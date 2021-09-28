《擁抱陰影》：人們害怕自己的優秀特質，不亞於害怕自己的黑暗面

文：羅伯特．強森（Robert A. Johnson）

陰影中的黃金

我曾寫過，陰影是一個人不被接受的黑暗部分。但我也說過，陰影也可能是把自己最好的一部份投射在另一個人或狀況上。英雄崇拜的能力就是純粹的陰影。

這時，我們擁有的優秀特質受到排拒，只能投射到別人身上。雖然很難理解，但我們常常會排拒自己的優秀特質，反而尋找一個陰影來代替。

十四歲的少年會崇拜十六歲的少年，讓他背負十四歲的少年還做不到的事情。幾個月後，十四歲的少年內化了這種能力，展現出就在不久前被他貶抑成陰影的力量。也許現在十八歲的少年變成了他的偶像，但之後自己也會迎頭趕上。成長通常會透過這種方式帶入發展過程的下一階段。今天崇拜的英雄特質，明天會成為自己的能力。

早期在我自己的分析中，我曾做過一個很嚇人的夢。在夢裡我吃掉了我當時崇拜的偶像史懷哲。這個夢，即使不要說得那麼誇大，也還是代表我必須接受自己某個與史懷哲相似的特質，然後別再將這個特質投射在外在的英雄偶像身上。

當然在程度上有所差別，不過這個夢的確是在說我必須變成史懷哲。所有的英雄偶像都需要內化。當然，我自己幼稚的那個部分卻用盡全力在抗拒這個成長發展的過程。

那時，我的疑問是：「怎麼有人可以活出那麼多人格面向？」史懷哲擁有音樂、醫學與哲學的博士學位，還是偉大的人道主義者。很明確地，他就是個文藝復興人。但是我不能讓他背負屬於我自己的潛能。鑽研自己的興趣，包括音樂、心理學與療癒他人，並將這些結合起來、發揮我百分之百的能力，是由我來作主。

如果去檢視為何我們會把自己最好的能力投射出去，可能會感到非常困惑。這似乎代表我們害怕天堂來臨得太快！從自我的角度來說，強大特質的展現可能會顛覆我們的整體人格架構。詩人艾略特（T. S. Eliot）在詩劇《大教堂謀殺案》中，用強烈的語言描寫了這種狀態：

主啊，原諒我們，

我們知道自己是普通人，

是會關上門坐在火爐邊的一般男女：

害怕神的祝福，害怕上帝之夜的孤寂，

害怕必須臣服，害怕遭受剝奪。

害怕人類的不公多於神的正義，

害怕窗邊的手、茅草屋頂上的火、酒館裡的亂拳、被人推落入運河，

多於我們畏懼神的愛。[1]

我的好友傑克．桑佛德，是榮格心理學分析師，也是聖地牙哥的聖公會牧師。有一次我聽著他照著平時字句斟酌的風格，做嚴謹的講學時，卻說出以下驚世駭俗的言論：「你們必須了解，神愛你的陰影要比愛你的自我多得多！」我原本期待天上會有雷劈下來，或至少聽眾會大聲抗議，但沒有人說話。不過後來與他的對話中，則有再進一步的討論：

自我⋯⋯主要工作是進行自我防衛，並朝著自己的抱負前進。所有會干擾自我的事物都必須被壓抑。這些（被壓抑的）元素⋯⋯會變成陰影。通常這些基本上都會是正向的特質。 我認為有兩種「陰影」：（1）它是自我的黑暗面，平時小心地隱藏起來不被自我發現，只有在人生遇到困難時才不得不展現。（2）它會因干擾自我中心的狀態，而受到壓抑；不管它看起來多麼邪惡，基本上都與真我相連結。 到了攤牌的時刻，神（真我）還是偏愛陰影多於自我，因為陰影雖然充滿危險，但更接近中心，也更真實。[2]

我們所處的時代，其實還沒準備好聆聽對於人性中光明面與黑暗面的重新評估。但如果想要避開可能會摧毀整個文明的衝突，就非聽不可。我們無法再承擔將自己未曾運作的部分加諸於他人身上的後果。

榮格提醒我們，要從精神分析個案的櫃子裡拉出骷顱頭不會太難，但如果想從陰影中挖出黃金會是天大的難事。人們害怕自己的優秀特質，不亞於害怕自己的黑暗面。如果我們在某個人身上發現黃金，通常對方會用盡力氣否認到底。這就是為什麼我們常常沉迷於英雄崇拜。崇拜史懷哲博士，要比自己展現那些（沒優秀到那個程度的）特質來得容易得多。

