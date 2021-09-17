2021/09/17,
教育

【圖表】疫情下的遠距教學：在超過2000名大學生眼中那種方法成效最好？

【圖表】疫情下的遠距教學：在超過2000名大學生眼中那種方法成效最好？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

遠距教學因為COVID-19疫情爆發，成為世界各國都要使用的上課方式。本文為了瞭解遠距教學的成效，以實際問卷資料帶我們一窺台灣的大學生對遠距教學成效的看法。

隨著網際網路發展與普及，許多社會上的實體活動，大多出現線上模式，例如遠距教學就是一種。而2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在全世界大爆發，許多國家為了控制疫情而採取封城措施，這促使幾乎所有實體課程都變成線上遠距教學模式。

因為不得不將課程轉成線上遠距教學，這使得老師們紛紛變成「直播主」，而學生則在電腦、平板甚至是手機螢幕前遠距學習課程。

而台灣也在2021年5月不幸爆發COVID-19疫情，導致全國進入三級警戒，並且實施停課不停學措施。所以不論是學校、補習班、安親班的教學機構，在2021年5月都全面改成線上遠距教學方式。

為瞭解大學生對線上遠距學習的感想與心得，一個由高中生、大學生與自學生組成的團體Z星球，在6月底時以線上問卷方式調查大專院校學生的意見，最終取得2372個問卷回覆，從中能讓我們一窺大學生對遠距教學的想法與意見。

疫情前的遠距學習經驗

首先從過去經驗來看，這2372位大專學生中，61.96%的人在2021年5月前曾有遠距學習經驗，換句話說有接近4成的大學生在疫情之前不曾有經驗，比例不低。進一步用年級分開看，結果呈現出年級越高，有遠距學習經驗的比例越高。77.2%的大四學生曾有經驗，接近8成；而大一學生則是40.8%有過經驗，不到一半。

圖1-學年與經驗

而家庭年收入也有差異變化，呈現出年收入越高，有遠距學習經驗的比例越高。年收入低於90萬的家庭，有55.3%具遠距學習經驗，而年收入高於150萬的族群，則有70%以上曾有遠距學習經驗。或許是因為遠距學習有設備與網路需求的現實問題。

圖2-年收入與經驗_v2

最受青睞的線上遠端教學方式

接著來看看，大學生認為那中線上遠距教學方式，對他們最有成效。

直播講課是最常見的遠距教學方式，除此之外有些老師會把其他教學方式也帶到線上教學使用，例如問答、實作、小組討論等等。

根據問卷結果，在這些教學方式中「教師即時講授」被最多學生（41.2%）列為最有成效的教學方式，其次的是「播放視聽教材」有22.6%學生列為最有成效。

圖3-最有成效的線上教學方式

而「小組討論」與「學生實作、實驗演練」則僅有4.3%跟7.7%的學生，認為在遠距教學上最有成效。

在遠距教學的過程，老師的哪些情形被認為最影響學習效果呢？根據問卷，「老師不熟悉軟硬體設備」被最多學生（45.1%）認為最影響學習效果，而只有7.1%的學生認為「老師課堂互動減少」最影響學習效果。

圖4-最影響學習效果的情況

一般實體上課後，測驗考試是最常見用來評量學生學習成效的方式。而這份問卷也有詢問學生，在遠距教學模式下，他們認為哪種方式最能合理測驗出學習成效。

在遠距教學情形下，「書面檔案繳交（如：小論文、資料蒐集整理、書面報告）」被最多學生（34.1%）認為列為最能合理測驗出學習成效的評量方式，其次是「課堂出席率」（16.9%），「電子紙筆測驗」與「依課堂互動、參與狀況與比例來評分」並列第三（14.5%）。

圖6最合理的評量方式

不分環境教師即時講授的方式都最有成效

問卷中也有詢問「實體課堂」上那些教學方式學生認為最具成效，與「遠距教學」相比，「教師即時講授」仍然是被最多學生（50.0%）列為最有成效的教學方式，也就是說不論是課堂或線上，老師實際即時教授都被認為是效果最好。

圖5-實體與線上比較

而不同點則是「播放視聽教材」、「閱讀/蒐集資料」與「學生實作、實驗演練」。

「播放視聽教材」與「閱讀/蒐集資料」這兩種方式，在實體課堂上只有少數人認為是最有成效的教學方式，而在線上遠端教學上則被較多人認為是最有成效的教學方式。

而「學生實作、實驗演練」則是相反，在實體課課堂上有較多人（24.6%）認為是最有成效的教學方式，但在線上遠端教學上只有少數人（7.7%）認為是最有成效的教學方式。

台灣目前各級學校已經開學，回到實體上課的情形。不過，目前世界COVID-19疫情仍未停歇，無法保證台灣不會再次爆發疫情，所以為因應可能再發生的停課不停學，我們可以好好檢視這次的經驗，從中找出更好的線上教學與學習方式。

本文資料由Z星球提供，更多問卷結果細節可見Z星球網頁

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核稿編輯：楊士範


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