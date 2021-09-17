「莫德納孤兒」望穿秋水，彷彿看到衛福部長照2.0「補破網」重現

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球疫情衝擊之下，各國防疫政策紛紛以疫苗施打為主要對策，已有專家預言，直到COVID-19觸及所有人之前，新變種病毒不斷出現以及全球加緊接種疫苗的競賽，不會結束。

我國的疫苗到貨量是且戰且走，即使政府採購的108萬劑莫德納疫苗於17日晚抵台，仍有兩百萬人等不到第二劑的莫德納疫苗，變成「莫德納孤兒」，這些高齡者望穿秋水，此刻，彷彿再次看到衛福部長照2.0政策制定模式——滾動式決策，因為無法有效掌握資源，只好採取被動式決策，期望高風險群體的高齡者不會被犧牲。

我國的疫苗從政府所採購、或是向全球疫苗分配機制COVAX申請、他國贈送等都無法明確掌握數量與時間，中央疫情指揮中心的疫苗施打規畫猶如看天吃飯，無法事前進行沙盤推演方式做好各種方案規劃。

看看兩個具體案例： 南韓先前向莫德納訂購4000萬劑的新冠疫苗，卻至八月初只取得6％的貨量，因此南韓政府為追莫德納疫苗，於8月13日，派出代表團前往位在美國麻州的莫德納總部「催貨」，也順利在短短兩周就收到815.2萬劑疫苗。

永齡基金會的郭台銘於8月親自前往歐洲，對BioNTech供貨給台灣的進度也產生正面的發展。他返台後表示，今年已被承諾BNT疫苗到貨數量大約是800萬劑至900萬劑；他已向BNT探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。事後，9月2及8日，共到了184.2萬劑輝瑞BNT疫苗。

南韓及郭台銘「催貨」的作為，不得不想到60年代台灣開始出口導向，許多外貿廠商拿著皮箱全世界爭取訂單的畫面，總統府發言人張惇涵16日表示，指揮中心可以說是天天寫信、周周視訊會議在催貨；指揮中心有點像是貴公子坐在家中，不出門，寫信、視訊會議等著疫苗上門，為何不能主動出擊「催貨」。

我們的中央疫情指揮中心無法採取積極的作為，有效爭取疫苗，或早日規劃出混打的策略，以儘速回應民間期望，至今看到的都是補破網、被動的作為。

全球搶疫苗 富裕國家手抓不放

疫苗已成為世界強權國家手中的利器，全球疫苗接種量能極度不均，當富裕國家在為打第三劑「補強針」、甚至規劃第四劑做準備時，低所得國家國民頭兩劑的接種率沒有一個超過10％，加上全球疫苗分配機制COVAX落後，世界衛生組織（WHO）雖然呼籲，年底前都不應部署打補強針，這樣才能讓其他國家有機會接種更多疫苗，事實上，富裕國家卻紛紛開始施打第三劑。

目前全球疫苗接種量已超過56億劑，但高達80％集中在高所得及中高所得國家，10個國家使用了其中75％的疫苗，「沒有任何低所得國家」接種率能超過10％，非洲的疫苗接種覆蓋率是最低的，僅為2％。

據總部設於倫敦的分析公司Airfinity指出，富裕國家到今年底前有高達12億劑的額外疫苗可轉手他國，且大多數是輝瑞&BNT、莫德納兩種mRNA疫苗。目前七大工業集團（G7）與歐盟允諾援外10多億劑疫苗，交付出去的量僅不到15％。

富裕國家為高齡者開打第三劑

由於許多國家都將高齡者、長照機構住民視為疫苗施打優先對象，富裕國家紛紛從本月起為他們施打第三劑「補強針」。

美國《華盛頓郵報》9月15日報導，南加大（University of Southern California）柯克醫學中心（Keck School of Medicine）醫學教授克勞斯納爾（Jeffrey Klausner）根據美國累計染疫死亡人數的分析，若以年齡區分，85歲以上老人占全美總人口僅約2％，但在染疫死亡案例當中卻占25％；在85歲以上老年人當中，平均每35人就有一人感染新冠病毒死亡，所以美國將高齡者視為優先施打疫苗的對象。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）免疫防治諮詢委員會去年12月1日以13票對1票投票建議，醫療人員和長期照護機構的居民優先接種食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權通過的新冠肺炎疫苗。