就發現他人身上的黃金這方面來說，我的第六感頗為強烈，也十分樂於讓他們熟悉、認同自己擁有的優秀特質與價值。但更常發生的是，他們會全力抗拒整個過程，或者會認為是我擁有這些特質，而不是他們自己。這種對自身特質的反應，不但是有效的逃避，也是有效的拒絕。美麗（或價值）只存在旁觀者的眼中。

陰影中隱藏了非常巨大的能量。如果我們透過自我的運作，將所有已知的能力消耗殆盡，未曾運作的陰影便能和我們的生命打下美好的新契約。

但若是將陰影投射出去，可能會造成兩項錯誤：首先，我們對他人加諸的黑暗，或光明，都會對那人造成損害，因為這是讓對方揹起沉重的責任，扮演我們眼中的英雄角色。再來，丟開自己的陰影後，我們得到了淨化，但也失去改變的機會，並遺落了支點，也就是自我生命中充滿狂喜的面向。

有一次，一位明智的女士聽到我抱怨自己上台講學前總是疲倦不堪，於是告訴我如何獲得更多的能量。她教我可以在上台前找一個房間獨處，拿一條毛巾來，先把毛巾弄得非常濕、非常重，然後把毛巾包成球狀，用盡全力往地上扔，同時大聲叫出來。

我覺得這真是愚蠢至極，完全不是我會做的事。但當我做完這件事，走出房間上了台，竟然感覺到自己的雙眼充滿熊熊火光。我擁有了能量、精力與聲音，完成了一次真誠懇切、架構完整的演講。陰影給了我支持，而不是壓垮我。

如果能夠就形式上碰觸到自己的陰影，做出一些平常自己不會做的事情，便能從陰影得到一股巨大能量。我們可以從一件有趣的事實看到這樣的動力模式。鸚鵡學髒話比學日常用語來得快，是因為我們咒罵的時候用了很多力氣。鸚鵡並不知道這些字詞的意思，但卻能夠聽出其中蘊含的能量。即使是動物，也可以感受到我們隱藏在陰影中的力量！

備註

[1]原註：T．S．艾略特的《大教堂謀殺案》（Murder in the Cathedral），收錄於《詩與戲劇全集：1909-1950》（The Complete Poems and Plays: 1909-1950）（紐約：哈考特出版社，1971 年），第221 頁。

[2]原註：參考約翰．桑佛德的傑作《化身博士的怪奇審判》（The Strange Trial of Dr. Hyde）（舊金山：哈波出版社，1987 年），對於此一主題有更深入的探討。

書籍介紹

本文摘錄自《擁抱陰影：從榮格觀點探索心靈的黑暗面》，心靈工坊出版

作者：羅伯特．強森（Robert A. Johnson）

譯者：徐曉珮

【作者介紹】

美國榮格分析師、作家。生於奧勒岡州的波特蘭市。畢業於奧勒岡大學（University of Oregon）與史丹佛大學（Stanford University）。他曾求教印度籍精神導師克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti）與日本禪師鈴木大拙。1947年接受榮格分析師弗里茨·肯克爾（Fritz Künkel）的分析治療，而後前往瑞士蘇黎世榮格學院，榮格的太太艾瑪．榮格（Emma Jung）是他的主要分析師。

在肯克爾（Künkel）、托尼．薩斯曼（Tony Sussman）的協助下，他完成分析師訓練，並於五○年代初期與海倫．盧克（Helen Luke）在洛杉磯開業。六○年代初期結束執業，至密西根州聖格雷戈里修道院的三河修道院（St. Gregory’s Abbey, Three Rivers）待了四年，1976年返回加州重啟心理治療工作。

強森擅長以神話故事演繹人類心理，1974年一場以神話解析男性心理的演講，被謄錄編輯成《他：理解男性的心理學》（He: Understanding Masculine Psychology）一書，出版後廣受歡迎。

強森陸續出版了《她：理解女性的心理學》（She: Understanding Feminine Psychology）（按：前面提及的兩本書中文版後合為一書，即《他與她：從榮格觀點探索男性與女性的內在旅程》）、《戀愛中的人：榮格觀點的愛情心理學》（We: Understanding the Psychology of Romantic Love）、《與內在對話：夢境．積極想像．自我轉化》（Inner Work: Using Dreams and Active Imagination for Personal Growth）、《擁抱陰影：從榮格觀點探索心靈的黑暗面》（Owning Your Own Shadow: Understanding the Dark Side of the Psyche）（以上中文版皆由心靈工坊出版）等十餘冊書，暢銷百萬冊。

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航