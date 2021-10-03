令人生無可戀、了無生趣的「三叉神經痛」，可透過顱底手術改善症狀

文：莊銘榮（高雄長庚腦神經外科主治醫師、高雄長庚神經腫瘤團隊主席）

三叉神經痛案例介紹

今天這位手術病患是五、六十歲的女士，她三叉神經痛已經困擾超過十年，影響眼支、上顎支與下顎支。

多年在地區醫院診治，排除牙科問題與一般頭痛。多年治療無效經轉診來到我的團隊，其實她和她的家人因為長期疼痛的困擾，已經瀕臨崩潰狀態，已經到生無可戀、了無生趣的程度。

我給她第一線與第二線藥物治療效果不彰。磁振造影排除繼發性三叉神經痛相關的腫瘤、發炎感染疾病或血管病灶。而精密影像赫然可見顱內血管上小腦動脈、前下小腦動脈以及後下小腦動脈三條動脈同時壓迫在三叉神經周圍。影像甚至可見好幾條靜脈在三叉神經進入腦幹的連接進入區域。

我今天為她做的，就是「三叉神經顯微血管減壓手術」。

其實這個手術雖然是「顱底手術」的一種，但是在難度上已經不屬困難手術。而且，我覺得「三叉神經顯微血管減壓手術」特別有趣。

我特別擅長進行術前影像重組與模擬，早期幫助我確認手術前各個解剖細節與整體關聯。近年來，變成比較像是手術對家屬病解與對住院醫師教學的工具。

在術前，我就知道這位病患的三叉神經附近血管超級多。

到底哪個血管才是真正的致痛兇手？

我覺得最有趣的地方，就是在手術中，小心仔細的剝離解剖每個神經血管結構後，判斷出真正致痛兇手的那一刻。然後，我會利用特殊材料（特福隆棉絮）減除顱內血管對三叉神經的壓迫。

而「三叉神經顯微血管減壓手術」到底有沒有效？

和臨床上另一個常見的「顏面神經顯微血管減壓手術（目的：處理顏面神經筋攣）」不同，「三叉神經顯微血管減壓手術」的結果必須等到術後才能蓋棺論定（註1）。

對我們這種醫師來講，開獎前的心情，比威力彩還令人心跳加速。我尤其覺得三叉神經顯微血管減壓手術很精緻，很技術、很藝術，而且手術中的判斷很需要臨場的經驗和智慧。我特別喜歡這個功能性手術。而今天這個手術，從我下刀開始到顯微血管減壓，只花了兩個小時，失血不到10cc，顱骨鋸下來只有2.5公分。

手術完，病患清醒拔完管躺在病床上休息。我要走進去房間前準備開我今天最重要的獎，冷不住深深的吸了一口氣。

「妳好嗎？莊醫師來看妳了，妳的臉痛好了嗎？ 臉會麻嗎？」

我的病患睜開眼，伸出他的手，一點一點地觸碰原本讓她長年飽受左側臉部電擊與灼燒之苦。甚至碰碰正常的右側，彷彿在確認當初逼得她生不如死的夢饜究竟是哪一側。

「咦，醫師，好像都好了耶」

「會麻嗎？」

「也不會耶」

我看到她好像開心的快要掉出眼淚，忍不住急重難罕的個性劣根性又跑出來。

「手術雖然順利，但是手術前我們有說過，日後還是有復發的可能⋯⋯所以⋯⋯」

我的可愛病患突然握住我的手（我嚇了一跳），阻止我繼續在潑冷水。

「莊醫師謝謝，父親節快樂」

好像蝴蝶在飛舞，這就是神經外科醫師的小確幸。

何謂三叉神經痛？

三叉神經痛區分為「原發性三叉神經痛」與「繼發性三叉神經痛」。

「原發性三叉神經痛」，最常見的原因，是腦內動脈壓迫磨損三叉神經（很少數是硬化的靜脈）。但有時是因為三叉神經脊束核異常放電、三叉神經髓鞘性疾病、三叉神經缺血性症候群或中樞其他相關部位發生癲癇樣放電。而原發性左側三叉神經痛，多發生在40-50歲以上成年人，女性較多，多是單側發病。

「繼發性三叉神經痛」，則與腫瘤、發炎感染疾病或血管病灶相關。

三叉神經，是臉部最重要的感覺神經，區分成眼支、上顎支與下顎支，最後匯合至半月形三叉神經節。典型三叉神經疼痛常無預兆，然後容易被輕微接觸，而誘發閃電樣短暫而劇烈尖銳的劇烈疼痛。嚴重疼痛，甚至會影響生活品質、甚至合併嚴重憂鬱焦慮身心症候群。這時候就需要接受專業醫師評估與治療。

三叉神經痛如何診斷與治療評估？

在診斷三叉神經痛時，首先需要排除牙痛、偏頭痛、帶狀泡疹神經痛、多發性硬化症疼痛和血管性神經痛。

治療早期可先以「藥物治療」為主。但是如果藥物療效有限、長期服藥出現嚴重副作用、或是藥效減退，這時就要進行「三叉神經顯微血管減壓手術」之手術評估。

進行手術評估時，最重要的環節，就是安排特殊序列精密的磁振造影。磁振造影能協助排除，繼發性三叉神經痛相關的腫瘤、發炎感染疾病或血管病灶。二者的疼痛症狀有一些精細的不同，有經驗的顱底醫師能進行非常縝密的神經學檢查與疼痛問診。

若病患帶著外院磁振造影來到本院，進行手術評估時，還會再加做一系列的進階磁振。進階磁振主要會觀察特殊的序列T2FIESTA（用來看清楚三叉神經）以及細切T1C+及TOF（用來看清除相鄰的微小血管）。

莊醫師通常會在特殊的電腦軟體平台上，疊合斷層掃描和磁振造影的影像，精準的畫出神經血管的結構，並進行3D立體影像重建。用以確認，可能造成三叉神經症狀的壓迫區域和嫌疑血管。並仔細對照病患臨床症狀與神經學檢查，以確認手術成效以及風險評估。術前影像及臨床評估，至關重要，能夠找出可能造成三叉神經痛神經壓迫磨損的顱內動脈。通常最常見的病灶（顱內血管）是上小腦動脈。

若磁振造影可見壓迫的顱內動脈、進行手術時亦可見三叉神經被顱內動脈磨損凹陷壓痕：

這類型的病患進行「三叉神經顯微血管減壓手術」的效果最好，術後改善率可達八成五。

若磁振造影未見明確的動脈壓迫而造成的神經磨損、或僅見靜脈壓迫：

這類型的病患，則需和醫師進行詳細的病況討論，在必要時，也可以進行手術探查。

三叉神經痛如何治療？

其他症狀治療的選擇包含針灸、中藥、按摩等，但是治療效果通常很有限。

若是術前影像及臨床評估，認為「三叉神經顯微血管減壓手術」成效有限：

醫師會與這類型的病患，討論非手術類的治療選擇。通常，可以考慮進行介入性的疼痛治療（包含脈衝射頻電燒、氣球壓迫、局部阻斷注射）或是進行立體定位放射手術。二者都是用不同方法破壞半月形三叉神經節，讓三叉神經疼痛轉為三叉神經麻木。

註釋

「顏面神經顯微血管減壓手術」透過特別的術中神經電位監測，幾乎術中就知道手術是否成功。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航