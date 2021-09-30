今日本土零確診、零死亡，下一輪疫苗施打納入BNT，有望開放49歲以下

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。另外今天54萬BNT和65萬AZ疫苗到貨，第十一輪疫苗施打BNT，接種對象可能會針對第九類族群提供，還有目前12歲到22歲的民眾；施打的學生人數比原本預期少，因此有可能往下開放到49歲以下，但還需要評估確切人數。



指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至40多歲，分別自印尼（案16327）、美國（案16328）、丹麥（案16329）、菲律賓（案16330）、史瓦帝尼（2例，案16331、案16332）及柬埔寨（案16333）入境，入境日介於今（2021）年8月24日至9月28日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。



指揮中心統計，截至目前國內累計 338萬3403例相關通報（含336萬5810例排除），其中1萬6223例確診，分別為1588例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計842例死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

54萬BNT和65萬AZ疫苗到貨，下一輪開打BNT

陳時中表示，昨天施打了32萬劑疫苗，目前第一劑覆蓋率來到55.71%，有媒體詢問，是否為以覆蓋率「六成」為降級的標準，陳時中僅回應，達到六成會考慮評估鬆綁一些之前未開放的場所，解除部份限制，但如果要降級，覆蓋率可能還需要更高才可以。

指揮中心也表示，約65.6萬劑AstraZeneca疫苗預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。指揮中心指出，去（2020）年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計到貨約502萬劑，已經超過五成，分別為：

3月3日：11.7萬劑

7月7日：62.6萬劑

7月15日：56萬劑

7月27日：58.2萬劑

8月12日：52.4萬劑

8月27日：26.5萬劑

8月31日：59.5萬劑

9月10日：45.8萬劑

9月17日：64萬劑

9月30日：65.6萬劑

本次提供的疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年1月31日。

另外台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第三批BNT疫苗54萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。



指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前共計到貨238萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑，以及於今日送達的54萬劑。本批疫苗效期至2022年2月8日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。



對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷謝意。鴻海集團創辦人郭台銘在臉書表示，明日可能會有60萬劑到貨，10/4日也有會20多萬劑。

莊人祥則指出，BNT疫苗現在陸續抵達，接下來第11輪要開放的施打對象，可能會針對第九類族群提供，還有目前12歲到22歲的民眾，還有49歲以上的。有關校園接種，校園接種原本短缺30萬劑，但經過估計大約僅有16萬，因此若還有剩餘，所以接下來49歲的施打標準，有可能還會繼續往下放。可能施打時間會落在10月13日到20日，等到確定會跟再對外說明。

另外高端疫苗，除了平台預約，持續開放到醫療機構接種，只要滿20歲以上，可打第一劑，或者接種滿28天可打第二劑。陳時中表示，截至9月30日共72.4萬人接種第一劑高端疫苗，其中3.9 萬人已完成兩劑接種，目前還剩下超過100萬劑。

為提升有意願接種第一劑高端疫苗或需接種第二劑高端疫苗民眾之接種便利性及可近性，指揮中心已協調衛生福利部所屬醫院持續開設高端疫苗接種門診，另已於9月27日函請各縣市政府衛生局依轄內高端疫苗庫存量、接種量能與接種可近性，開放符合接種資格民眾接種；後續指揮中心將陸續配送高端疫苗，請衛生局後續評估增設及公告高端疫苗接種院所。

核稿編輯：翁世航