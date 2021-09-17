亞泥採礦展延20年未經部落知情同意，遭法院撤銷確定但仍可繼續採礦

經濟部核准亞泥新城礦區礦權展延20年，引起當地居民不滿提起訴訟，一審法院認定亞泥未踐行《原住民族基本法》諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，使得亞泥提出上訴，負責二審的最高行政法院昨（16）日駁回上訴，全案確定。不過依《礦業法》第13條規定，因為亞泥目前仍處在「申請展限的狀態」，採礦程序皆能正常進行，無需停工。這也讓當地自救會以及立委林淑芬，都再次提出《礦業法》修法的重要性，盼能落實保障原住民族的權益。

法官認為亞泥違反《原基法》，事後再提補償也沒用

最高行16日傍晚發出新聞稿指出，亞泥公司於1973年取得花蓮縣秀林鄉及新城鄉大理石礦採礦權，1978年獲第一次展限至1997年，1998年又獲第二次展限至2017年，原本到2017年11月22日到期，亞泥於2016年間向經濟部申請展延，經濟部於2017年3月間核發亞泥20年的礦權展延（又稱展限），礦區面積399公頃49公畝46平方公尺，礦業權有效期限至2037年11月22日止。

環團及礦場周遭居民認為，經濟部未顧及居民權益就逕自展延，向行政院提起訴願，遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權。

台北高等行政法院法官認為，經濟部在核准礦權展延時，展延處分事前均未踐行《原基法》規定的尊重原住民族意願、平等對待、諮商同意等程序，原住民族只剩下接受決定及繼續開發的事實。

而《礦業法》的採礦行爲是影響到原住民族群及傳統文化的典型土地開發行爲，因此立法者在《原住民族基本法》中課予義務，國家在礦業權展限決定前，應該與原住民族進行諮商同意的參與程序。而亞泥並未踐行《原基法》第21條第1項規定的諮商同意參與程序，顯然違反規定，經濟部也未依職權要求亞泥補正，原處分及訴願決定均有瑕疵，應予撤銷。

法官強調，亞泥上訴意旨雖主張可於展限後補正參與，提供原住民就業、水土保持及生活照顧等，但這充其量只是開發者提出的事後回饋，存乎開發者單方意願，此種事後參與已無濟於事，無異使維繫原住民族及其傳統文化的土地流於私有化及不停止的開發行爲，違反《憲法》及《原基法》，因此認定北高行撤銷展期處分判決無違誤，駁回亞泥上訴，原住民勝訴確定。

負責此案的謝孟羽律師則表示，作為「原住民族諮商同意」勝訴確定的「首例」，希望是台灣「原住民族轉型正義」的起點，而非終點。​在亞泥案勝訴的這個時刻，更加衷心期待「原轉會」能盡早協助當地部落族人的土地返還計畫早日實現。​

經濟部和亞泥：不影響現況，可繼續採礦無需停工

對此判決結果，經濟部則表示，此案回到當初申請礦權展限的原點狀態，後續將要求亞泥補足當地部落的諮商同意後，重新申請審核，待符合所有相關規範，才會再次核准展延，按目前原則為展延20年。而且依《礦業法》第13條規定，因為亞泥目前仍處在「申請展限的狀態」，採礦程序皆能正常進行，無需停工。

亞泥今天則對投資人發布重大訊息，表示在最高行政法院判決後，亞泥後續將依主管機關通知辦理礦業權展限申請程序，依規定仍可繼續正常採礦，對亞泥財務業務尚無重大影響。

亞泥並表示，亞泥已在去年6月正式宣示啟動原住民諮商程序，對訴訟結果雖然感到遺憾，但無論訴訟結果為何，均不影響亞泥與部落共存共榮的決心。亞泥自去年6月以來，已召開6場部落說明會，不過因受限於今年度疫情影響，與部落諮商程序稍有延誤。亞泥說，未來將持續推動與原住民部落諮商程序，以符各界期盼。

自救會：盼立院速修礦業法

「反亞泥，還我傳統領域自救會」在臉書上表示，針對這個判決結果，並不會導致礦場停工；也因此接下來玻士岸部落全體族人，必須面對緊迫的、急切的來自「亞泥與經濟部礦務局」強大的諮商同意壓力，呼籲大家能夠沈穩共同應對，找到對部落最好的解方。

他們指出，政府能做的，就是盡快公布真相調查報告，啟動長久被亞泥拿去挖礦的土地返還作業（行政院、原民會與鄉公所）、已經三年的地質安全調查報告與礦場轉型計畫還沒看到結果也必須加速（經濟部礦務局），這些事情是2018年三方會談的決議，也是諮商同意進行的前題，更是部落充分知情參與的指標項目。

他們也表示，希望立法院能在這個會期完成礦業法的修法，否則這個申請中的狀態會持續的影響部落的生活、侵害太魯閣族人的權益，也不利台灣整體採礦產業的發展。

長期關注礦業法修法的民進黨立委林淑芬則表示，亞泥新城山礦場，不用環評挖了64年（1957年至今），新城山也從原本776公尺高，已經採到只剩200多公尺，挖掉一座101的高度，「挖夠了吧！」歷經4年多，最高行政法院終於判決確定，「遲來的正義終於到了」。

林淑芬也指出，不過，因為現行礦業法的規定，亞泥被撤銷處份之後，回到「申請中」的狀態，經濟部將重做處分。然而最悲哀的是，如果不修法，在經濟部做出處分之前，亞泥仍然可以繼續採礦，不需要停工，立法院新會期開議了，「礦業法非修不可」。

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核稿編輯：楊士範