英國百年企業保持競爭力，從孕育跨域國際人才開始：Global Graduate Program

榮獲2021全球最佳雇主、全球前十大最佳企業、美國商業大獎Stevie Awards最佳模範雇主等殊榮的英國知名百年企業BAT集團，在過去一世紀持續保持國際領先地位，令人不禁好奇是什麼讓他們獲得不同世代人才的青睞？原因之一，正是行之有年的「Global Graduate Program儲備幹部計畫」（簡稱：GG Program），吸引想要接軌國際的人才慕名而來。

GG Program發揮公司企業管理優勢，助人才登上巨人的肩膀

現任BAT台灣區總經理的Jessie Chen，可說是GG Program培育出來的大學姐。Jessie笑著坦言：「我第一次進來這間公司是在2005年，當初就是衝著儲備幹部計畫來的。到了2010年，當時想要多瞭解其他產業，曾經轉換跑道，在不同產業歷練，直到2020年再次加入BAT。」問起當年如何加入儲備幹部計畫，Jessie回憶大學外文系畢業後，希望自己可以在充滿學習與歷練的地方工作，因緣際會下知道了BAT這間公司，便過關斬將申請進來。她說：「當時的儲備幹部計畫叫做『Management Trainee Program 』，和現在的GG Program本質上是一樣的，目標都是要培養未來的經理人。」

身為大型國際企業，BAT每年舉辦「Global Graduate Program」計畫，招募儲備幹部，也讓樂於挑戰自己的新秀人才有機會登上國際舞台、展現才華。

GG Program希望招募可塑性較高的潛力新人，申請流程相當嚴謹，申請者的職場資歷以3年內為限，符合條件者，即使是現有員工也能申請報名。接著，就是一連串的篩選關卡，除了適性測驗與基本商業語言能力外，高階主管也都會參與面試。相比一般大型國際企業，高階主管未必會參與儲備人才的面試過程，更顯得該公司對選才的高度重視。

這項計畫很特別的是，篩選機制中會有團體測試的階段，主要是觀察申請者在團隊中會扮演什麼樣的角色，是否具備團隊合作的能力，或是有擔任領袖的特質。種種申請與考核的細節，無不顯示公司致力從不同面向發掘每一位加入GG Program人才的潛力和發展性。

Photo Credit：TNL Brand Studio 經歷過不同企業文化洗禮後，Jessie在去年回到BAT服務，也有深刻的感觸：「公司一直都能提供學習和表現的機會，而且具備成熟的企業管理優勢，其實很難能可貴。回到這裡，我很高興還有許多學習機會、也有貢獻經驗的地方。」

現在回過頭來看，Jessie認為自己當時加入BAT的選擇很正確。「公司的儲備幹部訓練為我打下非常穩固的基礎，從工作方式、工作態度、跨國協作力、建立SOP概念、國際落地與執行Know-how等面向，都有高品質的訓練。自然而然，我的競爭力提升，自我要求也就更高。」訓練過程最令她難忘的收穫，就是工作內容中有許多新鮮好玩的學習機會，不但可以走訪平時接觸不到地方，也有不少機會到海外出差受訓，讓她在短時間內迅速增廣見聞。

「其實從儲備幹部計畫就可以看出這間公司的本質。因為在訓練的過程中，敢讓新人跨部門輪調與實作學習，公司勢必要付出成本和承擔風險，但這也反映出公司願意投資人才與勇於嘗試。」

Jessie認為，一路走來，其實公司的核心精神與基礎架構並未改變：開放信任的氛圍、人才濟濟的競爭環境根植於企業文化中，這也是至今能屹立不搖的原因。Jessie以時間親身見證，公司貫徹始終地支持員工學習、給予舞台發揮遠見與膽識。

在GG Program中鍛鍊韌性，有膽識就能發光發熱

另一位自GG Program畢業的學姊，則是現在擔任品牌經理的Cindy Wang。國中至大學的時間都在美國讀書生活，畢業後返台的第一份工作從公關業起步，為了更暸解行銷並渴望實戰經驗，因此申請加入GG Program，成功完成一年半的儲備幹部訓練，至今已在公司服務四年半的時間。

「在GG Program的訓練裡，我充分感受到『Bold』（大膽）的企業文化。」由於儲備幹部往往年紀較輕、年資較淺，卻時常要進行跨部門的溝通，跟在主管身旁學習如何與資深夥伴一起共事，其實需要有相當的勇氣與膽識。再者，很多時候需要學習傾聽與整合不同意見和看法，甚至在失敗中不斷調適、修正自己的心態，才有辦法在短時間內挖掘出自己所不知道的潛能。

