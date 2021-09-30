線上課程爆量，為何人們還是不學習？「原子習慣」工具讓你贏過98%的人

現今網路上爆量的線上課程，很多品質都是世界級水準，但是人們為何還是不學習，其問題就是出在習慣。掌握習慣，任何人都可以修完任何想學的課程。

學習沒有財力的問題，只有動機的問題

假設你設定要去美國史丹佛大學（全美排名第六）念個學士學位，你要先準備好托福和SAT考試、並且參加各項高中的比賽、寫好大學計畫和學術計畫，證明你有念史丹佛的實力。

接著你要準備一年約5萬美金（約139萬元台幣）的學費，每個月要至少1000美金（約2萬7800元台幣）的租金（這已經是最低租金，大概像是貧民窟吧），接下來還要每月1000美金的生活費（這也是過得非常省吃儉用），保守估計，一年要花200萬台幣，四年就是800萬，才能上到史丹佛教授的課。

而現在這些課一堂整學期的課均價大約50塊美金（約1400元台幣），還可以拿證書，遑論超多免費的課可以上，這樣你還不動心嗎？

再不動心，就只剩下學習動機和習慣的問題了。不過這個問題真的是一般人的通病，問題非常非常大，也是因為這個問題導致人們停滯不前，即使學習已經這麼便宜這麼簡單，還是不想動。

從興趣找出學習目標

根據數據，2019年大學休退學人數超過18萬人（占比15%），55%大學生自認選錯系。調查工作八年的社會人士，發現62.7%是學非所用。所以如何從興趣裡面找想學的知識，又能與當代火熱的AI相關學科結合呢？

雖然非常低的價錢上MOOCs的課，但現在線上課程那麼多，該如何著手找出想上的課程呢？

假設你是高一新生，平常喜歡打籃球，這邊介紹你KSAA工作知能法，幫助你畫出以籃球為中心的跨域學習藍圖。

KSAA模式是指知識（Knowledge）、技術（Skill）、能力（Ability）、和態度（Attitude）。一旦找到有興趣的主題，可以套入KSAA模式，發想出主題相關的延伸學習，並訂出最符合興趣和實際效益的目標來學習。

何不嘗試請教練、籃球愛好者、引導師或老師帶你一起設計專屬於你的KSAA呢？如此一來，你可能會有如下的設計圖一，而這裡面你會感興趣，又可以結合學術和趨勢的，可能是知識裡的數據分析。

Photo Credit: 本文作者提供 圖一：籃球的KSAA圖

接著你可以在edx裡輸入basketball的關鍵字，就有一兩堂課是跟數據分析的。一堂是由阿拉斯加大學開出的「Sport Analytics」，這是與大數據分析和預測相關的籃球運動分析課程；另外也聖母大學的「Math in Sports」教你了解籃球運動中的數學統計。

如果你能將自己熱愛的運動和學術結合感興趣，並且跟上當代火熱的AI趨勢和大數據分析，例如將自己喜歡的金州勇士隊，進行一份大數據分析，用決策樹預測出最佳的選秀或交易組合，你已經足以與年薪15萬美金的運動精算師相提並論了。

習慣黃金律修線上課程

根據統計，線上學習平台MOOCs的平均完課率落在15%，越多人註冊的課程，完課率愈低，例如美國杜克大學在Coursera開的一堂辯論課程「Think Again: How to Reason and Argue」，全球有22萬人註冊，但是完課率只有2.3%。

為何常常設一個目標，卻總是無法達成呢？因為除了睡覺以外，人一輩子的生活有5%是來自意志力，95%是源自習慣。這個意思是說我們只能控制5%的邏輯和理性判斷。

這也是為何很多人設了減肥目標，卻總是無法減肥成功、或者減肥後又復胖，因為平常就沒有少吃和多動的習慣，只靠意志力撐兩三個月，之後又恢復過往的習慣了。

修線上課程也是一樣，若平常沒有課外學習的習慣，註冊了線上課程之後，上了一兩週的課程，沒有老師所設的進度、沒有成績和考試壓力，就很難完成所有課程了。

因此設定目標很重要，但需要好習慣來讓學習成為我們生活的一部分。那我們應該如何把學習變成習慣呢？甚至把壞習慣改成好習慣呢？

《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》的作者查爾斯．杜希格（Charles Duhigg）提出習慣迴路，說明人的習慣是透過對「提示」的反應過程，並且預期有獎勵回饋的狀態下做出的行為。使用「改變習慣的黃金律」（圖二），意思是沿用相同的提示和獎酬，而置換掉中間的慣性行為。

Photo Credit: 本文作者提供 圖二：改變習慣的黃金律

例如放學後無聊時（提示），就會想要滑手機（慣性行為），看看喜歡的YouTuber又波出什麼新影片，或者同學在IG上又有什麼新動態。很想要改變壞習慣時，就問自己：「如果把滑手機換成看一段Coursera的影片，是否可以接受？」如果可以接受，就把慣性行為換為看線上學習影片，再把原本的慣性行為變成獎勵——滑手機（圖三）。

