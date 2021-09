線上課程爆量，為何人們還是不學習？「原子習慣」工具讓你贏過98%的人

現今網路上爆量的線上課程,很多品質都是世界級水準,但是人們為何還是不學習,其問題就是出在習慣。掌握習慣,任何人都可以修完任何想學的課程。

學習沒有財力的問題,只有動機的問題

假設你設定要去美國史丹佛大學(全美排名第六)念個學士學位,你要先準備好托福和SAT考試、並且參加各項高中的比賽、寫好大學計畫和學術計畫,證明你有念史丹佛的實力。

接著你要準備一年約5萬美金(約139萬元台幣)的學費,每個月要至少1000美金(約2萬7800元台幣)的租金(這已經是最低租金,大概像是貧民窟吧),接下來還要每月1000美金的生活費(這也是過得非常省吃儉用),保守估計,一年要花200萬台幣,四年就是800萬,才能上到史丹佛教授的課。

而現在這些課一堂整學期的課均價大約50塊美金(約1400元台幣),還可以拿證書,遑論超多免費的課可以上,這樣你還不動心嗎?

再不動心,就只剩下學習動機和習慣的問題了。不過這個問題真的是一般人的通病,問題非常非常大,也是因為這個問題導致人們停滯不前,即使學習已經這麼便宜這麼簡單,還是不想動。

從興趣找出學習目標

根據數據,2019年大學休退學人數超過18萬人(占比15%),55%大學生自認選錯系。調查工作八年的社會人士,發現62.7%是學非所用。所以如何從興趣裡面找想學的知識,又能與當代火熱的AI相關學科結合呢?

雖然非常低的價錢上MOOCs的課,但現在線上課程那麼多,該如何著手找出想上的課程呢?

假設你是高一新生,平常喜歡打籃球,這邊介紹你KSAA工作知能法,幫助你畫出以籃球為中心的跨域學習藍圖。

KSAA模式是指知識(Knowledge)、技術(Skill)、能力(Ability)、和態度(Attitude)。一旦找到有興趣的主題,可以套入KSAA模式,發想出主題相關的延伸學習,並訂出最符合興趣和實際效益的目標來學習。

何不嘗試請教練、籃球愛好者、引導師或老師帶你一起設計專屬於你的KSAA呢?如此一來,你可能會有如下的設計圖一,而這裡面你會感興趣,又可以結合學術和趨勢的,可能是知識裡的數據分析。

Photo Credit: 本文作者提供 圖一:籃球的KSAA圖

接著你可以在edx裡輸入basketball的關鍵字,就有一兩堂課是跟數據分析的。一堂是由阿拉斯加大學開出的「Sport Analytics」,這是與大數據分析和預測相關的籃球運動分析課程;另外也聖母大學的「Math in Sports」教你了解籃球運動中的數學統計。

如果你能將自己熱愛的運動和學術結合感興趣,並且跟上當代火熱的AI趨勢和大數據分析,例如將自己喜歡的金州勇士隊,進行一份大數據分析,用決策樹預測出最佳的選秀或交易組合,你已經足以與年薪15萬美金的運動精算師相提並論了。

習慣黃金律修線上課程

根據統計,線上學習平台MOOCs的平均完課率落在15%,越多人註冊的課程,完課率愈低,例如美國杜克大學在Coursera開的一堂辯論課程「Think Again: How to Reason and Argue」,全球有22萬人註冊,但是完課率只有2.3%。

為何常常設一個目標,卻總是無法達成呢?因為除了睡覺以外,人一輩子的生活有5%是來自意志力,95%是源自習慣。這個意思是說我們只能控制5%的邏輯和理性判斷。

這也是為何很多人設了減肥目標,卻總是無法減肥成功、或者減肥後又復胖,因為平常就沒有少吃和多動的習慣,只靠意志力撐兩三個月,之後又恢復過往的習慣了。

修線上課程也是一樣,若平常沒有課外學習的習慣,註冊了線上課程之後,上了一兩週的課程,沒有老師所設的進度、沒有成績和考試壓力,就很難完成所有課程了。

因此設定目標很重要,但需要好習慣來讓學習成為我們生活的一部分。那我們應該如何把學習變成習慣呢?甚至把壞習慣改成好習慣呢?

《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》的作者查爾斯.杜希格(Charles Duhigg)提出習慣迴路,說明人的習慣是透過對「提示」的反應過程,並且預期有獎勵回饋的狀態下做出的行為。使用「改變習慣的黃金律」(圖二),意思是沿用相同的提示和獎酬,而置換掉中間的慣性行為。

Photo Credit: 本文作者提供 圖二:改變習慣的黃金律

例如放學後無聊時(提示),就會想要滑手機(慣性行為),看看喜歡的YouTuber又波出什麼新影片,或者同學在IG上又有什麼新動態。很想要改變壞習慣時,就問自己:「如果把滑手機換成看一段Coursera的影片,是否可以接受?」如果可以接受,就把慣性行為換為看線上學習影片,再把原本的慣性行為變成獎勵——滑手機(圖三)。

Photo Credit: 本文作者提供 圖三:改變壞習慣

光這個小動作的改變,你已經跨出成功的一大步了,以後你無聊時,不會先想到要划手機,而是先想到看線上學習影片,且當你想滑手機時,你也已經養成習慣先看一段Coursera影片再來滑手機。

原子習慣修線上課程

《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》書中提到用「提示-慣性行為-獎賞」來改變的模式來改變自己的習慣,這是參照心理學家史金納在1930年提出的「刺激-反應-獎賞」模式。

然而這個模式忽略了內在心情和情緒,你說「放學無聊」時,先「看一段Coursera影片」,再「滑手機」,但我就是不想看影片,我就是想直接滑手機,那該怎麼辦?