美國準備在今年9月20日當週開始為民眾追打第三劑疫苗，需與第二劑須間隔8個月，由於美國第一線醫療人員、長照機構住民及高齡者當初是最早接種疫苗族群，預計他們也會率先施打追加劑。

新加坡衛生部9月10日宣布，將自9月14日起向60歲以上及長照機構住民提供新冠疫苗加強針，但必須跟第二劑接種時間相隔至少6個月。

丹麥580萬人口目前有73％完成接種疫苗，65歲以上人口完成接種的比率更是高達96％，9月10日開始為長照機構住民等弱勢群體追加第三劑疫苗。

以色列為了減緩高傳染力的Delta變異株傳播，早在七月已經開始施打第三劑輝瑞疫苗，迄今已為280萬人左右注射第三劑。連巴西都已規劃首先為高齡者和醫護人員施打第三劑疫苗，以提高保護力。

考慮抗體下降 打第三劑對抗Delta變異株

為何富裕國家紛紛開始施打第三劑疫苗？美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）表示，美國決定追打第三劑，主要原因包括疫苗抗體量會隨時間下降，且對抗Delta變異株須較高抗體程度。數據也顯示，接種追加劑能提升體內抗體效價至少10倍。

根據佛奇提供的數據，不論對上哪種變異株，打完第二劑疫苗兩週後體內抗體量會達高峰，但之後就一路下滑。

另外，根據美國疾病管制暨預防中心一份研究報告，專家追蹤打完輝瑞或莫德納疫苗的美國長照機構住民與高齡者狀況，發現Delta變異株出現前（3/1-5/9），疫苗效力約74.7％，中期（5/10-6/20）降為67.5％，Delta變異株肆虐期（6/21-8/1）只剩53.1％。

同時，美國疾病管制暨預防中心於9月10日公布，莫德納、輝瑞 （Pfizer）、嬌生 （Johnson & Johnson）疫苗對於預防感染新冠肺炎都有顯著效果，不過累積的數據顯示，在Delta變種入侵下，接種莫德納疫苗的病患染疫後住院的機率，比接種輝瑞及嬌生的病患少，證明莫德納疫苗對抗Delta變種病毒的效果好。

台灣卻仍在憂慮第一劑量不足 像是坐在金山上的疫苗乞丐？

台灣第一劑疫苗接種人口涵蓋率達48.68％，但第二劑覆蓋率僅4.46％，若根據世界衛生組織的數據，低所得國家國民頭兩劑的接種率沒有一個超過10％，我國第二劑的接種率不到10％，台灣是屬於低所得國家嗎？還是台灣是坐在金山上的疫苗乞丐？

當政府寄望九月底能達到第一劑覆蓋率達到六成，鄰近的日本則已是目標在第二劑達到六成。同時，指揮中心指揮官陳時中卻一再重申，始終秉持強化第一劑涵蓋率的政策，仍不考慮高風險全體的高齡者優先施打第二劑。

9月中旬起，開始陸續有許多已接種一劑莫德納疫苗者須接種第二劑，根據疾管署截至9月16日統計，莫德納疫苗已接種379萬7017劑，其中僅約35萬人已完成兩劑接種，不少人都擔心無法在理想的間隔內施打第二劑。指揮中心表示，國內目前尚有30多萬劑莫德納庫存，將於17日開放符合資格的75歲以上長輩施打第二劑，新的一批108萬劑抵台後，也將主要提供第二劑使用，仍是尚差兩百多萬劑。

以台北市為例，目前台北市還有44萬多人還打不到第二劑莫德納疫苗，副市長蔡炳坤也證實，中央已通知配發北市，先前庫存的4萬劑莫德納疫苗，北市75歲以上、間隔滿十周等打第二劑莫德納的長者有5萬多人，將先給設籍北市的3萬7千多名長者造冊施打。

