2021/09/20,
生活

給單身男女的擇偶建議：大量約會後再決定和誰交往，最好超過10個才下決定

給單身男女的擇偶建議：大量約會後再決定和誰交往，最好超過10個才下決定
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我們想讓你知道的是

如果你算條件不錯，那進入約會要怎麼安排呢？麻辣咩非常建議要大量的約會再決定和誰交往，最好是約會超過10個才下決定。呼應開頭，如果適合我們的只有5%，那對的人以機率來說要約20個才會出現。

最近看到一篇文章，在講找不到對的人結婚。雖說之前我也看過文章說，世界上真的適合自己的對象有如鳳毛麟角，畢竟每個人都是世界上獨一無二的個體，這個論述好像有點道理。我這37歲二寶媽朋友大部分都結婚了，身邊朋友剩兩三成單身，我想要給單身的朋友一點建議。

當然一開始要非常清楚自己的定位，也就是產品定位。比如說如果可以每個女生都會想要穿名牌，男生都會想要開名車，不過可不可以負擔和適不適合就是另外一個大問題。

另外人在決策上有一個很常見的錯誤，就是高估自己。我建議要把自己的條件列出來，再把自己要的條件列出來。請身邊已婚、講話比較中肯（機車）的朋友幫忙看看，自己是否越級打怪，找成功經驗者幫忙看問題也會抓出自己盲點。這還有個好處－介紹人好轉貼。

如果你是個活潑的女生，就要找可以一起出去走跳，或是至少可以不限制你出門，那種喜歡把女友供在家裡當觀音的就不適合了；如果你是個愛家的宅女，那種晚上都要去把妹、喜歡和朋友出去喝酒的就會有吵不完的架。所以認清自己和認清自己的喜好非常重要，不然也常常會發生我愛的人不愛我、愛我的人我不愛的悲劇。

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如果你喜歡工作能力強的男生，這種男生有兩種極端，喜歡和他能力差不多的，或是喜歡名模外型的傻白甜，前者就是努力提升自己就對了，後者就很辛苦，可能要當醫美整所的VIP，因為每年都有更正更嫩的妹出現和你搶男人。可是歲月和地心引力很無情，還是記得：「以色侍人者，色衰則愛弛，愛弛則恩絕」。

所以女生不管幾歲都應該為自己的人生努力，努力工作和賺錢、保養、自修（不少優秀的男人覺得有想法但是讓身邊的人很舒服的女人超性感），尤其是很多優秀的女生因為太習慣競爭對另一半頤指氣使或是大小聲，根本讓男生硬不起來是大忌。

把商品準備好，下一步就是準備上市的動作。怎麼樣把我們這樣優秀的商品推銷出去呢？我覺得和所有行銷書籍說的一樣，口耳相傳威力最大。雖然這樣的方式很慢，但是平常做人如何就馬上一翻兩瞪眼，所以記得有對象的時候不要重色忘友人間蒸發掉，不然一不小心回到單身市場，又要重新經營通路是很累的。

這是一個通路為王的年代，和身邊朋友放話要認識怎麼樣的對象，只要做人沒有太失敗還是有機會的。有一個說法是自己等於自己最好的五個朋友平均，找身邊朋友介紹，也比較沒有彼此條件、價值觀差異過大的問題。但現在約會軟體和平台這麼多，真的沒有朋友幫忙介紹，自己可以滑滑Tinder。身邊有朋友這樣滑到老公，網紅丹妮婊姐也有滑Tinder的建議，我結婚後這神器才出現我沒玩過哭哭。

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如果你算條件不錯，那進入約會要怎麼安排呢？麻辣咩非常建議要大量的約會再決定和誰交往，最好是約會超過10個才下決定。呼應開頭，如果適合我們的只有5%，那對的人以機率來說要約20個才會出現。

雖然朋友可能會幫我們過濾不優或不適合的男生，喜不喜歡還是要花時間進入鬼遮眼的。我之前單身大約都是約會到1年左右才會真的比較適合的男生出現，畢竟我是業務出身，和一個男生出去3次就知道有沒有機會再更進一步認識。

那時候我一周可能會出去約會3個男生，每個約1到3次，大約1個月就會再換一批。如果手上沒有這麼多對象，或是沒這麼快摸清一個人，也可以出去3到5次，如果一兩次就看到一些自己絕對無法的缺點，那我馬上謝謝再連絡。記得不要學阿花，只是約會看適不適合，別讓對方錢包破洞。別要求對方一直帶你吃高級餐廳，還不回請。

商品包裝當然會影響銷售，所以出門約會當然要把自己打扮得美美呀。畫個淡妝，小露性感（大露事業線或超短裙就low掉了，男生只會想趕快進motel），用自信大方和幽默聰慧的談吐吸引男生，中等以上的男生通常都吃這套。男生的話，髮型很重要。基本上穿著乾淨，談吐自信紳士就有70基本分。

又有女孩問我怎麼準備好約會的心情？基本上請告訴自己是最美麗、有魅力、性感的，過去單身或是剛離開傷害你的關係，不會影響我們好的本質。身為半個男人，之前也曾講話太直太衝太白目、動作太多太大、沒抓住機會放電和覺得不錯的男生失之交臂。

像是吃相優雅、懂得品味食物的美好及歷史、烹調方式。平常多留心異性的喜好，如果真的不懂除了專心聽、點頭微笑，別表現出無聊的樣子。適時依對方的話丟出開放式問題，通常都可以留下好的印象。(請參考銀座媽媽桑教你說話術）

寫到這裡好像字數太多了。希望各位約會順利，不管有沒有成功都要感謝熱心的介紹人們，畢竟這是個做到流汗嫌到流膿的苦差事。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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