《原子習慣》這本書改良改良了這個模式,變成「提示-渴望-回應-獎賞」,看起來好像只是多了一個步驟,但原子習慣博大精深的把「改變習慣技術」融到這四個步驟裡面,我將為每個步驟各舉一個我認為容易操作的技術,用來解釋修習線上課程的範例。

提示:方法是「讓提示顯而易見」,建議工具為「習慣堆疊」,就是將自己的每個習慣都累積堆疊起來,未來只要一件事情發生,就會觸發另一件事情,例如「當我無聊時,我會看Coursera影片;當我看完影片,我會滑IG;當我滑完IG時,我會做五分鐘的Nike Training的動態伸展;當我做到無聊時…」如此就形成迴圈了。 渴望:方法是「讓習慣有吸引力」,建議工具為「誘惑綑綁」,假設我很喜歡看訂閱的YouTuber,當他發佈新影片時,我都不想錯過。我會「先看10分鐘的Coursera影片(需要),再看YouTube(想要)。」或者我會直接找Coursera在YouTube上的課(將兩者綑綁在一起)。 回應:方法是「讓行動輕而易舉」,建議工具為「兩分鐘法則」,假設看十分鐘的影片實在看不下去,你可以看兩分鐘就好,所以告訴自己「我只需要打開電腦,看兩分鐘的Coursera,如果看得下去就繼續看,看不下去就關掉電腦。」 獎賞:方法是「讓獎賞令人滿足」,建議工具為「習慣追蹤器」,記錄自己學Coursera的時間,只要每周到達3小時,就買杯飲料獎賞自己(外在動機),或者到IG公開自己的學習時間(內在動機)。

使用原子習慣工具完成線上課程

下面將介紹上述的工具如何使用:

1. 執行意向工具:幾乎每個人在決定註冊課程的時候,都會對自己說:「我要開始自學了」,但是卻很少開啟學習網站,也沒有說何時何地發生。這時候可以使用執行意向工具:「我會於[時間],在[地點],進行[行為]。」套用在線上修課,就可以是:「我會於[早上六點],在[書房],進行[線上學習15分鐘]。」順便強迫自己早睡早起。如果很累,你可以起來看15分鐘的Coursera,再回去睡到飽。相信我,通常你就不會回去睡了,晚上也會因此很早就累了,就可以強迫自己早睡早起了。

2. 習慣堆疊工具:找出自己每天的習慣,把新的習慣堆疊上去,例如:「無聊的時候就會看線上影片10分鐘」、「讀累了就會做5分鐘的Nike Training」、「運動完就會做筆記10分鐘」、「寫完就會與好朋友聊天」、「聊完天就會上網學習10分鐘」。

有沒有發現一小時內,你已經學習了半小時,而且又有運動,超有生產力的。

3. 習慣追蹤器:這是一項讓自己有內在動機成就感的工具,當上面的執行意向有做到的時候,就在追蹤器上面打個勾,表示自己已經完成,若你每天都有完成,成就感自然會提升。你也可以把自己想培養的習慣,比如每天早起、運動、認識一個新朋友、每天感恩寫在追蹤器上面,每天有做到就註記。不過記得不要設太多習慣,以免自己疲乏,一段時間至多三個習慣就好。

4. 習慣契約:訂定習慣就要負責,但是人都會想要偷懶,「今天沒看Coursera不會怎樣,明天再補」、「一天賴個床沒關係,之前早起三天,超累的。」

所以就必須要有一至兩個人擔任你的「問責夥伴」,你可以與兩個好朋友簽下契約,契約內容可以是:「若一天沒有早起,就請好朋友吃早餐。」、「若一天沒有看Coursera影片,就跑操場5圈。」請朋友簽名,以示負責。

結語

《原子習慣》作者詹姆斯・克利爾說:「每天都進步1%,一年後,你會進步37倍;每天都退步1%,一年後,你會弱化到趨近於0!」目標設定無法完成,都是習慣的問題,每天的小習慣,一兩天或一個月看不出來、三個月可能還是看不出來,但堅持半年以上就會漸漸看到成果。若能堅持一輩子,你的人生將有翻天覆地改變。這如同愛因斯坦說的:「複利是世界的第八大奇蹟」。

修習線上課程也是一樣,養成好習慣,你就可以成為自學達人,贏過世界上98%說想要自學卻永遠無法完課的人了。

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航