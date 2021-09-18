2021/09/18,
政治

支持國防特別預算案，讓我們的「鄰國」搞清楚——台海不容耍流氓

支持國防特別預算案，讓我們的「鄰國」搞清楚——台海不容耍流氓
中科院試射飛彈｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

事實上，國防部所提：「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」能夠獲得行政院支持，一次編列2400億的預算，當然也是反映出蔡英文總統建軍備戰，捍衛台灣的強大決心。好讓我們的「鄰國」收斂他們在台海、南海的流氓行為。

文：黃澎孝

根據《自由時報》獨家報導：9月16日，行政院院會將通過國防部所提：「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」。該特別預算案的上限為2400億元，將用於採購飛彈系統、防空系統與高效能艦艇，並產製具「源頭打擊」能力的飛彈。以實現為期五年的海空軍戰力提升計畫。

其實，就當前兩岸軍事對峙的態勢而言，中國的總體量當然遠超我國。但是，中國四面樹敵，海岸綿長，備多力分；如光就台海周邊而言，其相對優勢則較為有限，我軍自當把握台海作戰型態，以及反登陸作戰的特點，重點發展不對稱戰力。

以島嶼作戰的特性而言，防空、制海當然是重中之重。而陸軍的反登陸、反空降和反突擊也是不容忽視。事實上，1949年10月金門戰役的勝利，驗證了我軍裝甲戰車在反登陸作戰中的重要性，以及我海陸空三軍聯合大量擊毀登陸船隻的關鍵作用。

金門保衛戰的實戰經驗，奠定了我軍在台灣防衛戰的建軍思想，亦即陸軍以裝甲部隊和砲兵為發展重點。海空軍則以消滅共軍登陸載具及其海上兵力為主。換言之，只要能夠重創中共海軍，及其海上民兵，我們就能在台海戰爭中立於不敗之地。

總統視導空軍防空暨飛彈指揮部
Photo Credit: 中央社
總統蔡英文（前排中）10日赴台中視導空軍防空暨飛彈指揮部，由於漢光演習將至，她請國軍務必全力以赴，讓全世界看見國軍保衛國家的決心。 （總統府提供） 中央社記者謝佳珍傳真 110年9月10日

至於，要如何達成殲敵於海上的目標？顯然，反艦制海的各式岸置、空射、艦射的反艦飛彈系統當讓是我軍的首選。雄風二型及雄風三型反艦飛彈就是基於制海的需要而研發的。

去年10月美方同意出售給我國100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚從地面發射的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈、四枚RTM-84L-4魚叉Block II演習飛彈、411個飛彈聯裝箱、100輛岸置型魚叉飛彈系統運輸載具、25台雷達卡車，和相關零件備品及後勤資源。

同時美國也提供我雄二、雄三飛彈軍規的GPS系統，大大提昇了我飛彈的精準度。換言之，台海ㄧ旦開戰，中國海軍所面臨的風險更大，攻台成功機會更為渺茫。

最令人亮眼的是，中科院正不斷研發提升國軍各型飛彈的射程。國軍現役射程250公里至600公里內的彈種，包括增程型天弓二B、雄二E、空射型萬劍彈等，空射式雄三等飛彈則在研發中。這意謂著國軍防空、制海能力，已經能夠覆蓋整個台灣海峽。

海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈
Photo Credit: CNA
海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈

至於，射程達1000公里以上的彈種，包括雲峰飛彈、極音速飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈。目前都有非常令人欣慰的進展，為因應兩岸局勢變化，軍方更希望中科院各類型精準遠程飛彈能夠提前量產。以發揮我軍對「敵國」的「源頭打擊」能力。

事實上，國防部所提：「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」能夠獲得行政院支持，一次編列2400億的預算，當然也是反映出蔡英文總統建軍備戰，捍衛台灣的強大決心。好讓我們的「鄰國」收斂他們在台海、南海的流氓行為。

但是，該草案在未來提交立法院的審議過程中，是否會遭遇反對黨的杯葛？這就需要我們共同來監督立法院，並以這個草案當作「照妖鏡」，來檢視這些立委諸君們的愛台真偽。

且讓我們拭目以待吧。

延伸閱讀

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。