Photo Credit: 本文作者提供 圖三：改變壞習慣

光這個小動作的改變，你已經跨出成功的一大步了，以後你無聊時，不會先想到要划手機，而是先想到看線上學習影片，且當你想滑手機時，你也已經養成習慣先看一段Coursera影片再來滑手機。

原子習慣修線上課程

《為什麼我們這樣生活，那樣工作？》書中提到用「提示-慣性行為-獎賞」來改變的模式來改變自己的習慣，這是參照心理學家史金納在1930年提出的「刺激-反應-獎賞」模式。

然而這個模式忽略了內在心情和情緒，你說「放學無聊」時，先「看一段Coursera影片」，再「滑手機」，但我就是不想看影片，我就是想直接滑手機，那該怎麼辦？

《原子習慣》這本書改良改良了這個模式，變成「提示-渴望-回應-獎賞」，看起來好像只是多了一個步驟，但原子習慣博大精深的把「改變習慣技術」融到這四個步驟裡面，我將為每個步驟各舉一個我認為容易操作的技術，用來解釋修習線上課程的範例。

提示：方法是「讓提示顯而易見」，建議工具為「習慣堆疊」，就是將自己的每個習慣都累積堆疊起來，未來只要一件事情發生，就會觸發另一件事情，例如「當我無聊時，我會看Coursera影片；當我看完影片，我會滑IG；當我滑完IG時，我會做五分鐘的Nike Training的動態伸展；當我做到無聊時…」如此就形成迴圈了。 渴望：方法是「讓習慣有吸引力」，建議工具為「誘惑綑綁」，假設我很喜歡看訂閱的YouTuber，當他發佈新影片時，我都不想錯過。我會「先看10分鐘的Coursera影片（需要），再看YouTube（想要）。」或者我會直接找Coursera在YouTube上的課（將兩者綑綁在一起）。 回應：方法是「讓行動輕而易舉」，建議工具為「兩分鐘法則」，假設看十分鐘的影片實在看不下去，你可以看兩分鐘就好，所以告訴自己「我只需要打開電腦，看兩分鐘的Coursera，如果看得下去就繼續看，看不下去就關掉電腦。」 獎賞：方法是「讓獎賞令人滿足」，建議工具為「習慣追蹤器」，記錄自己學Coursera的時間，只要每周到達3小時，就買杯飲料獎賞自己（外在動機），或者到IG公開自己的學習時間（內在動機）。

使用原子習慣工具完成線上課程

下面將介紹上述的工具如何使用：

1. 執行意向工具：幾乎每個人在決定註冊課程的時候，都會對自己說：「我要開始自學了」，但是卻很少開啟學習網站，也沒有說何時何地發生。這時候可以使用執行意向工具：「我會於[時間]，在[地點]，進行[行為]。」套用在線上修課，就可以是：「我會於[早上六點]，在[書房]，進行[線上學習15分鐘]。」順便強迫自己早睡早起。如果很累，你可以起來看15分鐘的Coursera，再回去睡到飽。相信我，通常你就不會回去睡了，晚上也會因此很早就累了，就可以強迫自己早睡早起了。

2. 習慣堆疊工具：找出自己每天的習慣，把新的習慣堆疊上去，例如：「無聊的時候就會看線上影片10分鐘」、「讀累了就會做5分鐘的Nike Training」、「運動完就會做筆記10分鐘」、「寫完就會與好朋友聊天」、「聊完天就會上網學習10分鐘」。

有沒有發現一小時內，你已經學習了半小時，而且又有運動，超有生產力的。

3. 習慣追蹤器：這是一項讓自己有內在動機成就感的工具，當上面的執行意向有做到的時候，就在追蹤器上面打個勾，表示自己已經完成，若你每天都有完成，成就感自然會提升。你也可以把自己想培養的習慣，比如每天早起、運動、認識一個新朋友、每天感恩寫在追蹤器上面，每天有做到就註記。不過記得不要設太多習慣，以免自己疲乏，一段時間至多三個習慣就好。

4. 習慣契約：訂定習慣就要負責，但是人都會想要偷懶，「今天沒看Coursera不會怎樣，明天再補」、「一天賴個床沒關係，之前早起三天，超累的。」

所以就必須要有一至兩個人擔任你的「問責夥伴」，你可以與兩個好朋友簽下契約，契約內容可以是：「若一天沒有早起，就請好朋友吃早餐。」、「若一天沒有看Coursera影片，就跑操場5圈。」請朋友簽名，以示負責。

結語

《原子習慣》作者詹姆斯・克利爾說：「每天都進步1%，一年後，你會進步37倍；每天都退步1%，一年後，你會弱化到趨近於0！」目標設定無法完成，都是習慣的問題，每天的小習慣，一兩天或一個月看不出來、三個月可能還是看不出來，但堅持半年以上就會漸漸看到成果。若能堅持一輩子，你的人生將有翻天覆地改變。這如同愛因斯坦說的：「複利是世界的第八大奇蹟」。

修習線上課程也是一樣，養成好習慣，你就可以成為自學達人，贏過世界上98%說想要自學卻永遠無法完課的人了。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航