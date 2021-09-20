踏上創生之路的三個關鍵字：尋找自己、延續羈絆、回應使命感

文：郭軒志

近年創生議題風起雲湧，創生更被視為許多問題的可能解方，而創生的本質是「人」，透過幾位創生事業夥伴的故事，分享如何走上創生的這條路，而選擇投入創生，能夠在這路上，看見什麼不同的人生風景。

三個關鍵字「尋找自己、延續羈絆、回應使命感」

尋找自己，找到自己的位子

現今社會上存有一條傳統概念中的「人生大道」，多數人走在其中：在大學畢業後，為了好工作外飄到大都市工作，成為企業大機器中的螺絲釘，展開為錢工作的人生，日復一日來累積財富與社會資本，但有時會讓人思考，這是自己要的人生嗎？

截圖自YouTube 國王蝴蝶咖啡的老吳說，如何在迷人的外在世界，找到自己

當走到一個人生階段，也許會開啟對生命的反思，除了傳統上下班之外，能有更多機會能夠來尋找自我，國王蝴蝶咖啡的老吳說：「其實外面的世界非常地迷人，但是你不一定能在那個世界裡面，找到自己的定位，就是說反而回到自己的故鄉，自己熟悉的土地，他可以給你那個東西，尋找自我或是知道自己是誰這件事情。」

「也許對自己有著更多期待，才會推自己走上一條不傳統的路，這份不安於現況的初衷，是開啟創生故事的重要起點。」

延續人與土地、人與人的羈絆

埋下期待的種子，後面走的路開始會很不同。阮劇團的團長汪兆謙高中受戲劇啟蒙後，雖到台北念大學，看到台北與嘉義的城鄉差異，仍心繫著故鄉想做點事情，他說：「台北資源比較多，但是自己的故鄉比較沒有藝文這塊，那時候就想說，既然我是學戲劇的，好像可以回到自己的故鄉做做看，可以回到自己故鄉來組一個劇團」。也因為他對故鄉羈絆的執著，得以讓南部長出獨特的在地劇團。

截圖自YouTube 阮劇團的兆謙，惦記著嘉義故鄉，堅持深耕南部的藝文，也開拓出屬於南部獨特的劇團文化

而嘉宮旅社的盧志銘，則是對家裡開創的事情，懷有一份難以割捨的情懷，他說：「我要延續我媽的故事下去，然後等到我老了我要再交給我兒子，讓他繼續承接我們這家旅店，讓一些外來房客或一些年輕學子，我想要提供給他一個家的感覺」源於這份羈絆，傳統老旅店搖身一變為年輕人享受在地生活的新場域。

在尋找自己的過程中，透過連結自己的「原點」，她是與自己與家族的連結、或自己與故鄉的羈絆，而延續著這份羈絆，在創生的路上也許能長出許多未來的新機會。

回應對社會關懷的使命感

若講創生，很直覺的從「地方」尋找商業與創新的機會，如Liz Way說：「這塊土地它有很多可以被發揮的空間，還有很多機會可以去開發」。這些機會將為創生事業創造收入，轉換營利來維持事業，以不斷克服生存的困難，但與傳統事業相比，走上創生之路的夥伴，會多了一股感性的理想情懷，也許是對自我的「使命感」、或是對社會的「關懷」。

截圖自YouTube 銀色大門致力於成為長者版的Uber Eats，不只照顧生理，也是陪伴

如銀色大門的夥伴經營長者送餐平台，運用科技並建構商業模式，以送餐來創造事業收入，而在賺錢之外，他們更希望：「除了滿足長輩生理需求，也填補心理空虛。」

讓事業不只滿足長輩的功能性，更關懷到他們的內心；另外國王蝴蝶咖啡是在地極具代表性的品牌咖啡店，用心打造咖啡飲品與獨特風格的場域，更長期關心與投入在的的人文藝術領域，除了賣咖啡，他們更希望能夠成為「帶給嘉義人在日常生活中體驗美感生活的地方」。

在創生風潮的背後，我們可以看到許多團隊背後那顆熱切的心，他們不止於獲利與生存，更讓創生之路成為「自我價值實踐以及社會參與」的新方式。

回頭來看，如何活出創生之路

可以看出創生夥伴有務實營生與兼具浪漫理想，而且不只有理想，還用實際行動，走出自己的一條路，從上述幾位故事中，似乎能拼湊出創生的精神與輪廓：

在世界上，找到一塊屬於你可以發揮的「地方」，回應你心中呼喚許久的理想與使命感，「創」造出屬於自己「生」命的意義與價值。

你若不安於現況、想找自我、或心中有理想，踏上創生之路吧，也許會有你要的東西。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航