走入基隆「永晝海濱美術館」，閱讀那些漁港人們的日常故事

文：Ryota（eld editor）

來自基隆的星濱山工作團隊，可說是長期深耕於基隆在地的文化發展，而近期他們則是從這片土地的人情味出發，以「People to People：那些漁港人們的日常故事」為主題，並邀請12位創作者進駐正濱漁港，將當地的職人專業結合藝術，創造出富有人情溫度及議題思考的作品，且從正濱漁港延伸至街區的展覽型態，則是讓你能在走度當中閱讀海港人的日常故事。

星濱山團隊自2018、2019年完成2屆正濱港灣藝術節後，便思索藝術共創的本質，而這次的全新思考來自「有沒有可能，讓漁港變成美術館？」循著這個問題，讓「永晝海濱美術館」誕生了，而首個主題「People to People：那些漁港人們的日常故事」，為了強調街區合作的在地連結，團隊與在地6間商家、3個老宅合作，提供展場之餘，也配合日常營運。

之所以回有如此的規劃，為的就是讓藝術作品能長期在地方發酵，讓海濱成為沒有邊界的美術館，在12位創作者的進駐之下，以插畫、錄像、植物、攝影、舞台戲棚、產品設計、裝置藝術等7大類藝術，提供全新的藝術遊歷型態。

而在整檔展覽當中，有著如《小野台》架設一座舞台，將藏在漁港大哥閒話家常的海口味，像是廟宇花磚上刻畫的民間故事，剪粘在這座舞台上，有或是《棚影戲》以原漁市場拆除後的臨時棚架場為攝影舞台，透過鏡頭記錄著漁港的內心、情緒、風貌與時光縮影，由影中世界穿越進入漁港時空。

此外，《正濱花田實驗所》同時推動「花田實驗場」、「野植栽培室」雙計畫，由藝術家與正濱里的住戶及鄰近店家，共同於漁港閒置空地打造濱海花田，透過工作坊交流互動，將花田於海港綻放，讓荒野與文明藉由植卉媒介，連結主題「people to people」。

Photo Credit：星濱山-正濱港町藝術共創

有趣的是，策展團隊也與「いくいく小高潮色計事務所」、「阿普蛙工作室」 聯手打造無人導覽實境遊戲《憶忘之濱》，讓旅客透過手機，就能感受正濱漁港除了打卡之外的深度魅力。

而在展覽當中，除了上述作品展出之外，也有創作者對談及海港再設計的體驗工作坊，讓參展觀眾藉由不同角度瞭解這座漁港，若是想要更深度的理解，也可以透過線上預約，讓策展團隊親自帶領導覽，感受海港人充滿冒險的喜悅與收穫，而有興趣的讀者也不妨於即日起至11月28日前，前往正濱漁港觀展。

2021永晝海濱美術館ーpeople to people

＃那些漁港人們的日常故事

時間：即日起至2021年11月28日

地點：正濱漁港彩色屋周邊

參展藝術家：涂佳豪、賴怡璋、いくいく小高潮色計事務所、羅寗與黃鼠狼 Ning&Weasel、詹越同、YUNIN TSAI illustration、臉頰緊貼地球、Yang Shuei-Yuan、葉雨涵、Hanna Chen 插畫設計、夏仙、黃姿瑜

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航