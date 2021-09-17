法國擊斃「大撒哈拉伊斯蘭國」領袖取得重大勝利，但將減少西非駐軍脫身曠日廢時的反恐戰

文：吳宗宜

法國擊斃「大撒哈拉伊斯蘭國」首腦

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於9月15日在推特發文，稱法國軍隊已經擊斃「大撒哈拉伊斯蘭國」（Islamic State in Greater Sahara, ISGS）首腦薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi），「這是我們在薩赫爾沙漠（Sahel Desert）打擊恐怖組織上再度取得的大勝。」

恐怖組織大撒哈拉伊斯蘭國，以及蓋達組織（Al-Qaeda）的附屬組織「伊斯蘭後衛」（Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen）在薩赫爾地區非常活躍，經常在馬利、尼日與布吉納法索的3國邊界區域發動恐怖攻擊。

馬克宏指出，薩赫拉維是該組織的首領，該組織曾在2017年於奈及利亞鎖定美國軍人發動攻擊，造成4名美軍和4名奈及利亞軍人死亡。去（2020）年8月，薩赫拉維再度親自下令，殺害6名法國慈善機構員工和他們的奈及利亞籍司機。

薩赫拉維是長期以來一直活躍於馬利的伊斯蘭極端分子，也是薩赫爾地區最惡名昭彰的聖戰分子，他曾是西撒哈拉獨立運動波利薩里奧陣線（Polisario Front）的一員，也曾是西非統一與聖戰運動（MUJAO）的成員。

薩赫拉維在2015年與西非統一與聖戰運動分裂後，成立了大撒哈拉伊斯蘭國，並宣誓效忠控制伊拉克和敘利亞大部分地區的伊斯蘭國（ISIS）。

馬克宏向薩赫爾地區的法國駐軍致敬：「今晚，全國將緬懷所有在薩赫爾地區因參與藪貓行動（Operation Serval）和新月沙丘行動（Operation Barkhane）而為殉職的英雄、失去親人的家庭以及所有傷者。他們的犧牲不會白費，我們將與非洲、歐洲與美國的夥伴，持續這場對抗。」

法國國防部長帕利（Florence Parly）也說，「這是對這個恐怖組織的決定性打擊，但我們的戰鬥還在持續。」

精準打擊恐怖組織，法國再下一城

法國國防部長帕利指出，針對恐怖組織的作戰行動仍在持續，法軍此前也在5月的一次行動中，在馬利逮捕了大撒哈拉伊斯蘭國領袖之一姆拉巴特（Mohamed Mrabat）：「我們的部隊將與薩赫爾的伙伴合作，繼續追捕恐怖分子。」

今（2021）年6月初，帕利宣布法軍在非洲馬利北部擊殺了「伊斯蘭北非蓋達組織」（AQIM）的首領德魯克岱爾（Abdelmalek Droukdel）：「6月3日，法國軍隊在當地夥伴的支持下，在馬利北部的一次行動中殺死了德魯克岱爾，其親近盟友也一併遭到殲滅。這是反恐戰爭的重大成功，對地區的和平與穩定至關重要。」

德魯克岱爾是撒哈拉地區伊斯蘭北非蓋達組織的領袖之一，該組織於1990年代後期由激進的阿爾及利亞伊斯蘭主義者創立，並於2007年宣誓效忠蓋達組織，在阿爾及利亞邊境設有基地，經常在薩赫爾地區發動恐怖攻擊。

聯合國安理會在2007年將德魯克岱爾列為恐怖份子，他也是一名爆裂物專家，曾發動多場炸彈攻擊，其中最著名的是2016年布基納法索首都瓦加杜古對一家酒店的攻擊，造成30人死亡和150人受傷。

2012年，他在未出庭的情況下因謀殺、組織恐怖犯罪和使用爆裂物襲擊罪，被阿爾及利亞的法院定罪判處死刑，阿國指控他犯下包括2007年4月在首都阿爾及爾發生的3起炸彈襲擊事件，造成22人死亡，200多人受傷。

據悉法軍7年多來一直在追捕德魯克岱爾，美國非洲司令部（AFRICOM）稱，法國領導針對德魯克岱爾的行動獲得了美國軍隊的情報和監視協助。

非洲司令部發言人卡恩斯（Chris Karns）上校告訴美國之音：「這次任務是盟國的集體勝利，這是共同應對威脅的一個很好的例子，這絕對會對伊斯蘭北非蓋達組織造成打擊，降低他們計劃和執行攻擊的能力。」

「伊斯蘭北非蓋達組織」首領德魯克岱爾｜Photo Credit: AP / 達志影像

恐怖組織燒不盡，法國將減少駐軍

法軍長期在非洲與伊斯蘭聖戰分子作戰，投入大量軍事及人力，並在薩赫爾地區駐軍超過8年。但在今年6月，馬克宏宣布將減少法國在薩赫爾地區參與反聖戰士新月沙丘行動（Operation Barkhane）的部隊人數，以重新聚焦在反恐與支持盟友部隊上。

法軍在2013年出兵協助前殖民國馬利平定北部發生的伊斯蘭激進分子叛亂，幫助馬利軍隊重新奪回領土，但動盪局勢仍在繼續，暴力衝突已蔓延至鄰國。

法軍一直在薩赫爾地區打擊伊斯蘭極端組織，目前該地區約有5100名法國駐軍，來自馬利、茅利塔尼亞、布吉納法索、尼日和查德的士兵，也加入打擊恐怖組織的行列。由於區域恐怖攻擊事件不斷增加，法國多次尋求歐洲其他國家的支持。

然而，考量打擊恐怖組織取得的成功微乎其微，法國國內批評聲越來越多，讓法國政府決定陸續自該區域撤軍，目標到2022年將減少至目前一半的駐軍數。

自2013年以來，已有50名法國士兵在薩赫爾地區喪生，引發了國內對參與該地區反恐行動代價的反思。法國國會議員卡希魯（Thomas Gassilloud）稱薩赫爾地區行動的成本太高了：「儘管我們在戰術上取得巨大的成功，但整體情況並沒有發生有利的變化。」

為了減輕負擔，法國希望向7個歐洲國家特戰部隊組成，在西非馬利地區執行反恐任務的「塔庫巴特遣隊」（Takuba Task Force）尋求更多軍事支援。

國防部長帕利表示，來自其他歐洲國家的約100名特種部隊將被部署到該地區，以支持法國和區域盟友的軍隊：「法國很長一段時間都孤軍奮戰，但它不再是孤獨的，我樂觀地認為情況要改變了。」

法國和美國一直呼籲其他歐洲國家，應為打擊非洲的恐怖組織做出更多貢獻，尤其是美國希望能藉此調動更多軍力至印太區域，以應對俄羅斯和中國等大國構成的威脅，但由於全球COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻，在該地區增軍的計劃都已被推遲。

與當地合作夥伴合作執行的新月沙丘行動取得了一些重大勝利，特別是在馬利、布吉納法索和尼日之間的邊境地區對抗大撒哈拉伊斯蘭國的戰事上。新月沙丘行動指揮官康魯伊特（Marc Conruyt）將軍說：「ISGS現在被削弱了，但我們仍須保持警惕。」

然而，專家表示，該地區反恐行動的主要弱點是許多國家的中央政府在軍事勝利後，仍然無法保護偏遠地區並提供足後的基礎設施與服務，讓當地居民自生自滅，這也讓伊斯蘭武裝團體很可能捲土重來。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範