港府再點名，記協力抗政府施壓

繼之前接受《大公報》訪問時質疑香港記者協會滲透校園後，香港保安局局長鄧炳強15日再次表示，香港社會中，很多人都與他抱有同樣的質疑，懷疑記協有無政治傾向。他說，如果記協要解除各界的疑慮，可公開會員名單與財務狀況，強調開誠布公才能還記協一個清白。

鄧炳強也再次否認此舉為政治打壓，稱他只是在說心裡話。他說之前《蘋果日報》和《立場新聞》有記者稱受不當對待，記協也第一時間跳出來譴責，但是當《東方日報》有記者被傳媒大老闆刑事恐嚇時，記協卻完全採取不同態度。

鄧炳強聲稱，自己與記協一樣尊重新聞自由與採訪自由，他說所有人都有採訪權利。但鄧炳強也再次提及之前質疑記協滲透校園，並說很多人都懷疑記協是否有到校園做宣傳工作。他建議記協如果要澄清，應該公開財務狀況，讓外界瞭解，是否有收外國政治團體或有明顯政治傾向的人捐的錢。

記協：無收取外國勢力資金

對於鄧炳強再度點名記協，記協主席陳朗昇15日下午見記者時表示，會員名單是個人資料，無法公開，並重申記協沒有收取外國勢力資金，也沒有違法。他說，深信堅持捍衛香港新聞自由的權利。

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陳朗昇指出，記協是註冊工會，每年都按規定提供財務報告，否則有刑事責任，報告也有向職工會管理局提交，他強調記協一直都開誠布公。他說，一直以來都有機制，不明白為何鄧炳強要越過職工會管理局所屬的勞工及福利局，直接向記協問責。

此外，陳朗昇也對鄧炳強稱記協「滲透校園」的說法表達不滿，表示記協過去在通識科和中文科都有涉及新聞寫作丶新聞採訪和新聞倫理道德等議題與學校合作，也曾安排記者到學校分享，但不涉及任何政治立場。

陳朗昇批評保安局局長的「滲透」用詞非常不理想，因為他說記協向學生傳授的是解讀新聞的方式丶鼓勵他們多看新聞，並無任何政治立場。陳朗昇重申，他不想猜測鄧炳強這番言論的意圖，但也說鄧炳強身為有公權力的人，他的言論會對人形成壓力。

當被問到香港近來不少公民團體紛紛在政府施壓下解散，是否擔心記協是下一個目標時，陳朗昇說記協與其他組織不同，與政府僅屬禮節性交往，沒有責任或法定權力，並強調記協沒有違反《香港國安法》或香港其他法律。他稱，記協一直根據職工會條例與會章行事，所以他不擔心記協因《國安法》而面臨解散。

陳朗昇指出：「記協面對眼前風高浪急的環境，在公眾監察下一直保持清白（whiter than whiter），會堅持捍衛香港新聞自由及記者權利。」

他承諾，記協會堅持到最後一刻，不會輕言解散，所以希望港府不要用「釣魚」的方法，向各個團體施加壓力，他認為這不是香港一貫的做事方法。

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