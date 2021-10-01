自己定義自己的人生行程表：給大學畢業生步入職場前的五個提醒

文：昭彥老師

近期遇到很多學生都準備要畢業了，會跑來問我一些關於未來職涯的見解。從校園畢業10年了，想用這幾年的工作與生活經驗，歸納出一些準則，作為學生們進入職場後，能夠持續思考，幫助他們作出各種決定的參考依據。

包括這五個提醒：

自己定義自己的人生行程表 盡可能看清全局，讓自己保持有得選擇 探索問題的好奇心與勇氣 做好風險管理 創造自己獨特價值

1. 自己定義自己的人生行程表

在步入社會後，大多數人會經歷這以下階段：

適應職場、經濟獨立

升遷、轉職

結婚、生子

關切自己與家人健康，經歷各種生老病死

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過了幾年，你會開始注意到，有同事學得比你快；又過了幾年，表現比你突出的同事升了官、去了更知名的公司；有朋友結婚、有了孩子。因為他們擁有你沒有的事物，所以你會開始焦慮，焦慮自己是否應該也要有、焦慮自己是否走得太慢。

我想提醒的是，人生不是一個與其他人比快的短跑比賽；也不是逼迫自己的耐力賽，而是一趟需要忍受孤獨、偶爾的辛苦，為了享受沿途美麗風景的長遠旅程。

這趟旅行，你必須靠自己、但你也會遇到很多好夥伴，他們可能是你的職場貴人、可能是你的摯友，當然，也可能是與你組成家庭的另一半。這趟旅程決定何時到下一站，所有的Schedule，由你自己、利害關係人、當下可以做的選擇而定，不要被社會價值既定的「幾歲該做什麼事」所左右。

有人25歲就很清楚自己的職涯目標，有人到了30才確定，但那都是各種人生際遇所造成的結果，只要當下踏實，做出不會讓自己後悔的決定，無論幾歲，往後的日子都會怡然自得。

2. 盡可能看清全局，讓自己保持有得選擇

我們繼續談「做決定」這件事，能夠做決定，就表示你有得選擇。

很多同學會問我，怎麼做選擇，要繼續念研究所還是先就業？要去台商還是外商企業？要去大公司還是小公司？要去穩定上市公司還是新創？

我沒辦法直接回應，有幾個原因：

我不知道哪一條路才是你最喜歡的路，你必須自己了解。

我能提供的是過往自己或別人的經驗，然而這也只能做為部分參考。

所以我想提醒的，是做決定的思考方式：你現在的選擇，是否可以給未來帶來更多選擇？

例如，你會選擇薪資水準較為穩定且優渥的公司，出發點應該是你判斷，接下來幾年你可以把錢存起來，作為下階段重要的經濟支柱。或者是，你選擇進入了一個新科技的新創公司，雖然比較辛苦，但是可以先比別人更快掌握產業，未來可以找到更好的機會。

你會難以做決定，通常是你還沒有看清楚整個局面，例如對自己的優勢了解、公司組織政治、產業面、自己的人生階段想法。請試著拼湊資訊，掌握全局，保持自己有各種好選擇。

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3. 探索問題的好奇心與勇氣

想拼湊出全局的資訊，你必須花時間心力去探索，了解許多你不了解的事。

從第一天工作開始，了解這份職位、這家公司商業的本質與價值，為什麼這家公司營運得好、為什麼持續業績下滑；為什麼部門常常在加班？為什麼專案時常變動？

不要只盯著自己每天做了什麼，也試著去了解別人在做什麼。

歸納出問題，試著去改善，你會遇到很多困難，但不要怕，因為你年輕，有許多嘗試的機會。隨著你對事情的了解越來越清晰，你會把各種事情做得更好。

4. 做好風險管理

雖然常說年輕有犯錯的本錢，但本錢有多少，你真的清楚嗎？

我鼓勵你探索與嘗試，但請考慮社會觀感、經濟基礎，這些事物確實會影響你的機會、你的可選擇性。相對的，如果你做好風險管理，就可以放心去做了。

5. 創造自己獨特價值

很多人會問我，在接下來，什麼工作、什麼產業最值錢？我會說，只要能在任何行業，成為５％的優秀工作者，肯定可以賺到錢。

你可能會想，在熱門產業領域，例如以2000年之後，在上市企業擔任軟體工程師的薪資，肯定優於許多行業，但那真的是你的志向、你會想投入其中嗎？如果做的沒有別人好，長期來看，薪資水準真的會理想嗎？

前面的幾個提醒，都是為了最終讓你得到自我人生結論：自己可以創造什麼獨特價值。例如你清楚在現在的職位，可以把哪些事情做到極致、做到別人做不到的；或是發現什麼需求，知道可以變成什麼樣的生意，那麼創業打造自己的產品與生意，也是 一個好選擇。

當你創造出自己的獨特價值，你會找到屬於自己的快樂、自己的心安。人生在世，為的就是這個。

結語

當你真正步入社會，跟求學時最大的差別，就是你無法針對問題找到專家、老師直接問到答案。在獲得答案前，你會經歷許多煎熬，也許是來自他人的眼光，也許是你自己的期望。

請務必試著定下心，主動去探索世界、定義問題、建立學習資源、思考框架、累積面對與解決問題的勇氣，打造你自己經營人生的長久之道。

另外，對於以上談到的事，我們也都會想，要是有人早點提醒就好了，就可以更早準備。但我也與你分享，我跟我的許多朋友，肯定都比你晚體會到這些事情，也持續在努力的道路上。

我們都不嫌晚了，那你也別想太多，開始你的獨立人生旅程吧。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航