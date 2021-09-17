2021/09/17,
國際

法律「強暴」定義危害受害者權益，歐洲理事會要求波蘭修改

法律「強暴」定義危害受害者權益，歐洲理事會要求波蘭修改
2006年，一名波蘭少女遭性攻擊後自殺，因而圖中校園裡的波蘭國旗被綁上黑色絲帶，來進行哀悼｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

波蘭亞捷隆大學刑法系助理教授Magdalena Grzyb指出，波蘭每年1300起強暴案中，只有475例最終被判入獄。並不是因為波蘭強暴不猖獗，而是因為刑法上對於強暴的定義，導致只有一小部分的強暴犯，符合「法律上的強暴」。

歐洲理事會（Council of Europe）昨（16）天要求波蘭修改法律上對於強暴的定義，把有沒有使用暴力等手段，改成「沒經過同意的性行為」。波蘭亞捷隆大學刑法系助理教授Magdalena Grzyb也指出，因為現行波蘭刑法上對強暴的定義，受害者必須有夠強烈的「反抗行為」，使得將加害者判為強暴罪成了一件極為困難的事，只有一小部分的強暴犯，符合法律中對強暴的定義。

而事實上，這並不是歐盟第一次與波蘭政府意見相左。法律正義黨執政後，便頻頻與歐盟起衝突。

歐洲理事會呼籲，要求波蘭修改法律對強暴的定義

（中央社）歐洲理事會（Council of Europe）昨（16）天表示，波蘭必須修改其法律上強暴的定義，這是對波蘭執政的民族主義派在人權和民主價值方面的最新挑戰。

波蘭保守派法律正義黨（PiS）領導的政府推出事實上禁止中止妊娠措施，強化波蘭原已相當嚴格的反墮胎法律。

歐洲理事會表示，華沙當局應該更努力對抗性暴力，其中包括修改強暴的定義，「從以暴力為基礎的定義，修改為涵蓋所有未經同意的性行為」。

「如果刑法中沒有以同意為基礎的強暴定義，在性行為沒有爭議，但同意與否有爭議的情況下，檢方總是會決定不尋求起訴。」

歐洲理事會表示，波蘭也應該改善對性暴力受害人的緊急照護和服務，並且訓練警察和醫療人員，成為更好的強暴案應變人員。同時，加強國家和婦女權利團體的對話。

歐洲理事會這項聲明是2014年「伊斯坦堡公約」（Istanbul Convention）落實檢討報告的一部分。伊斯坦堡公約的宗旨在防止和打擊對女性的暴力。目前為止分析的17個國家中，只有比利時、馬爾他和瑞典這3個國家，僅以未經同意為由，就懲罰性暴力行為。

歐盟27國中還有6國尚未批准這項公約，分別為匈牙利、保加利亞、斯洛伐克、捷克、拉脫維亞和立陶宛。

波蘭法律對強暴的定義，為何有爭議？

波蘭刑法中對強暴的定義，是指「以暴力、威脅、以及欺騙，來讓他人與其發生性關係。」（Whoever, by force, illegal threat or deceit subjects another person to sexual intercourse）。然而因為對於強暴的定義中，是以有沒有使用暴力等手段為基礎，而不是有沒有得到被害者的同意，因而引發爭議。

事實上，今年4月時波蘭亞捷隆大學（Jagiellonian University）刑法系助理教授Magdalena Grzyb曾經投書，指出波蘭刑法中強暴定義的問題。他認為目前在波蘭法律的框架下，如果要裁決為強暴，受害者必須有夠強烈的「反抗行為」，證明有反抗加害者的暴力等行為，只有平靜的說不並不夠。但是受害者在被強暴時，有可能因為當下的情況而僵住，或者認為抵抗徒勞，而無法有太大的反抗行為。

他也說，波蘭每年平均通報1300起強暴案，不過其中只有475例最終被判入獄。並不是因為波蘭強暴不猖獗，而是因為刑法上對於強暴的定義，導致判為強暴罪是一件極為困難的事，只有一小部分的強暴犯，符合法律中對強暴的定義。

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Photo Credit：Reuters / 達志影像
波蘭最高法院宣布墮胎違憲。因而今年一月，波蘭女性走上街頭抗議。

法律正義黨與歐盟的針鋒相對

另外，昨天歐洲理事會對波蘭的呼籲，並不是歐盟第一次對波蘭政府的作為有意見。

作為波蘭疑歐派的保守大黨，法律正義黨執政後，便頻頻與歐盟起衝突。比如過去因為不願意配合歐盟執委會（European Commission）啟動的難民配額安置計劃，不想分擔接納北非、敘利亞等中東國家的難民潮，而與歐盟槓上。2018年不顧歐盟反對，進行危害法官獨立性的司法改革。去年波蘭政府揚言對墮胎相關政策祭出更嚴格的限制，憲法法庭更判決墮胎違憲，導致歐盟反對，認為波蘭違反人權。

這次也不例外。《路透社》報導，除了歐洲理事會要求波蘭修改強暴的定義外，歐洲議會（European Parliament）也譴責波蘭政府的作為，以502票通過一項決議。決議中關切波蘭的新聞自由，同時，不但針對反墮胎法案，批評波蘭政府對婦女權益的限縮，更譴責波蘭政府對於LGBT的歧視。並基於以上幾點要求歐盟祭出懲處，收回給波蘭的補助。

此外，由於波蘭地方當局自稱為「無LGBT意識形態區」，歐洲議會也在今年3月通過一項決議案，宣布歐盟為「LGBTIQ自由區」（LGBTIQ Freedom Zone）。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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