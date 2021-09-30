2021/09/30,
生活

社區住戶買了停車位卻當倉庫用，大樓管委會該怎麼處理？

社區住戶買了停車位卻當倉庫用，大樓管委會該怎麼處理？
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我們想讓你知道的是

其實在公寓大廈裡，除了非常少數有獨立出入口或車庫鐵門，而有獨立產權的車位外，大部分以持分約定專用的大樓車位，都必須受〈公寓大廈管理條例〉第15條第1項之規定，地下停車空間就是停車用，依法是不得堆放雜物的。

文：林明忠律師

林律師，我的社區有住戶雖然買了停車位，但都沒有在用，把車位當作私人儲藏室堆滿了雜物，偏偏他都是堆在自己車格內，他說這是他買的車位，誰都管不了。有些住戶也開始有樣學樣，真是受不了。管委會可不可以限制停車位只能停車、不能堆雜物阿？

一位大樓管委會主委愁眉苦臉的對我說。

車位堆雜物，可以嗎？

這種爭議在大樓屢見不鮮，其實在公寓大廈裡，除了非常少數有獨立出入口或車庫鐵門，而有獨立產權的車位外，大部分以持分約定專用（在謄本上建物持分會比沒有車位的人多）的大樓車位，都必須受〈公寓大廈管理條例〉第15條第1項之規定，地下停車空間就是停車用，依法是不得堆放雜物的。

  • 〈公寓大廈管理條例〉第15條第1項規定：「住戶應依使用執照所載用途及規約使用專有部分、約定專用部分，不得擅自變更。」

住戶仍然違法使用時，法律上還有三招：

  1. 罰錢：管委會可以予以制止（最好以書面留下證據），如制止不聽，可以報請該縣市的公寓大廈事務主管機關（以臺北市為例，主管機關是臺北市工務局）依〈公寓大廈管理條例〉第15條第2項規定，予以裁處新台幣4萬到12萬元之罰鍰。

  2. 訴請法院強制清空雜物：依〈公寓大廈管理條例〉第9條第4項之規定，要求住戶停止非通常使用之侵害。

  3. 訴請法院強制要求住戶遷離：依〈公寓大廈管理條例〉第22條之規定，但少見，要很誇張才有可能。

以下是上面三項的法源依據：

  • 〈公寓大廈管理條例〉第15條第2項：「住戶違反前項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，經制止而不遵從者，報請直轄市、縣 (市) 主管機關處理，並要求其回復原狀」

  • 〈公寓大廈管理條例〉第9條第4項：「住戶違反第二項規定，管理負責人或管理委員會應予制止，並得按其性質請求各該主管機關或訴請法院為必要之處置。如有損害並得請求損害賠償。」

  • 〈公寓大廈管理條例〉第49條第1項第3款：「有下列行為之一者，由直轄市、縣 (市) 主管機關處新臺幣四萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得令其限期改善或履行義務；屆期不改善或不履行者，得連續處罰：三、住戶違反第十五條第一項規定擅自變更專有或約定專用之使用者。」

法律訴訟雖然有點曠日廢時（通常至少6個月至1年時間），不過一般會走上法院的案件，都是管委會已經屢勸不聽、無法協商的狀況。當然有些管委會會請律師發律師函警告住戶的狀況，有些住戶看管委會找律師，要認真走法律途徑後，反而會比較願意配合清空。所以，如果不想馬上走法院，請律師發律師函也可能是一個折衷的解法喔。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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