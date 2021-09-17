重新思考N號房：如果女性自願參與、男性付費自由觀看，就是「你情我願、皆大歡喜」嗎？

隨著各校開學之際，以及疫情限制影響下，提供「線上打工機會」，實則為數位色情犯罪的案件亦開始發生。如婦女救援基金會表示近日接獲求助，原來是有受害者在IG上收到聊天訊息，透過訊息往返降低戒心後，會進一步得到用微信「陪聊」的打工機會。

但是，陪聊過程不僅只有聊天，受害者亦會被要求傳送性私密影像，她們可能在有金錢需求或判斷力降低等因素下提供影像。而當受害者中途察覺有異或想退出時，就會被威脅要外流性私密影像，而只好持續「工作」。

這不禁讓人想起去（2020）年3月被公開，成為世界皆知的數位色情性暴力犯罪：N號房事件。加害者接近管道皆為相似，其中包括藉由推特、IG等媒介，詢問女性詢問當直播主或高薪打工等職業詐欺，並在過程當中掌握女性的個人資料（如身分證資訊、住址、學校班級），作為後續對女性進行性剝削的籌碼。

然而，許多上網求上車、下載影音觀看的男性主張自己不知情，或認為自己是「客戶」、有「付費」，看完影像即刪除。男性觀看者似乎遊走在加害者／旁觀者／「無辜者」之間的多重模糊位置，而若以此進一步思考，假使N號房或「線上打工」數位性暴力網絡中的女性，是「自願提供性影像」或「演出性影像」，甚或女性如果因經濟因素等考量，「自願」提供或演出的，那麼所謂的數位性暴力犯罪，難道就會順理成章地變成普通的交易買賣，即是「我有付費，我可觀看」的自由向度？由於台灣近期發生類似案件，本文藉此再思N號房事件，探討數位色情犯罪與觀看自由的性別角力。

畢竟，雖然N號房裡大多女性，都是遭受詐欺成為數位性暴力犯罪受害者，但事實上，或許有更多N號房存在，裡面不僅有性暴力犯罪受害者，也有或許存在同意領薪水或抽成，自願提供甚或演出受虐的女性。那麼這樣的N號房，仍會像當時韓國警廳首長所言：「敲醒世界警鐘」，抑或僅是浩瀚網路空間裡被輕描淡寫的遊戲房？而所謂的數位色情犯罪又該如何被界定？

關於色情的定義與討論，在性別研究或女性主義討論也是各家爭鳴、百花齊放。本文則採基進女性主義的論點來進行思考。基進女性主義論點認為，父權允許男性透過性宰制女性，其中主張「色情是男性宰制」的麥金儂（MacKinnon，2007）則指出，色情就是販賣女性的性的事實，色情將鞏固性別歧視或父權壓迫的機制，使女性集體受到次等性別位置的貶抑。何以會受到性別位置的貶抑？延伸論之，所謂色情的構成當中不僅只有性，還有性或身體如何互動的腳本。就向韓國常見的數位色情犯罪為女性偷拍，即可能是一種在性別結構默許女性能被觀看的脈絡下所生成。

因此，Kappeler（1987）在探究色情結構如何生產、消費、成為社會意義時，即表示色情是一種真實且動態的共構關係，無論色情內容如何，或是形式如何，甚至是裡面的情節腳本是否為所謂的「真實」或是「演出」，色情會藉由腳本當中的符號（像是性的呈現）、色情影像的命名、閱聽人以及社會文化反覆再現共構一種性別機制，而這樣的機制可能會超越色情內容的「真實」討論。

換言之，無論人們觀看色情片是否為演員演出，還是像N號房那般大多為被迫受害，在色情藉由網路科技傳遞與再現的過程裡，無形中人們會進入對性別位置與互動的認知或文化，像是鞏固異性戀常規中，女性往往是被凝視、提供男性愉悅的客體現象。

現在，回到最初的提問：如果N號房（或數位性暴力網路場域）裡面的女性有領薪水，或假設她們自己喜歡享受這樣的性互動，那麼難道還要說色情是父權宰制女性的事實嗎？我們是不是忽略女性在性互動或展演上的主體能動性？畢竟，女性藉由主動或自願參與色情，反轉色情裡女性長期受壓迫的性別位置，而男性付費，自由觀看，如此彷彿「皆大歡喜」？還是，另有可能存在什麼樣的問題？

或許仍不能忽略，在個體行動背後更大的性別結構。即使女性主動參與或試圖轉換性互動腳本意義，但既有性別機制仍可能將其「主動」，又再度轉化、使女性進入更邊緣的性別位置。例如倘若女性想「離職」退出，或退出之後面臨的各種後悔、不安、恐懼，會被既有性別結構重新詮釋活該受害，或將過往性私密影像作為威脅籌碼，而女性也可能成為難以被同情的「蕩婦」，導致女性置身進退兩難的危險與困境。

簡而言之，在看似數位色情為自由的前提下，女性其實仍面臨至少三項束縛：（一）性私密影像成為籌碼（二）自由退出困難度高（三）參與色情的動機或過程被重新詮釋或簡化。

現在，邀請各位共同重新思考N號房：在媒體網路提供「自由」的特殊脈絡裡，觀看自由或是色情自由，在性別結構的默許下，究竟是誰的「自由」呢？特別是數位時代下，色情相關資訊幾乎隨手可得，而在既有性別位置裡，我們又該如何於色情中「安身立命」？你／妳怎麼看呢？

參考文獻

婦女救援基金會（2021）。詐騙裸照手法不斷翻新 透過IG、微信誘騙 婦援會籲民眾留意新型態打工詐騙。網址連結

Kappeler, S. (1987). The Pornography of Representation. Cambridge: Polity.

Catharine A. MacKinnon. (2007).“ Pornography’s Empire ”in Are Women Human?, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航