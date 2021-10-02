【散文】張亦絢《感情百物》：尷尬的是，其實我並不十分喜歡彩虹旗

文：張亦絢

〈彩虹的危機〉

有件很尷尬的事，是我其實並不十分喜歡彩虹旗。

很多年前，台灣彩虹旗還很少見，有學姐弄來了一面大的，掛在家中。

記得當時大家都覺得，學姐的品味不太好——雖然大家反感的並不是它代表的意思，而是它不是美感的偏好——很多旗幟都是這樣。我也不喜歡中華民國國旗——幼稚園時就教我們畫，十二道光芒畫得手快斷掉——覺得日本國旗好多了。但這都是「非正式談話」。特別去冒犯有旗幟愛的人，我不覺得太有必要。

匈牙利最近通過新的法案，禁止對十八歲以下的未成年人展現或鼓勵轉換性別或者同性戀。這個禁令針對媒體、出版與廣告做出限制。我雖然很火，但沒十分憂慮，匈牙利是歐盟國家，歐盟機構應會處理歧視同志的法律問題。

另一則報導的最後一段話，倒是頗令人沉思，大意是：在二○一○年，奧班開始掌權前，匈牙利是該地區最進步的一個國家，一九九六年就已承認同性婚姻。奧班是誰？主導中國復旦大學在匈牙利設校的總理是也，這事還氣得布達佩斯市長想要用四個中國敏感詞為路名。

我因此把我的彩虹巾拿出來看了看。——因為表示支持的緣故，這類東西，我還是會買。「彩虹旗」會因此不能出現在匈牙利的電視中嗎？感覺很荒謬。可是如果彩虹旗可以出現，但其他電影（包括《哈利波特》）不可以，這是除了荒謬，還是可怕的滑稽。

去年去地方的美術館看展，出來某展間，志工卻頻頻對我說抱歉，說影片中的男人很噁心，讓我在美術館講了半天「一點都不噁心，是了不起的性別視覺顛覆」——這一類「並非彩虹旗，但斷彩虹向」的事例，簡直處理不完。

我看過時尚圈的某作品，彩虹色不做飽和，邊線也毛起來——當時我就想，起碼要像這。又不「直」，色塊那麼規矩是想怎樣（純粹私人龜毛）。最後，我找到一個辦法，彩虹巾翻到背面，變得有點暗，讓我覺得好多了。模糊、曖昧、怪——這是我認為的力量，這才像我自己的彩虹旗。

〈Metoo時間徽〉

大大小小的徽章，我說多也多，說少也少。原因是設計或文字比較特別的，隨手會送出去。不過，我通常手邊還是會留幾個，不一定是因為它們的美感，而是救急實用。比如臨出門時，發現黑色衣服上竟然有個白色牙膏沫子，或是背心上衣肩帶過長會往下溜，那麼徽章拿來蓋住瑕疵或是固定衣物位置防走光，都很好用。

記憶中我看過最妙的一個徽章是在德國的公車上。上面寫著「我痛恨芭比那個賤人，她應有盡有。」感覺很爆笑，尤其因為別著它的是個年輕男生。前陣子巴黎有個芭比娃娃大展，大概是從美術與社會文化意義去看芭比的歷史，電視台訪問了一個年紀很大的老太太，沒想到她也口出穢言，說絕不給自己的孫輩玩芭比，她也叫芭比「賤人」。不知詛咒芭比是否是個我錯過的風潮。

我對芭比沒有那麼強烈的情緒，因為它在台灣流行時，我已經上小學或許中年級，我覺得我有的幾個娃娃都比芭比有趣，也沒認識過鍾情芭比的朋友。不過芭比就是比較有名，就像夢露一樣變成文化象徵。我對它的想法並沒有那麼負面，因為我猜測小女孩喜歡她，可能是對無法控制年長女性的補償。芭比年輕，但與傳統娃娃最大的不同，就是芭比是個成人。傳統娃娃不是嬰兒就是小女孩——甚至還不到青春期。「宰制」一個成年女人，把她當娃娃玩，女童通常沒這權力，或許玩芭比也暫時平撫了「媽媽不聽我話」這一類的創傷。

「是時候了」，這是Metoo運動出現的口號。口號雖然簡單，但背後有著無盡的憂傷與奮鬥歷程。這是我在紐約大學附近的公園裡，跟小販買到的。與另一個群學出版社在國際書展送的馬克思徽章一樣，屬於徽章中「收藏但不常使用型」，可能是覺得在徽章類中，是比較嚴肅的。

不過，有些時候，我也還是會把這枚徽章別在我的背包上。它提醒我，我是什麼樣的人，還有，我與什麼樣的人，情同手足。「我也是」。

書籍介紹

本文摘錄自《感情百物》，木馬文化出版

作者：張亦絢

來看張亦絢和她的東西夥伴們！

打開一百個物件的暗門，走進感情的最夾層。

生命中最早的一支筆，

對正方形深深的迷戀，

口紅、髮夾、餅乾盒，

還有囤積過的拖鞋與培養情緒的行事曆，

「高領」記憶中的母親……。

這些都是她的感情百物，

讓我們想起，自己的感情百物又是什麼呢？

這本書是小說家張亦絢對生命中100個物件的感情用事。物件有些常見，比如眼鏡、單車、OK繃、帆布包、小鈴鐺、迷你指甲剪；有些僅此一件，像旅行帶回的明信片、鑰匙圈、紀念品；有些甚至「物已不存」。也有某些不起眼的東西，是因為時間的因素而逐漸獨特。選物的標準無關有用無用，重要的是「關於感情，它們可以說些什麼？」，帶領讀者打開100個物件的暗門，走進感情的最夾層。全書文字看似輕盈卻又深刻無比，一本你從未見過的張亦絢。

選物，既不是因為其居功厥偉，也不是只因為有趣，而是「關於感情，它們可以說些什麼？」——在這個度量上，我也規定自己：可以文學，但不可以太文學；可以藝術史，但不可以太藝術史。——摘錄自後記〈我想做一個奇奇怪怪的人〉

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航