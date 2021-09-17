「出手拯救航空業，如同拯救國家經濟」疫情下的越南航空業能東山再起嗎？

文：潘西邦

作爲新冠疫情影響最嚴重的航空業界，目前仍在擺脫疫情帶來經濟衝擊陰影下，並處於長期復蘇的階段。這兩年來，航空業專家學者和經濟學家都認爲：「這是處於危險的階段。」尤其越南正經歷第四波疫情爆發，這也是目前規模最大、拖延時間最長、影響最嚴重的一次。

根據越南計劃投資部對2020年和2021年前五個月的企業發展情況草案統整報告，發現航空市場數據慘淡。其中，2020年航空運輸需求量大幅下降，降幅在34.5%-65.9%，而航空運輸收入較2019年下降61%；2021年的春節假期面臨第三次的疫情重創，導致航空業收入下降，比2020年同期下降80%。爲此專家都悲觀認爲，越南2021年的交通運輸業都將會繼續面對考驗，直到疫情完全控制才能止損。

各家航空的走向

在目前的越南航空企業中，越南國家航空公司（Vietnam Airlines）2021年前6個月的虧損，總計為10萬億越盾，目前需要償還的逾期債務高達6萬2400億越盾，越航幾乎瀕臨破產。雖然在今年初，越航已獲得國會和政府批准的12萬億越盾的救助計劃，但並未看到救助方案的實踐，因此其餘商業銀行也不讓越航延長或授予進一步的信貸額度。

其餘的民營航空公司，如越捷航空（Vietjet Air）和越竹航空（Bamboo Airways）也水深火熱中。儘管大家都嘗試在2020年通過資產轉移、投資項目等方式，來優化運營並維持生產業務，但在疫情的消耗下仍面臨困境。預計在2021年，這兩家民營航空公司仍會面臨財務瓶頸，其中越捷航空缺乏10萬億越盾來支持生產與商業活動。

根據越南航空企業協會（Vietnam Aviation Business Association ）秘書長裴允安博士（Bui Doan Ne）表示，與2019年相比，航空公司的收入將大幅下降，今時不同往日，運輸部門甚至將虧損至15萬億越盾。隨著近期疫情更加複雜的走向，尤其在第四波疫情重擊下，航空公司的實際損失會更加嚴重。作爲龍頭老大的越航也在破產邊緣，前景堪虞。

Photo Credit：AP/ 達志影像 越南航空的波音777客機。

疫情下的各行各業其實都處於疲憊狀態，盡頭似乎遙遙無期。在客戶出行需求大幅下降並大量取消機票行程形成虧損，各個航班因疫情蔓延而停飛，導致企業現金流動更加困難，甚至出現現金流耗盡的風險，對航空業造成極大損害。儘管過去一段時間，航空公司已極力采取一系列的自救方案和政府的救助計劃來度過難關，但這些幫助對目前的局勢也只是短期效果、杯水車薪，無法阻止最根本的經濟危機。

裴允安博士坦率地表示，對如此暗淡的經濟前景很難有任何期待，尤其在第三波和第四波的爆發，對航空業造成最大的損害。近乎80-90%的飛機必須停飛，航空收入僅僅比去年同期季度達10-12%而已。各航空企業積極轉型，讓公司多元化，積極轉爲運送貨物、醫療物資和救災物品，以彌補客運量減少的問題。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 越捷航空

航空公司下一步在何方？

越南航空專家阮善宋教授則表示，根據航空業的損失統計顯示，各航空業的承受能力已經達到極限，若再無更好的解決方案，那只能眼睜睜地看著企業逐漸被疫情耗盡。「只有允許航空公司再次起飛，航空經濟才有復蘇的機會。」阮善宋教授鄭重表示，停飛國際和國内航班，對於航空公司來説就如拔掉他們唯一的呼吸器，只有開通航綫重新飛行，才是生存下去的機會，「而疫苗護照則是持續飛行的唯一途徑。」

持相同看法的越南經濟專家吳智龍副教授則表示，在受疫情影響的企業中，航空確實是需要優先救援的領域之一。若不及時挽救，將對越南經濟造成極其嚴重的後遺症。首先，是現金流耗盡的風險。當航空公司沒有足夠的現金流來支付包括短期的銀行貸款、供應商債務、支付數千名員工的薪水，將會面臨破產。

另一個則是財務困境的風險，若航空公司的財務困境得不到解決方案，將會導致代價高昂的重組預案，吳智龍副教授再次强調：「這時出手拯救航空業，也如同拯救整個國家經濟體系。隨著疫苗接種率提升，航空經濟復蘇的機會也會逐漸露出曙光。」

本文獲作者授權刊登，原文請見：航空業的東山再起

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