日本自民黨總裁選舉開跑：2男2女競逐，誰將接替菅義偉成為新首相？

日本執政黨自由民主黨總裁（黨主席）選舉今（17）日公告，前總務大臣高市早苗、行政改革大臣河野太郎等4人在黨部登記參選，29日投開票，勝者預料10月4日將在國會被選為新首相。

自民黨總裁選戰正式起跑，宣布參選的64歲自民黨前政調會長岸田文雄、60歲的高市早苗、58歲的河野太郎及61歲的自民黨幹事長代行（代理幹事長）野田聖子等4人今天上午10時（台灣時間上午9時）起在自民黨總部登記參選。

這是自民黨總裁選舉首度有一名以上的女性參選。4人登記參選後，下午在黨部舉行演說會、聯合記者會。 選戰焦點包括經濟財政政策、外交及安全保障政策（尤其是對中國的政策）、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫對策、能源政策等。選舉將於29日投開票。

自民黨目前擁有383席國會議員，加上383張黨員票（黨員票的選舉人110萬4336人），總計這次總裁選舉總票數為766票，384票為過半數。如果沒有一位候選人在第一輪投票拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。

第二輪投票的總票數，議員票仍是383張，但黨員票銳減為47票（47都道府縣各一張票），總計430張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵就在議員票得票多寡。

自民黨內有7大派閥，除了岸田派（46人）一致會投給岸田之外，其他6個派閥開放（自主）投票，情況罕見。以國會議員席次來看，最大派閥細田派96人、麻生派53人、竹下派52人、二階派47人、岸田派46人、石破派17人、石原派10人。

細田派傾向支持岸田（岸田派）與高市（無派閥）；麻生派基本上支持岸田與河野（麻生派）；二階派是開放投票，但如果選舉必須進到第二輪投票，得票數高的前兩人對決時，將集中力挺其中一人。

要求現任自民黨總裁、首相菅義偉下台的是自民黨內的年輕眾議員（當選3屆者），因為看到民調菅內閣支持率跌破30％，這些年輕眾議員擔心今（2021）年秋天的眾議院選舉沒有「吸票機」拉票的話，自己可能落選，因此期盼自己的派閥開放投票。

前首相安倍晉三隸屬於自民黨最大派閥細田派，力挺高市，也努力拉票，但細田派有年輕議員表示，希望投給民調支持率高的候選人。

安倍昨（16）日在推特發文明言，「我支持高市早苗候選人」、「在疫情期間能守護人民性命與生活，提出活絡經濟的具體政策，且堅定守護日本主權、強力明示國家觀的候選人是高市，我支持高市，世界正在關注她。」

結果有網友紛紛留言寫道：「期待高市內閣，延攬安倍兄弟（安倍與現任防衛大臣岸信夫）入閣」、「高市若執政，拜託讓安倍擔任外務大臣。」

昨天在國會大廈有一場「挺高市早苗當首相的緊急集會」，自民黨地方議員及擔任高市選舉對策本部長（選舉辦公室主任）的眾議員古屋圭司等國會議員出席。安倍透過預錄影片呼籲：「第100任首相（預計10月4日在國會被選出）是女性首相的話，世界會注目。請大家支持高市。」

有關安定的皇位繼承的看法，高市主張維持男系天皇。此外，高市反對選擇性的夫妻不同姓。安倍說：「高市的國家觀、根據歷史觀所做的發言，不是為了總裁選舉才說的，我支持高市。」

日媒指出，如果必須進到第二輪投票，安倍為了阻止河野當選，將號召細田派國會議員投給河野的對手。

日媒民調支持率位居第一的河野有自民黨前幹事長石破茂、現任環境大臣小泉進次郎支持，受到年輕眾議員力挺，認為如果這3人聯手在今年秋天的眾議院率領黨籍議員選舉，將是強力吸票機，將此3人的結合稱為「小石河連合」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範