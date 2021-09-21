疫情下的峇里島（上）：國際旅客進不來讓本島人斷炊，留下的外島人也因存款歸零推遲返鄉

落筆之前，我必須先強調，這僅僅是峇里島其中一個區域發生的故事，並不代表全印尼。而我也只是千萬人中的其中一個旁觀者，我訴說的故事，可能僅僅是這片土地上冰山一角的樣貌。

疫情肆虐下，峇里島的海依舊蔚藍如初，但絕大部分在這片島嶼上的人都在失落與哀怨中，期盼著恢復往日的光景。

每隔一段時間，當地臉書社團上都看到很多人在發表期盼著旅遊業重新開放的發文。停航將近一年半的峇里島國際機場原本打算在6月重新開放一條新加坡航線，結果遇上Delta病毒重創印尼創下全國疫情新高峰，固然開放峇里島也就成了紙上談兵的笑話了。

疫情將近一年半，峇里島收到的衝擊和影響大嗎？

峇里島有一半的偏遠區域，是務農為主的非旅遊區，當地人本就是過著清貧樸實的生活，原本也沒有分到旅遊業熱錢的一杯羹，現在受到疫情的衝擊固然也不大。但另一半區域，如聚集了近乎半數五星級飯店的Nusa Dua；聚集峇里島傳統生活樣態和梯田景觀為主的Ubud區；外國人最愛衝浪、浮潛的Kuta；以及聚集外國人、酒吧、派對，有不夜城之稱的Canggu區，和圍繞著這幾大區域而聚集最多各地勞工的市區Denpasar，都是被疫情衝擊得遍體鱗傷的地域。

峇里島的一半區域，近乎是一個完全依賴旅遊服務業為生的島嶼，連峇里島的大學科系都有不少跟服務遊客相關。絕大部分的本地人都在導遊、司機、飯店、體驗活動的嚮導等這類服務業發展。當這群體在集體失業或半就業狀態下，沒有經濟來源也就失去了消費動力，也連帶衝擊了服務於這類打工階層的服務業。不難想像，整個峇里島的金流運作是停滯或極其緩慢。一環扣一環，如同壞掉的洋蔥，由核心擴散到外層。

自去年疫情開始，印尼停止了觀光免簽和落地簽證，除了願意花高昂成本辦理商務簽，並冒著疫情風險入境印尼的外國人入境，剩下進出印尼國境的都是有居留證身分的外國人。

現在還停留在峇里島的外國人，多是「舊人」——要麼是原本已經久居此地，還有少數因為疫情而沒有離開印尼的遊客。這一波少而又少的峇里島外國人，大多都移居夜夜笙歌的Canggu區，其他區域則宛如死城。久而久之，水泄不通的峇里島落得空城，更有人笑侃，旅遊勝區Ubud，只剩本地人和稻田，95%的商業街店舖食肆全部倒閉清空，已經儼然如「鬼城」的鄉下。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為在峇里島的外國旅客們，在沙灘上漫步。照片攝於9月9日。

我所生活的區域是峇里島的中部Ubud區，疫情前的旅遊區重地之一。我隨機問了一些當地人，關於疫情對他們生活的影響，以及他們如何應對。

我原本預設他們會哀怨綿綿，但我卻意外的感受到他們的天性樂觀，甚至有點阿Q精神。當然這很可能是因為我作為一個外國人，對他們來說，始終是一個外人。他們可能對我有所保留，一些難以啟齒的、讓自己無地自容的故事就嚥在喉中。

在廢墟相遇的人們

Pak Bimo 是一個自由工作者，疫情前，主要是在藝術市場賣畫為生。他的生活型態如同大部分峇里島的藝術家，一半的時間在街頭畫畫，一半的時間則流連於各大咖啡館跟外國人談天說地。

