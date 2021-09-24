【漫畫】駕籠真太郎《歪像冥獸》選摘：日本當代異色奇想大師，史上最認真破格奇作

文：駕籠真太郎

Photo Credit: 臉譜出版提供

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書籍介紹

本文摘錄自《歪像冥獸》，臉譜出版

作者：駕籠真太郎

【作者介紹】

駕籠真太郎，自稱「奇想漫畫家」。1969年出生於東京，1988年於漫畫雜誌《Comic Box》出道，而後於多本雜誌上連載，至今已累積出版超過三十部單行本作品。以運用情色、噁心、排泄、獵奇等強烈風格及異想天開的劇情表現黑色幽默見長。

除亞洲外，近年作品在西方世界也備受好評，媒體稱他的風格為「時尚妄想」（fashionable paranoia），並曾至荷蘭阿姆斯特丹、香港、台北等地舉辦個展，作品也已有韓國、義大利、法國、希臘等多國譯本。2013年於西班牙「巴塞隆納日本漫畫節」獲讀者票選為「年度最有影響力漫畫家」。

除創作漫畫與插畫外，駕籠真太郎也製作動畫短片、模型、舉辦影展與現場繪製另類肖像畫等，活躍於各式媒體、各藝廊與展覽空間，並曾為Sete Star Sept（日）、Achim.bloch（英）、FLYING LOTUS（美）等各國樂團進行專輯美術設計。

【本書特色】

怪獸特攝＋懸疑恐怖＋變態獵奇

日本當代異色奇想大師・平成的奇才──駕籠真太郎

史上最認真破格奇作！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航