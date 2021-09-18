《俗女養成記2》中醫生使用AMH值宣告嘉玲的卵巢早衰，究竟什麼是AMH呢？

文：李俊逸醫師

在今（2021）年火熱的台劇《俗女養成記2》中，醫生使用AMH值宣告女主角嘉玲卵巢早衰。究竟什麼是AMH呢？

在婦產科和不孕科中，常聽到的「AMH值」是指「抗穆勒氏管荷爾蒙指數（英文為Anti-mullerian Hormone）」。它能顯示女性卵巢卵泡的庫存量。因卵巢功能是影響懷孕和試管嬰兒成功的重要因素，所以AMH指數的高低就成了「預測女性生育能力」的重要指標。另外，在試管嬰兒和人工受孕療程中，AMH指數也是重要的檢測數值。

AMH值要怎樣解讀？

AMH <2 （ng/ml） 2≤AMH≥5（ng/ml） AMH >5 （ng/ml） 卵巢衰退 正常 多囊性卵巢

正常年輕女性AMH指數約為2-5之間，隨著年齡會逐漸衰退，40歲以後AMH會下降至1以下。若在40歲以前，AMH指數低於1，則為「卵巢早衰 POF」，建議提早凍卵，以保存日後的生育機會。若女性AMH值高於5，則可能為「多囊性卵巢症候群PCOS」，建議提早介入治療，或透過「四代試管」篩選出最佳胚胎，以大幅提升懷孕率。

為什麼要做AMH檢查？

準確評估卵巢功能，方便評估受孕機率

預測試管嬰兒IVF結果，在進入試管嬰兒IVF療程前進行檢測，方便醫師評估排卵針劑量，以增加懷孕機率

降低卵巢過度刺激症候群（OHSS）發生的風險

評估多囊性卵巢囊腫療程之療效

診斷是否停經

AMH如何檢查？

只需抽血即可進行AMH檢查，且血液中AMH指數不會隨月經周期、有無懷孕、其他女性荷爾蒙、有無服用避孕藥等而變動，可以隨時進行AMH檢查。建議成年女性可每2-3年到醫院檢查AMH數值，追蹤自己的卵子庫存量。

AMH數值異常該如何調理？

AMH過低： 養成健康的生活習慣，遠離環境污染 補充富含葉酸的食物，如綠色蔬菜、肝臟、酵母、豆類及水果 補充雌激素食物，如大豆、白木耳、菠菜、山藥等 補充營養品Q10和DHEA，以提高試管嬰兒成功率

AMH過高： 體重控制，維持BMI在18.5~24之間 調經，建議諮詢婦科醫師以改善月經失調的問題



AMH是能否成功懷孕的一個重要指標，若能提早發現問題，尚未有生育計劃的女性可以趁早進行凍卵，以保障未來的生育機會。有計劃生育的夫妻可以考慮「四代試管」療程，提高懷孕幾率。AMH數值在預測卵巢庫存有顯著相關，但AMH數值只能代表卵子數量，並不能代表卵子品質，若對於有懷孕計劃的女性仍建議與醫師做討論，以訂下最適合的療程。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航