支持國防特別預算案，讓我們的「鄰國」搞清楚——台海不容耍流氓

文：黃澎孝

根據《自由時報》獨家報導：9月16日，行政院院會將通過國防部所提：「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」。該特別預算案的上限為2400億元，將用於採購飛彈系統、防空系統與高效能艦艇，並產製具「源頭打擊」能力的飛彈。以實現為期五年的海空軍戰力提升計畫。

其實，就當前兩岸軍事對峙的態勢而言，中國的總體量當然遠超我國。但是，中國四面樹敵，海岸綿長，備多力分；如光就台海周邊而言，其相對優勢則較為有限，我軍自當把握台海作戰型態，以及反登陸作戰的特點，重點發展不對稱戰力。

以島嶼作戰的特性而言，防空、制海當然是重中之重。而陸軍的反登陸、反空降和反突擊也是不容忽視。事實上，1949年10月金門戰役的勝利，驗證了我軍裝甲戰車在反登陸作戰中的重要性，以及我海陸空三軍聯合大量擊毀登陸船隻的關鍵作用。

金門保衛戰的實戰經驗，奠定了我軍在台灣防衛戰的建軍思想，亦即陸軍以裝甲部隊和砲兵為發展重點。海空軍則以消滅共軍登陸載具及其海上兵力為主。換言之，只要能夠重創中共海軍，及其海上民兵，我們就能在台海戰爭中立於不敗之地。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（前排中）10日赴台中視導空軍防空暨飛彈指揮部，由於漢光演習將至，她請國軍務必全力以赴，讓全世界看見國軍保衛國家的決心。 （總統府提供） 中央社記者謝佳珍傳真 110年9月10日

至於，要如何達成殲敵於海上的目標？顯然，反艦制海的各式岸置、空射、艦射的反艦飛彈系統當讓是我軍的首選。雄風二型及雄風三型反艦飛彈就是基於制海的需要而研發的。

去年10月美方同意出售給我國100套岸置型魚叉飛彈系統，包括400枚從地面發射的RGM-84L-4魚叉Block II飛彈、四枚RTM-84L-4魚叉Block II演習飛彈、411個飛彈聯裝箱、100輛岸置型魚叉飛彈系統運輸載具、25台雷達卡車，和相關零件備品及後勤資源。

同時美國也提供我雄二、雄三飛彈軍規的GPS系統，大大提昇了我飛彈的精準度。換言之，台海ㄧ旦開戰，中國海軍所面臨的風險更大，攻台成功機會更為渺茫。

最令人亮眼的是，中科院正不斷研發提升國軍各型飛彈的射程。國軍現役射程250公里至600公里內的彈種，包括增程型天弓二B、雄二E、空射型萬劍彈等，空射式雄三等飛彈則在研發中。這意謂著國軍防空、制海能力，已經能夠覆蓋整個台灣海峽。

Photo Credit: CNA 海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈

至於，射程達1000公里以上的彈種，包括雲峰飛彈、極音速飛彈、增程型雄二E、增程型弓三等飛彈。目前都有非常令人欣慰的進展，為因應兩岸局勢變化，軍方更希望中科院各類型精準遠程飛彈能夠提前量產。以發揮我軍對「敵國」的「源頭打擊」能力。

事實上，國防部所提：「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」能夠獲得行政院支持，一次編列2400億的預算，當然也是反映出蔡英文總統建軍備戰，捍衛台灣的強大決心。好讓我們的「鄰國」收斂他們在台海、南海的流氓行為。

但是，該草案在未來提交立法院的審議過程中，是否會遭遇反對黨的杯葛？這就需要我們共同來監督立法院，並以這個草案當作「照妖鏡」，來檢視這些立委諸君們的愛台真偽。

且讓我們拭目以待吧。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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