有網友根據先前的規劃，為第十輪接種應會開放莫德納第二劑，且最快從10月4日開打，以這項假設為例，屆時間隔已滿10週的人數，大約是「282.2萬（十週前7月26日施打第一劑人數）－ 35.7萬（已經施打第二劑人數）＝ 246萬人」，仍遠超過最新到貨的108萬劑。

陳時中面對外界的質疑，仍強調指揮中心一向秉持強化第一劑疫苗涵蓋率為優先目標，雖然打過第二劑疫苗後，可加強施打者保護力，但就群體保護力角度來看，把疫苗拿來打第二劑與加強第一劑疫苗覆蓋率相比，當然是打過第一劑疫苗人數愈高愈好。

當中央政策是朝向群體保護力的目標，強化第一劑疫苗涵蓋率為優先目標時，是否考慮打過第一劑的高齡者，這群高風險群體若無法在時間內接種第二劑疫苗，抗體量會隨時間下降，無法對抗Delta變異株？將成為中央政策下的犧牲者。

政府預定莫德納疫苗為505萬劑，實際到貨量僅149.94萬劑，到貨率不到三成，還是靠美國所捐贈的250萬劑莫德納疫苗，才能讓台灣約343萬人接種第一劑莫德納疫苗，33萬人接種第二劑，若加上17日的108萬劑，到貨率才到五成。目前第一劑接種莫德納的民眾，75歲以上長者有50.3萬人，64至74歲則有148.2萬人，但完整接種兩劑的卻各僅有4790人、10773人，比例都不到1％。

目前台灣雖然持續新的疫苗到貨，但莫德納疫苗到貨量仍不足，打過莫德納的現在恐成「疫苗孤兒」，外界關心莫德納第二劑接種計畫，除主動去催貨，另外則是考慮是否可預約混打輝瑞BNT、高端等疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，目前對於mRNA疫苗仍未決定可否混打，會盡快安排莫德納疫苗的第二劑接種。這句話猶如海市蜃樓，完全是未知數。

學者要求政府提升第二劑 依年齡往下施打

國內已有學者對疫苗施打的防疫策略表示不同見解，台灣大學公共衛生學院教授詹長權在臉書發文指出，要管控Delta變異株的傳染風險，應提升第二劑覆蓋率，並依年齡大小依序接種，BNT疫苗可支援以較短的兩劑注射間距完成年長者和青少年接種。

他認為，在台灣的疫苗進貨青黃不接時，由於永齡基金會、台積電、慈濟基金會捐贈給國家1500萬劑輝瑞BNT疫苗，因此在面臨Delta變異株威脅時，多了一個有用的防疫武器來對抗病毒侵襲。

詹長權建議，未來這4個月的接種目標應該設定在極大化COVID-19高風險族群完整接種覆蓋率上，充分利用輝瑞BNT可單一品牌使用、可和AZ混打、可對青少年施打的三大特性來發揮接種的最大效益。

詹長權提到，要讓BNT疫苗在國家接種計畫中發揮截長補短的救援效益，並提升疫苗接種有效覆蓋率，可考慮將原本預計9月下旬進行的國高中接種BNT疫苗計畫延到11至12月，這樣就有充裕時間和空間擴大接種感染COVID-19後高住院和死亡風險的高齡者和成年人。

在外界的壓力下，指揮中心終於在9月11日表示，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員會已針對莫德納混打輝瑞BNT進行討論，將參考國外規範並評估台灣疫情，再決定是否開放。仍看不到前往美國麻州的莫德納總部「催貨」作為，為何不能同步進行討論混打及赴美「催貨」？應積極善用防疫的各種利器，從如何爭取疫苗到貨量、疫苗運用、疫苗施打策略、嚴格實施非藥物公衛防疫措施 （NPIs）手段等，過去所見防疫被動態度與決策方式是應該調整了。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航