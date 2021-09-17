行政院「3+11」決策專案報告出爐：四大考量未提「破口」，在野黨不買單

立法院今（17）日請行政院長蘇貞昌針對「3+11」決策過程進行專案報告。「3+11」被外界指是5月本土疫情破口，民進黨立委范雲因曾轉達機師職業工會陳情，邀集部會開協調會，遭指「關說」介入放寬機組員檢疫，爭議爆發後，監察院已展開調查，國民黨、民眾黨、時力立委都要求行政院公開決策過程。

今天12頁的報告正式送到立法院，內容列出從2020年3月至今的的機組員檢疫規定變化過程，揭露決策四大考量：包括當時國內疫情平穩、航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實、對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，指揮官因而決定調整為「加強版3+11」管理模式。不過在野黨對此說法並不接受。

報告指出：超過9000人次居檢期滿都陰性才調整

報告中呈現了決策變化的過程。2020年3月下旬，一開始是規定機組員「14」天居家檢疫、不得外出，但實施不久，即面臨航空公司人力無法調度運作的困境，為了在疫情期間仍能提供必要且安全的航空客貨運輸， 14天居家檢疫措施實施8天後，3月底改為「基礎版3+11」，即返台應進行3天居家檢疫，及11天自主健康管理，「基礎版3+11」是去年原本即存在的機組員管理機制，且此一模式從去年3月底至12月，實施時間長達9個月。

而後來「加強版3+11」決策背景，始於今年3月26日機師工會召開記者會公布台北醫學大附設院之研究報告，指出機組員從去年3月起，超過一整年時間持續陷入「執勤─居檢─執勤」的無限循環，有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全。

3月29日，交通部民航局召集2家國籍航空公司及機師工會，共同研商防疫管控調整機制的可行性。

3月30日，民航局函報指揮中心，建議機組員管理措施參照帛琉旅遊泡泡模式，調整為0+5+9，免居家檢疫，只要進行5天加強自主健康管理，經PCR檢測陰性，加上9天一般自主健康管理。

4月9日，指揮中心召開「協助航空公司機組員就醫問題」會議，會中航空公司再次訴求機組員長期處於飛航和檢疫間，已造成其身心與健康之不良影響，恐有造成飛航安全疑慮。

4月13日，因「5+9」管理模式實施屆滿1個月，指揮官陳時中召集指揮中心相關任務組及專家就數項議題進行討論，其中就「國籍航空機組員防疫管控機制」部分，陳時中表示，經檢視1月1日至4月11日，超過9000人次的機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表不論實施「7+7」或「5+9」的管理模式，機組員於執勤後返台均零確診，其境外染疫風險已有效控制，且當時國內本土零確診已超過60天，3個多月來平均每日境外移入亦僅約2、3例。

針對調整的考量，報告提及考量國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護的管理機制已有落實，此外，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟，陳時中因而決定調整為「加強版3+11」管理模式，實施3天居家檢疫、經PCR陰性，並加上11天自主健康管理。

4月15日起，實施「加強版3+11」管理模式。

報告中指出，對於機組員的防疫管理模式，指揮中心從去年一開始的14、基礎版3+11，到今年1月的7+7，3月的5+9，4月的加強版3+11，再到後來6月、7月、9月，都仍持續滾動修正。

報告也強調，對於機組員的身心健康及與家人生活的關照，無論是基於人道考量或肯定他們對國家的貢獻，都應該在管理模式上的鬆嚴之間，給予公平合理的對待，更何況飛安第一，絶不打折。防疫必須方方面面兼顧，不只是對機組員的管理，對其他各個族群、場域亦是如此。

這段時間，3+11成為在野黨對指揮中心的攻擊重點，包括民眾黨、國民黨都曾召開多次記者會，痛批民進黨和指揮中心掩蓋事實，互相推卸責任；而民進黨立委范雲，更因為曾經召開協調會且會議錄音檔遭流出，成為眾矢之的。

蘇貞昌：政策不可能盡善盡美，在野黨不買單

蘇貞昌表示，每項政策不可能都盡善盡美，過去台灣在全球都尚未對疫情有所警惕之時，就做出「登機檢疫」「口罩禁出口」等重要決策，將病毒成功擋在門外；而5月本土疫情爆發後，也靠著全民配合在幾個月內將確診數從每日6、700人降至個位數，這些決策需要即時應對，也都不容易。

蘇貞昌也表示，政府拚盡全力，希望能做到滴水不漏，但一定還有做的不夠、沒有照顧好到百分之百的地方。面對機組員，中央從未以「鎖死」的管理方式換取防疫成功。

蘇貞昌指出，指揮中心從去年疫情開設至今已607天，他要感謝陳時中與所有公私部門參與防疫工作的人員。各界給予指教都會虛心檢討、持續改進，希望做得更好。也期盼民眾給指揮中心、給政府最大的支持， 大家都是同國一命，大家一起團結努力，守護台灣，向前看未來。

不過對於政院的報告，在野黨並不滿意，民眾黨就批評，報告才短短12頁，廢話連篇，穿插各種為自己開脫的文字，只想透過各種扭曲的宣傳來達成卸責的目的。

而國民黨則是早上就在立法院議場高舉「3+11就是破口，陳時中下台」、「騙子政府」等手舉牌，高喊要行政院長蘇貞昌應為防疫不力及疫苗短缺負起政治責任，並向國人公開道歉，但民進黨團在程序階段即表示異議，主席游錫堃裁示表決，民進黨團以人數優勢55票反對，37票同意、3票棄權，否決該案。

立委江啟臣批評，看完報告的結論只有「官官相護」，通篇檢討報告只看到推卸、吹捧、避重就輕。美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德。江啟臣並質疑，隻字未提「推手」范雲，到底是要護航什麼；倉促開放「3+11」，沒有配套、沒有科學依據，中間又是誰在施壓；既然報告言明，錯誤決策由指揮官下令，「難道不用懲處陳時中，沒有人需要因此負責嗎？」

時代力量立委邱顯智、陳椒華則是昨晚就透過臉書質疑，表示辦公室同仁多次詢問「3+11」的報告何時可以送到立法院，得到的答案都是17日上午7:30，沒想到報告提前曝光，他們是從記者手上輾轉獲得報告，「請問行政院，為什麼早就做好的報告，卻要拖延到質詢當日早上才提出？」

立委王婉諭則表示，報告內容令人詫異，與之前衛生福利部長陳時中的說法都不一樣，重大政策的決策為何可以如此反覆，希望能了解事情真相，以及決策過程是否有疏失。

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核稿編輯：楊士範