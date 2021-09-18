台灣人中秋愛烤肉，但對韓國上班族來說，「烤肉配燒酒」是日常的一部分

文：Kayo

說到烤肉，大家第一個想到的是中秋節烤肉，台灣會在特定節日或活動烤肉。但對韓國上班族來說，下班聚餐就是要吃「烤肉配燒酒」，就像日本下班要去居酒屋喝一杯一樣，是日常生活的一部分。韓國烤肉已有千年歷史，隨著時代變化逐漸發展出韓國特有的烤肉文化。

韓國烤肉店的特色

台灣或日本燒肉店的餐點都是提供多種肉類、海鮮的選擇；但在韓國大部分的烤肉店只提供1至3種部位的肉。韓國人普遍覺得餐廳賣的東西越專一，代表越是專業。

因此大街上會有各式各樣的專門店，例如：烤豬五花店、烤腸店、烤豬皮店、韓牛專門店等等。 韓國烤肉店的桌椅也很有特色，椅子很多是用鐵桶製成，桶內可以收納個人物品，才不會沾染到烤肉味，有些店家也會在櫃檯或洗手間常備除臭噴霧，非常的貼心。

只賣烤腸、烤豬皮也是每天高朋滿座

台灣人一般比較知道的是銅盤烤肉、烤豬五花等，但其實韓國人日常生活中更常揪攤吃烤腸。烤腸分為「牛腸」跟「豬腸」，更細分的話指的是小腸部位，雖然油膩但烤的半焦時香脆有嚼勁，吃著吃著很容易上癮，邊喝燒酒邊聊天邊嚼小腸，是韓國人下班後的日常生活。

另外像是韓劇《金秘書為何那樣》，金秘書最愛的烤豬皮，炙烤後微捲的豬皮沾著韓式辣醬料吃一點都不膩，比起各種高檔美食，懂得烤出完美的豬皮更能擄獲女主角的心。

看似單調的食材搭配蔥泡菜或醃洋蔥享用，越嚼越香的口感，再配上一瓶燒酒，這個完美的組合讓每個韓國人都深陷其中。也許會認為內臟類食材很便宜所以才會變成平民美食，其實內臟類因為處理過程需要非常仔細再加上保存不易，在韓國是屬於較高單價的食材，也幾乎相當於牛肉高級部位的價格，可一點都不便宜。

韓國獨特的生菜包食

在韓國店家吃烤肉或是看韓劇時，是不是常常看到韓國人會拿著生菜包肉一起吃呢？因為在韓國有「包著吃，福氣才會到」的說法，不管是吃任何肉類，甚至是烤鰻魚都會用生菜包著吃，所以韓國店家除了生菜之外、也會提供紅葉生菜萵苣、芝麻葉等多種蔬菜，即便包起來很大一個，也要用盡全力一口塞進嘴巴裡。照著包食公式：生菜+肉+包飯醬+蒜頭+辣椒，包出最大的福氣。

韓國的包食文化

韓國和其他飲食文化相似的國家比較起來，與需要端著碗吃飯的日本及中國不同，韓國人認為把碗端起來就口吃飯是乞討的行為，因此忌諱將碗端起吃，而是用湯匙挖飯就口。所以左手相對來說比較自由，就有了可以拿著生菜包肉的空間。

烤肉一定要有豬五花，配上韓國人心目中最好吃的芝麻油醬

韓國人的飲食習慣喜歡吃重口味的食物，不像其他國家有些人會把肥肉挑掉只吃瘦肉，韓國人反而認為帶有脂肪的肥肉很美味，其中又以肥瘦相間的豬五花最受韓國人喜愛，因為非常適合配泡菜，泡菜的酸辣度中和了五花肉的油膩，肉香與油脂又增添了泡菜的鮮味，簡直是天作之合。

除了直接包生菜吃或沾韓式沾醬外，韓國還有另一種更可以凸顯香氣的沾醬——芝麻油醬。芝麻油加入一點鹽巴，也會依個人喜好再加入胡椒、辣椒或是蒜頭，雖然很普通，但也是韓國人心目中最好吃的沾醬。

除此之外，因為韓國人不像台灣人可以接受生吃蒜頭的辣度，所以會先烤過後再吃，或是放到芝麻油裡後放上烤盤烤後過再搭配豬五花吃。

韓國也有一些特別的燒烤小技巧，當烤盤上沾滿了油或是烤肉的肉渣時，會用蘿蔔片來擦拭烤盤，清潔能力一級棒！有些店家也會很貼心附上蘿蔔給客人自助清理烤盤，但如果沒有的話，其實用包食用的醃漬蘿蔔片清潔也沒有問題。

韓國人的胃已被燒酒和豬五花攻佔

在韓國，一份針對「上班族會餐最常點的菜單是什麼」的調查問卷中，五花肉以30%的票投拿得頭彩，排在其後的依次是啤酒屋下酒菜、炸雞以及生魚片；甚至有韓國網民表示「五花肉雖然天天見，但是最好吃的還是它。」 此問卷同時顯示，韓國人會餐時最常喝的酒是燒酒（占40%），啤酒位居第二，其後是燒啤（燒酒與啤酒混合而成）。

很多韓國人平均每個禮拜都喝兩至三次酒，愛酒的韓國人大概是兩天一次，不愛喝酒的也每周至少應酬一次。在台灣和日本，說到下班聚餐通常會先點酒精度低的啤酒，酒量好的才會再點酒精度更高的清酒、調酒、威士忌等。但在韓國，習慣是先點燒酒[1]，要讓氣氛嗨起來時點燒啤，續攤吃炸雞才會點啤酒當中場休息，沒怪韓國人的平均酒量是亞洲第一（世界排名13）！

備註

[1]韓國燒酒是一種穀類蒸餾酒，透明無色、 綠色瓶身、酒精度數約20度。知名的品牌有「JINRO真露」、 「初飲初樂」 等。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航