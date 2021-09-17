巴西建議12至17歲暫停接種疫苗：香港、英國憂慮心肌炎風險，只提供青少年1劑BNT

Delta病毒席捲全球，各國努力在提高COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗覆蓋率的同時，如何提供青少年施打的相關措施，也有著許多不同的聲音。其中，巴西因為有青少年在接種疫苗後死亡，衛生部建議各州應暫緩提供青少年施打疫苗；英國與香港則為了避免心肌炎的風險，目前僅向青少年提供施打1劑BNT疫苗。

巴西衛生部、州政府不同調，地方持續提供青少年施打疫苗

巴西聖保羅州一名16歲少年在接種BNT疫苗死亡後，衛生部建議各州暫停為青少年施打COVID-19疫苗。《路透社》報導，巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，青少年打過第1劑疫苗後，不需要再接種第2劑。

奎洛加並未清楚說明建議暫停接種的原因，僅指出巴西有約350萬青少年接種過疫苗，其中有1545人通報不良反應。他也表示，儘管許多實驗都指出，青少年施打疫苗能有效預防染疫，但是疫苗在青少年身上還會產生哪些作用，目前還無法完全確定，

巴西國家衛生監測局（Anvisa）則表示，還在釐清該案的死因，但是目前為止與疫苗之間並無明確的因果關係。巴西國家衛生監測局認為，尚無任何直接的證據，需要中止批准12至17歲青少年接種BNT疫苗。

聖保羅、里約熱內盧等州政府都沒有打算接受衛生部的建議，決定將繼續為青少年提供疫苗。聖保羅州是巴西人口數最多的州，已經為將近250萬名18歲以下青少年接種疫苗，州長 Joao Doria也表示，不會因此中斷為青少年接種疫苗。

英國開放12-15歲接種疫苗，目前僅能先打1劑BNT

在4個地區的首席醫療官（Chief Medical Officer）建議之下，英國拍板將開放12至15歲青少年接種疫苗，

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，已經接受所有首席醫療官的建議，將提供疫苗接種的對象範圍擴大到12至15歲的青少年，保護年輕人免於感染 COVID-19 病毒，也能減少疫情在校園裡蔓延的情形，讓學生們能夠安全的待在校園中上課。

I have accepted the unanimous recommendation from the UK Chief Medical Officers to offer vaccination to those aged 12 to 15.



This will protect young people from catching COVID-19, reduce transmission in schools and help keep pupils in the classroom. — Sajid Javid (@sajidjavid) September 13, 2021

英國已經有超過13萬人因為染疫而死亡，原先的疫苗施打進度也慢了下來。《路透社》指出，美國、以色列等國都已經提供青少年接種疫苗，這也帶給英國政府許多壓力。

首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，讓青少年接種疫苗不僅有助於降低 COVID-19病毒的傳播，也能減少對校園的影響，而這些優點足以支撐為青少年施打疫苗的決定。 惠提強調，儘管疫苗不是萬靈丹，但仍然是重要且有效的工具，能幫助減少疫情對教育及公衛方面的衝擊。

《BBC》報導，目前英國不會向12至15歲的青少年提供第2劑疫苗，是因為BNT疫苗有心肌炎相關的罕見風險。接種第1劑時風險較小，第2劑則風險會提高，每100萬接種人次可能會發生12至34例，且男性的風險比女性還高。

首席醫療官表示，春天時可以再次審查是否向青少年提供第二劑疫苗的決定，將等待更多研究報告再做判斷。

香港建議BNT疫苗應施打於大腿，避免心肌炎發生

目前香港12至17歲的青少年只能接種BNT疫苗，而香港衛生防護中心的專家建議，為了降低心肌炎的風險，將讓青少年僅施打1劑BNT疫苗，而非標準的2劑。

《南華早報》報導，香港目前有37名青少年在施打BNT疫苗後，出現心肌炎的症狀，其中有32名都是男生。香港衛生防護中心參考各國與當地的數據，都指出青少年接種BNT疫苗後，有導致心肌炎、心包膜炎的風險，而且通常都發生在接種第2劑之後。比起注射第2劑，僅接種1劑者出現相關症狀的機率會減少80%，加上考量當地染疫風險不大，因此認為施打1劑的保護力就夠了。

此外，《中央社》報導，香港研究團隊發現，將注射部位改為大腿，也能降低發生心肌炎的機率。而指揮中心指揮官陳時中表示，接種BNT疫苗確實有引發心肌炎的風險，但是發生率並不是特別高，且實際上疫苗引起的心肌炎、心包膜炎都沒有致死案例。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，青少年接種BNT疫苗後引發的心肌炎、心包膜炎等症狀，其實並不像外界認為的那麼嚴重，但還是會影響主要器官的病症，指揮中心將會持續關注其是否高於背景值以及嚴重程度。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範