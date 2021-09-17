2021/09/17,
健康

頂尖運動員的營養選擇，賀寶芙贊助王牌投手新星江少慶

頂尖運動員的營養選擇，賀寶芙贊助王牌投手新星江少慶
Photo Credit : 賀寶芙

我們想讓你知道的是

優質營養專家美商賀寶芙宣布贊助被喻為「王建民接班人」的職棒王牌投手新星江少慶，賀寶芙長期對於國內運動的贊助不遺餘力，期待透過正確的鍛煉與優質的營養相輔相成，為江少慶帶來更好的運動表現，同時也提供台灣運動員有更好的營養選擇。

剛簽下中華職棒史上最高價值合約的江少慶不僅天分十足，對自我的訓練的要求也極為嚴格，曾於2012年經歷過運動傷害的他，深知除了積極訓練外，正確且優質營養補充更是維持身體健康、降低傷害風險的關鍵因素。對於將賀寶芙視為營養補給的首選，是因為賀寶芙多樣化且高品質的營養選擇，能夠全方位滿足他的營養需求，另一個讓江少慶鍾情賀寶芙的原因是，在他仍是三級棒球時期，就因為賀寶芙長期贊助棒球運動的緣故而認識了賀寶芙，因此能夠很放心地將自己的健康和體態交給賀寶芙，以最佳表現迎接更多困難挑戰。

不同於一般棒球員，186公分高大身材的江少慶擁有7%體脂肪的超健美身材，除了歸功於球隊的常規訓練外，也需要結合極高品質的營養補給。江少慶積極地與教練、營養師溝通訓練和營養補給方式，像是在運動量和體能消耗比較大的球季賽期，他會更加注重營養的補充，尤其是具有修復力的營養素；而在球季休賽時，則會盡量多補充蛋白質飲食，來增強肌力的養成，透過規律的鍛鍊和優質營養的搭配，造就如今強健的體魄和優異的運動表現。

美商賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良表示:「賀寶芙作為全球第一大體重管理及健康品牌，持續推動80%營養加上20%運動的理念，江少慶在運動領域的貢獻與自身營養補及的堅持都與賀寶芙品牌精神十分契合，此次合作希望分享鼓勵並幫助更多人實踐健康活躍的生活方式。」

賀寶芙致力於推廣運動賽事與優質營養，自2008年起長期贊助國內各級棒球、籃球、鐵人三項及台北馬拉松路跑等運動，並連續多年獲得教育部體育署「體育推手獎」肯定。此外，賀寶芙也長年支持各項運動選手的個人贊助，除了王牌投手江少慶外，還包含鐵人三項選手謝昇諺、自由車選手黃亭茵、空手道選手文姿云…等，專業的優質營養加上對體育賽事的積極推廣，讓運動員們更放心的將自己體態與健康交給優質營養專家，賀寶芙未來也將持續贊助各領域潛力運動選手，幫助台灣體壇人才創造不凡成就。

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