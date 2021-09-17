文化部預告修正《公共電視法》修正草案：調降董事審查門檻、行政院可指定董事長

文化部昨（16）日公告修正《公共電視法》修正草案。草案中，除了放寬政府捐贈的經費上限、調降董事席次與審查門檻外，更規定董事長由行政院指定。

文化部表示，想藉此修正董事會無法如期完成選任、以及經費不足的問題，不過公視董事以及立委都有不同看法。而學者則擔憂，這次修正草案的內容，可能會影響到公視的獨立性。

文化部預告修正《公共電視法》修正草案，審查門檻調降行政院可指定董事長

文化部表示，現行公共電視法已超過10年未作修正，部分條文已不符合財團法人公共電視文化事業基金會運作所需，所以將提出《公共電視法》部分條文修正草案。

《中央社》報導，文化部指出，無論任何政黨執政，均曾遇到公視董事會無法如期完成選任的問題，如第5屆延宕968天，而第7屆迄今也已延宕逾1年，因此希望立即檢討，修正《公共電視法》部分條文，

在修正草案中，除了將現任董事人數17人至21人降為11人至15人外，原先行政院提名董、監事候選人後提交審查委員會審查，要4分之3以上的多數同意才能通過，修正草案中則將把門檻降為3分之2審查通過即可。另外，行政院提名董事時， 應指定一人為董事長。而董事長未能同時完成聘任時，也由行政院院長指定董事一人代理董事長。

除此之外，預算的部分也有所更動。文化部表示，由於政府捐贈公視基金會有經費上限，導致長期下來經費明顯不足，所以將放寬補助捐贈的經費上限，提高公視基金會年度經費來源。預計公告40天後送立法審議。

《公共電視法》爭議何在？

《公共電視法》是在1997年公布施行，之後經過4次修正。上一次修正是在2009年，至今已超過10年。先前文化部曾經打算將《公共電視法》修正為《公共媒體法》，不過一直難產，也有預算不足等爭議，至今仍在討論中。這次預告《公共電視法》修正草案，各方關注的點除了經費外，就是人事任命，也就是董監事的產生方式。

對此，對於文化部提出的《公共電視法》部分條文修正草案，各方看法不同。

《聯合報》報導，公視董事邱家宜贊同放寬政府捐贈公視基金會經費的規定，也贊同應下修董監事候選人審查門檻。他認為，因為先前門檻太高，而導致第5屆到第7屆董事都難產。

對於行政院指定董事長人選，公視董事吳瑪悧則表示，沒有既定立場，但由行政院長指定董事長「確實聽起來不那麼好」。

《中廣》報導提到，時代力量立委王婉諭認為，雖然公視董事難產問題一直存在，但媒體該有獨立性，不應該官派董事長。

民進黨立委張廖萬堅去年就有提案下修公視董事人事同意門檻，在中廣的報導中也表示支持下修門檻，並認為行政院指定董事長不一定是政治黑手介入。

學者看法：對董事長產生方式有疑慮

另一方面，針對由行政院指定董事長，學者們也有不同看法。

《聯合報》報導指出，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為公視董事長的產生方式，應該要維持原樣，否則容易讓大眾以為公視成為行政院的下屬電視台。他也指出，公視董事長由政府指定，是「創全球先例」，因為日本、英國都是由董事理事互相推選，而BBC更強調要與政府保持距離。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，這次修法降低審查門檻、行政院長還可指定董事長人選，不僅會讓公視的獨立性蕩然無存，有意識形態的節目也將無法呈現多元價值，「是雙輸的結果」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範