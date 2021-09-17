2021/09/17,
政治

文化部預告修正《公共電視法》修正草案：調降董事審查門檻、行政院可指定董事長

文化部預告修正《公共電視法》修正草案：調降董事審查門檻、行政院可指定董事長
圖為公共電視大樓｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

文化部公告的修正草案中，除了將現任董事人數17人至21人降為11人至15人外，另外，董事長也由行政院指定。而董事長未能同時完成聘任時，也由行政院院長指定董事一人代理董事長。

文化部昨（16）日公告修正《公共電視法》修正草案。草案中，除了放寬政府捐贈的經費上限、調降董事席次與審查門檻外，更規定董事長由行政院指定。

文化部表示，想藉此修正董事會無法如期完成選任、以及經費不足的問題，不過公視董事以及立委都有不同看法。而學者則擔憂，這次修正草案的內容，可能會影響到公視的獨立性。

文化部預告修正《公共電視法》修正草案，審查門檻調降行政院可指定董事長

文化部表示，現行公共電視法已超過10年未作修正，部分條文已不符合財團法人公共電視文化事業基金會運作所需，所以將提出《公共電視法》部分條文修正草案。

《中央社》報導，文化部指出，無論任何政黨執政，均曾遇到公視董事會無法如期完成選任的問題，如第5屆延宕968天，而第7屆迄今也已延宕逾1年，因此希望立即檢討，修正《公共電視法》部分條文，

修正草案中，除了將現任董事人數17人至21人降為11人至15人外，原先行政院提名董、監事候選人後提交審查委員會審查，要4分之3以上的多數同意才能通過，修正草案中則將把門檻降為3分之2審查通過即可。另外，行政院提名董事時， 應指定一人為董事長。而董事長未能同時完成聘任時，也由行政院院長指定董事一人代理董事長。

除此之外，預算的部分也有所更動。文化部表示，由於政府捐贈公視基金會有經費上限，導致長期下來經費明顯不足，所以將放寬補助捐贈的經費上限，提高公視基金會年度經費來源。預計公告40天後送立法審議。

《公共電視法》爭議何在？

《公共電視法》是在1997年公布施行，之後經過4次修正。上一次修正是在2009年，至今已超過10年。先前文化部曾經打算將《公共電視法》修正為《公共媒體法》，不過一直難產，也有預算不足等爭議，至今仍在討論中。這次預告《公共電視法》修正草案，各方關注的點除了經費外，就是人事任命，也就是董監事的產生方式。

對此，對於文化部提出的《公共電視法》部分條文修正草案，各方看法不同。

《聯合報》報導，公視董事邱家宜贊同放寬政府捐贈公視基金會經費的規定，也贊同應下修董監事候選人審查門檻。他認為，因為先前門檻太高，而導致第5屆到第7屆董事都難產。

對於行政院指定董事長人選，公視董事吳瑪悧則表示，沒有既定立場，但由行政院長指定董事長「確實聽起來不那麼好」。

中廣》報導提到，時代力量立委王婉諭認為，雖然公視董事難產問題一直存在，但媒體該有獨立性，不應該官派董事長。

民進黨立委張廖萬堅去年就有提案下修公視董事人事同意門檻，在中廣的報導中也表示支持下修門檻，並認為行政院指定董事長不一定是政治黑手介入。

學者看法：對董事長產生方式有疑慮

另一方面，針對由行政院指定董事長，學者們也有不同看法。

《聯合報》報導指出，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為公視董事長的產生方式，應該要維持原樣，否則容易讓大眾以為公視成為行政院的下屬電視台。他也指出，公視董事長由政府指定，是「創全球先例」，因為日本、英國都是由董事理事互相推選，而BBC更強調要與政府保持距離。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，這次修法降低審查門檻、行政院長還可指定董事長人選，不僅會讓公視的獨立性蕩然無存，有意識形態的節目也將無法呈現多元價值，「是雙輸的結果」。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。