導向，所以遇到了困難；如果具有多元面向的藝文提案能被接受，對他們來說是一大鼓勵。值得一提的是，陳團長也相當重視團體的延續性，在補助活動之外自主辦理幾次聚餐，目前成員們在計畫結束後也持續在網路群組聯絡彼此，期許能夠以這種方式不中斷團體間的陪伴及關懷。

在家照者參加藝文活動方面，陳團長說道，政府在跨區補助政策上不夠完善，像是家照者要出門參加活動時，需要照服員前往照顧，但若是跨區參與活動，會無法獲得經濟補助，期望政策面能有所改進，才能讓家照者安心出門。

同時，陳團長接觸到的家照者多為全職照顧，長期下來會與社會產生隔閡。完成階段性照顧工作後，如何輔導他們重拾專長以投入勞動市場也是很重要的事。

在高齡少子化社會下，照顧親屬成為重要議題，以即興劇協助家照者的特有種劇團，是社會中的溫煦微光，然而除了表演藝術的助力以外，政策的改善和民眾對議題的認識也得逐步推進，當整體社會都能對家照議題更為友善，文化平權的漫漫長路才會逐步被點亮。

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.3

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

圖片提供｜特有種劇團 陳義翔團長、徐紫柔導演

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航