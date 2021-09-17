享受美好生活的第一張床，就該是席夢思

為了讓更多消費者實現好眠之夢，即日起至2021年12月31日週年慶活動期間，購買席夢思床墊商品$39,999元起即贈送進口Simmons輕奢寢具四件組，以刺繡工藝，為睡眠環境增添優雅精緻的質感品味；床墊商品除特價商品外全面8折，其他周邊商品享7折優惠(不含皮床、床頭板、床架、下墊)。另外，搭配各種床款加贈各類周邊商品，包括義大利進口的Beautyrest綺力枕及獨立筒枕、及高規格的金埃及棉寢具四件組等。

Photo Credit : 席夢思

夢享系列新上市 週年慶$39,999起 買床再送進口Simmons輕奢寢具四件組

席夢思為台灣消費者精選全球暢銷商品，夢享系列全新上市，採用「Beautyrest獨立筒袋裝彈簧」核心科技，高品質高碳錳鋼製作的彈簧個別獨立、單獨伸縮，無論哪種睡姿都能完全服貼；究極工藝將彈簧預壓25%~40%，結構緊密耐用，提供身體完美的支撐。

Agatha艾格莎原價$58,000，週年慶夢享價$39,999；專為亞洲人脊椎結構而設計的Exquisite「精彩」護脊加倍，更以日本獨特技術製造的"VIABLOCK" Fiber抗病毒除臭纖維，抗病毒及除臭功能，再加上e-ION CRYSTAL負離子技科技，於睡眠翻身時，持續釋放負離子，打造清新舒爽的睡眠環境，讓身心靈徹底放鬆，原價$85,000，夢享價$54,999。Prima Grand「首席」搭配天然乳膠海綿絕佳的張力與彈性，柔軟包覆，保持清爽的舒適睡眠體驗，以首席之姿，引領您進入令人陶醉的浪漫感官旅程，原價$89,000，夢享價$57,999。Prestige「名望」為日本匠人工藝淬鍊所呈現的作品，創新FilCare抗菌除臭保溫中空纖維，讓您擁有如置身雲端般的尊榮美眠，成就您的名望典範，原價$106,000，夢享價$68,999。(以上價格為152*190cm尺寸)。

享受純粹而愉悅的美眠體驗，歡迎至全國Simmons席夢思品牌概念館/百貨精品專櫃/BetterSleep席夢思專賣店/特約經銷商試躺選購。以上優惠恕不與其他優惠方案併用。

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辨識公司貨水貨真偽 選擇席夢思正品

每一張席夢思床墊的誕生，講究各項細節，包含選材、品質、工藝及創新研發理念的堅持，任何小細節都會影響睡眠時的舒適感受。然而『水貨』雖以席夢思為名，但就商品外在條件而言，無法提供廣泛為國人使用的『台灣尺寸』床墊；在床墊軟硬度方面，也無法提供符合亞洲人身型與使用習慣的軟硬度，導致睡眠時無法達到完美的舒眠享受。此外，購買水貨無法享有正品所提供的任何服務與保固。提醒消費者購買前需認明由SIMMONS席夢思授權的BetterSleep席夢思專賣店，或至席夢思品牌概念館、百貨精品專櫃選購，並認明床墊側邊的雷射標籤以確保自身權益，選擇真正的席夢思商品。

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