憑藉出色的口才，Bimo總能找到青睞他畫作的客人。他坦言，每個月至少能賣掉一副畫作，一個大型畫作售價約7百萬到9百萬印尼盾（約新台幣14000元到18000元），一個小型作品售價約5百萬到6百萬印尼盾（約新台幣9700元到12000元）。這筆收入遠高於峇里島政府設定的最低月薪收入標準270萬印尼盾（註：政府設定的峇里島最低收入標準「UMK」，在不同區域是249.4萬到293萬印尼盾，約新台幣4900元到5700元）。對他而言，疫情前的生活，他有很多自由的時間，也能從容的面對生活。

然而，疫情洗禮頓時讓峇里島失去了國際觀光客，本地人當然不可能去花幾個月的薪水去買一個只能看的畫作。Bimo頓失收入來源，沒有存款概念的他，自言疫情後三個月，銀行餘額就歸零了。

因此Bimo退掉了原本租的套房，以及租的機車，搬到了一個只需要付電費的廢墟裡。廢墟是久滯無人使用的villa，但雜草叢生、連窗戶和門都被人偷走的斷壁殘垣之地。

這個廢墟裡，還住著與他類似際遇的另外兩個外島人。他們的生活標準從疫情前人均500萬印尼盾一個月（約新台幣9700元），驟降到三個人共花費70萬一個月（約新台幣1400元）。這70萬只能剛好支付在電費、買米和唯一一台機車的油錢，沒有任何多餘的預算。

他們在廢墟的空地，自己種木薯、椰子、薑、野菜、木瓜，仰賴自然的恩賜來獲得免費食物來源，當然，這些蔬果是有限的，裹腹可以，但溫飽就真的冷暖自知。他們唯一還會花在食物上的錢，只有買米，但為了省錢，他們從一天三餐都需要吃米飯的習慣改成一天只吃一餐米飯。至於肉類，當然是一餐都沒有。

即便這麼艱刻的生活環境，他們還有照顧兩隻流浪狗和兩隻流浪貓，當然，他們的貓貓狗狗也只能被迫成為素食者，一樣吃地瓜木薯為生。有一次我從朋友那邊拿到5公斤的魚肉邊角料，轉送給他們的貓狗。結果後來我後來發現，他們在炸那些還有薄薄一片肉的魚排魚骨配飯吃，因為他們實在太久沒有吃到肉了。

Photo Credit：Claudia 以廢墟為家的Pak Bimo，和他養的流浪貓。

與Bimo同住在廢墟的Pak Siwo ，也是在峇里島工作的外島人。疫情前主要是接咖啡廳的訂單，改造廢棄玻璃瓶變成客製化杯子，平均一個月收入有150萬到300萬印尼盾不等（約新台幣3000元到6000元）。然而，現在峇里島的咖啡廳生意不是陣亡就是慘澹經營。

Siwo這一年多來，也沒有接到任何新訂單。前幾個月，Siwo突發性氣喘發作，沒有任何醫療保險和收入的他，只能靠尋找本土草藥和植物來治療。C在爪哇老家還有兩個讀國中的孩子，他有點不好意思的說到，孩子因為要上網課，跟他討要買網路的零用錢，他都付不起，只能靠老母親照料兩個孩子的開銷。

Siwo和Bimo都坦言，現在峇里島幾乎沒有什麼工作機會，偶爾能接到臨時鐘點工，當一日的清潔工、園丁、刷油漆等工作，當然需要臨時工的人遠大於釋放工作的機會，現在臨時工也只有遠低於正常收入的Covid-19價格。

作為外人的我看來，我不解為什麼他們不要回老家？後來我慢慢理解，印尼人是非常好面子的，Siwo也直言，兩手空空回老家，還要靠老母親，他覺得顏面盡失。而回一次老家，現在因為要做Covid-19測試及老家要隔離，返鄉成本也直接翻倍，返鄉預估要70萬印尼盾（約新台幣1400元），這相當於他現在峇里島三個月的總開銷。

Photo Credit：Claudia Pak Bimo和Pak Bimo所住的地方。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元