「公司有著平等開放的氛圍，不會因為階級感而有工作難以推行的狀況，這裡的每一個人都能直言不諱、互相挑戰，從而鍛鍊出自信與韌性。」

此外，Cindy也非常欣賞公司多元包容、跨域學習的文化。她的工作團隊中就有四個不同國籍的夥伴，帶來許多跨國與跨文化的協作機會；她認為，在這裡，不分性別或背景，每一個人都有進步成長的空間。

Photo Credit：TNL Brand Studio Cindy分享GG Program期間最大的收穫，是她儘管身在行銷部門，同時也要到現場和業務學習、參加例行業務月會，讓她不但有第一線業務的觀察經驗，也同時了解到事情的全貌及經理人們是怎麼大處著眼、小處著手。Cindy說：「只要你願意，這裡永遠不乏學習的機會。」

而現正於GG Program裡接受品牌儲備幹部訓練的Benjamin，在過去一年的時間，工作內容一部分是在業務相關部門歷練，另一部分則是在品牌部門學習。他與公司的緣份其實很有趣，當年在英國讀研究所時做的一份報告，就是以這家英國百年企業為個案，研究企業如何以消費者為核心，不斷演變與進步，從而在準備資料的過程中，得知了GG Program計畫。

沒想到當時那份學校作業，後來在他心中種下一顆種子，畢業回到台灣後，遂申請GG Program，成功進入這間人才濟濟的國際企業工作。

「在GG Program的學習過程中，「人」是被企業所重視的。在訓練過程中發現，公司將人與人的溝通視為達成目標的重要關鍵。」

Benjamin回憶起在業務相關部門學習時，時常要在第一線跑市場、深入店家的日子，「那是我第一次走進一間雜貨店，用台語和老闆談話。」這樣積累出來的經驗，讓Benjamin有一種很踏實的感受，證明GG Program不是閉門造車的培訓計劃，而是能實際走訪、突破舒適圈的紮實訓練。這個月底，Benjamin即將前往香港，在亞太區辦公室展開為期六個月的新旅程，登上國際舞台，拓展視野、增廣見識、貢獻所學。

Photo Credit：TNL Brand Studio Benjamin Chang是台灣GG Program培育的潛力新秀，他認為：「這裡是一個充滿競爭力的工作環境，同時也有很多學習與表現的機會。因為大家都朝同一個目標前進，所以很團結，溝通流暢並且力求進步，令人印象深刻。」團結與創新，就是Benjamin最大的印象之一。

Global Graduate Program儲備幹部計畫，在台灣也可加入

三位不同時間加入Global Graduate Program儲備幹部計畫的夥伴透露，這項計畫不分世代，都有個共通點，那就是：儲備幹部在正式結束培訓前，要經歷部門輪調，其中一個很可能還是海外據點，才完成整個修練的過程。「願意挑戰自我，想要在短期間快速練功，富有求知慾、創新精神的人，都能在這裡找到多元的學習機會與舞台。」

Jessie表示，其實無論是否是儲備幹部計畫的一員，公司對待人才的核心精神，最重視的還是個人的特質與潛力。Cindy和Benjamin也補充說：「這裡是一個培養企圖心和韌性的好地方，充滿挑戰性的工作能增強抗壓性，也讓人學會自我激勵和調適，成為一個更優秀的經理人。」

事實上，在2020年的新進人員中，有八成來自其它產業，足見其職場的多元性；此外，經過過去多年的人才輸出的成功經驗，台灣的人才在BAT的各個海外辦公室已經奠定了一定的知名度，如今遍布亞洲及英國，給足人才機會認識不同市場的動態、文化，體驗當地生活。對於想要進入國際市場工作的人而言，這家國際企業提供的年度培訓計畫，可讓有志之士、潛力人才發揮所長。

BAT不只提供完整的職涯訓練，也有許多幫助員工內在成長的機制，讓員工能在失敗中學習，或是在職場迷惘的時期能有所支持。例如：每一個新進員工都會配有一位Buddy（夥伴），作為協助新人融入公司的學長姐；而經理職的員工還會有Mentor（導師），不只分享管理經驗、也是心靈的支持後盾。

無論是職場新鮮人、轉換跑道的轉職者、或任何想要為自己的拓展事業和自我賦能的人，都有機會在這間全球大企業鍛鍊身手，為人生與事業帶來滿滿收穫。