疫情下逆勢成長20%，星竑科技靠網路行銷小蝦米吃大鯨魚

2020年初突如其來的肺炎疫情重創全球經濟，各類商展也因此無限期，而台灣企業一般皆將國際商展列為年度重要的市場開發環節，整體營運也因疫情亂了腳步。然而這時候有一家逆勢成長的新創「星竑科技」，業績卻悄悄逆勢上揚。星竑科技創辦人黃鉦閔暨總經理表示：「2020年我們的業務依然持續成長20%，明年也預估會持續有30%的成長。」

星竑科技成立於2012年，提供的是勞工安全及環境監控儀器物聯網無線解決方案，利基於熱中暑、高空風速監測、噪音監控三大解決方案，雖是小眾市場，但客戶清一色是全球赫赫有名的企業，包含SpaceX、阿聯酋航空、三星等全球40多家世界級卡司，黃總經理透漏：「我們在2013年做了一件對的事，就是把有限的人力及財力資源移轉到網路上，專注於數位行銷的優化。」其實以星竑科技創業之初，也投注了大量駐點中東人力進行面對面的客戶開發，進行教育訓練講座，很快地便發現即時排滿一天行程也只能拜訪三個客戶，效率太低，小公司人力物力有限，要在短時間造就高成長，單靠兩條腿遠遠不足。錢燒了一年發現成效不彰，才決定投入資源在網路行銷，並進行了三次改版。

Photo Credit：awoo 星竑科技，勞工安全及環境監控儀器物聯網無線解決方案領導品牌。

官網架設學問大 從決策層Top Down才夠力

Photo Credit：awoo 星竑科技創辦人黃鉦閔暨總經理

黃總經理分享，做數位行銷或是運用網路工具，是公司需要從上到下，也就是top down才有綜效。許多企業在架設企業官網時，企業主卻乏設定網站架設的目的，經常發生一開始設計只偏重網站的設計與影音效果，卻缺乏全面性的可讀性規劃，他說：「企業架設官網必須兼顧網路結構對爬蟲(SEO)可讀性，以及真實使用者的可讀性兩個層面，這其實不是一件容易的事。」awoo科技的專業諮詢幫助企業在建站初期就給予正確的方向與做法，星竑科技則針對其產品或專業資訊的內容及影音，配合多元化的廣告Martech工具應用以及各種線上行銷活動，讓客戶自動找上門來。

行銷數位化 拓展市場的廣度與產品應用深度

「客戶只要有興趣來主動詢問，成交率就會提高許多。」現在，星竑科技的業務同仁只要專注處理來自網路的客戶商機，並不斷優化線上客服機制，不用漫無目的地找新客戶。黃總經理表示：「現在每天從世界各地進入官網的商機平均都有10筆左右！」針對新客戶的諮詢與需求，甚至可以不斷優化行銷及推廣策略，並發現新的客群在哪裡，提升整體市場的廣度與產品應用的深度。在數位行銷的布局上，他認為SEO只是網路行銷最基本的條件，他也應用了許多Martech行銷工具來推動並追蹤業務成效，例如A/B test EDM的發送成效並用Mailtrack來追蹤開信率、搭設攝影棚拍攝大量的開箱影片充實內容，不斷優化網站的設計來增加客戶黏著度，在業務上更因應疫情推出線上刷卡的服務，以2C的出貨速度經營2B市場，贏得許多客戶的好評，成功拿下來自冰島、阿拉斯加、一直到南極科學研究基地、阿魯巴共和國、加勒比海國家的指標客戶！

抓住眼球經濟 數位轉型勢在必行

「注意力破碎的時代，網站的內容與介面很重要，5-10秒就會決定要不要再繼續看下去。」黃總經理表示：「跟阿物合作之後客戶在網站停留的時間增加了1.5倍，自然流量也增加了50%，同時讓我們在下關鍵字廣告時有更精準的方向，整體營收也不斷成長。」黃總經理觀察，專業的數位夥伴是傳統2B企業跨越數位高牆不可或缺的一環，減少試錯的時間就是加快成長的進程，未來也將持續與awoo合作，兩大新創強強聯手，向全世界展現台灣新實力。

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