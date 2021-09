法律「強暴」定義危害受害者權益，歐洲理事會要求波蘭修改

歐洲理事會(Council of Europe)昨(16)天要求波蘭修改法律上對於強暴的定義,把有沒有使用暴力等手段,改成「沒經過同意的性行為」。波蘭亞捷隆大學刑法系助理教授Magdalena Grzyb也指出,因為現行波蘭刑法上對強暴的定義,受害者必須有夠強烈的「反抗行為」,使得將加害者判為強暴罪成了一件極為困難的事,只有一小部分的強暴犯,符合法律中對強暴的定義。

而事實上,這並不是歐盟第一次與波蘭政府意見相左。法律正義黨執政後,便頻頻與歐盟起衝突。

歐洲理事會呼籲,要求波蘭修改法律對強暴的定義

(中央社)歐洲理事會(Council of Europe)昨(16)天表示,波蘭必須修改其法律上強暴的定義,這是對波蘭執政的民族主義派在人權和民主價值方面的最新挑戰。

波蘭保守派法律正義黨(PiS)領導的政府推出事實上禁止中止妊娠措施,強化波蘭原已相當嚴格的反墮胎法律。

歐洲理事會表示,華沙當局應該更努力對抗性暴力,其中包括修改強暴的定義,「從以暴力為基礎的定義,修改為涵蓋所有未經同意的性行為」。

「如果刑法中沒有以同意為基礎的強暴定義,在性行為沒有爭議,但同意與否有爭議的情況下,檢方總是會決定不尋求起訴。」

歐洲理事會表示,波蘭也應該改善對性暴力受害人的緊急照護和服務,並且訓練警察和醫療人員,成為更好的強暴案應變人員。同時,加強國家和婦女權利團體的對話。

歐洲理事會這項聲明是2014年「伊斯坦堡公約」(Istanbul Convention)落實檢討報告的一部分。伊斯坦堡公約的宗旨在防止和打擊對女性的暴力。目前為止分析的17個國家中,只有比利時、馬爾他和瑞典這3個國家,僅以未經同意為由,就懲罰性暴力行為。

歐盟27國中還有6國尚未批准這項公約,分別為匈牙利、保加利亞、斯洛伐克、捷克、拉脫維亞和立陶宛。

波蘭法律對強暴的定義,為何有爭議?

波蘭刑法中對強暴的定義,是指「以暴力、威脅、以及欺騙,來讓他人與其發生性關係。」(Whoever, by force, illegal threat or deceit subjects another person to sexual intercourse)。然而因為對於強暴的定義中,是以有沒有使用暴力等手段為基礎,而不是有沒有得到被害者的同意,因而引發爭議。

事實上,今年4月時波蘭亞捷隆大學(Jagiellonian University)刑法系助理教授Magdalena Grzyb曾經投書,指出波蘭刑法中強暴定義的問題。他認為目前在波蘭法律的框架下,如果要裁決為強暴,受害者必須有夠強烈的「反抗行為」,證明有反抗加害者的暴力等行為,只有平靜的說不並不夠。但是受害者在被強暴時,有可能因為當下的情況而僵住,或者認為抵抗徒勞,而無法有太大的反抗行為。

他也說,波蘭每年平均通報1300起強暴案,不過其中只有475例最終被判入獄。並不是因為波蘭強暴不猖獗,而是因為刑法上對於強暴的定義,導致判為強暴罪是一件極為困難的事,只有一小部分的強暴犯,符合法律中對強暴的定義。

Photo Credit:Reuters / 達志影像 波蘭最高法院宣布墮胎違憲。因而今年一月,波蘭女性走上街頭抗議。

法律正義黨與歐盟的針鋒相對

另外,昨天歐洲理事會對波蘭的呼籲,並不是歐盟第一次對波蘭政府的作為有意見。

作為波蘭疑歐派的保守大黨,法律正義黨執政後,便頻頻與歐盟起衝突。比如過去因為不願意配合歐盟執委會(European Commission)啟動的難民配額安置計劃,不想分擔接納北非、敘利亞等中東國家的難民潮,而與歐盟槓上。2018年不顧歐盟反對,進行危害法官獨立性的司法改革。去年波蘭政府揚言對墮胎相關政策祭出更嚴格的限制,憲法法庭更判決墮胎違憲,導致歐盟反對,認為波蘭違反人權。

這次也不例外。《路透社》報導,除了歐洲理事會要求波蘭修改強暴的定義外,歐洲議會(European Parliament)也譴責波蘭政府的作為,以502票通過一項決議。決議中關切波蘭的新聞自由,同時,不但針對反墮胎法案,批評波蘭政府對婦女權益的限縮,更譴責波蘭政府對於LGBT的歧視。並基於以上幾點要求歐盟祭出懲處,收回給波蘭的補助。

此外,由於波蘭地方當局自稱為「無LGBT意識形態區」,歐洲議會也在今年3月通過一項決議案,宣布歐盟為「LGBTIQ自由區」(LGBTIQ Freedom Zone)。

